Тип купона Описание Код

Скидка 1000 тг на баланс телефона после установки Яндекс Поиска в качестве основного в своем браузере и первый запрос в поиске по ссылке (KZ) не требуется

Скидка Классный поиск на казахском и 1000 тенге на баланс телефона не требуется

Скидка Гарантированные 1000 тенге просто за поиск в интернете не требуется

Скидка 1000 тенге на мобильную связь не требуется

Скидка За установку Яндекс Поиска 1000 тг на баланс телефона не требуется