Winline (Винлайн) — популярная букмекерская контора, открывшаяся в 2009 году в Москве. Ставки онлайн здесь принимают с 2016 года. Винлайн является участником «Первой саморегулируемой организации букмекеров». Бренд Winline принадлежит ООО «Управляющая компания Национального коневодческого союза». Услуги азартных игр оказываются в соответствии с лицензией № Л027-00108-77/00395482 от 09.07.2009.

Сайт winline.ru предлагает следующие развлечения:

ставки на спорт до начала событий;

ставки на спорт во время соревнования (Live);

предматчевые и live-ставки на киберспорт;

игры 24/7.

Предпочитающие играть в телефоне могут установить мобильное приложение Winline. Игрокам предлагают много бонусов по программе лояльности. Также они могут зарабатывать денежные призы в турнирах и получать дополнительные подарки, применяя бесплатные промокоды Винлайн 2025. Первая возможность воспользоваться купоном появляется уже при регистрации.