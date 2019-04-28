Наташа Королева просила голосовать за дочь Алсу и отдала победу Ержану Максиму
Наташа Королева, как и ряд других российских знаменитостей, оказала поддержку десятилетней дочери певицы Алсу на шоу "Голос. Дети". Знаменитость разместила в блоге соответствующее сообщение, при этом закрыв к нему комментарии. А позже, когда разразился скандал с результатами голосования, решила озвучить свою позицию.
Наташа Королева буквально день назад призвала поклонников голосовать за Микеллу Абрамову. Однако после победы дочки Алсу разгорелся скандал. Телезрители заявили, что победа девочки в детском "Голосе" была нечестной.
Наташа Королева записала видео, в котором объяснила, по какой причине просила проголосовать за десятилетнюю певицу. По словам исполнительницы, ей очень нравится Микелла.
"Друзья, хочу поставить точки над «i» по поводу моего вчерашнего поста в поддержку Микеллы. Первое, меня никто не просил - это моя собственная инициатива, - заявила вокалистка. - В Микелле есть что-то такое необычное! И она будет в будущем большой артисткой".
Что касается результатов конкурса, то Королева согласилась с тем, что дочь Алсу "не была готова, чтобы победить". Победа должна была быть у Ержана Максима - это точно! Но! Давайте будем добрее! Это наши дети. Зачем выливать такое количество негатива в их адрес? Они этого не заслужили. Они все умницы, талантливые, достойны... Пожалуйста, будьте добрее!", - призвала интернет-пользователей артистка.
Как писал сайт kp.ru, 26 апреля Мкелла Абрамова стала победительницей шестого сезона шоу "Голос. Дети". Однако сей факт вызвал негодование публики. Телезрители призвали пересмотреть результаты песенного состязания. В частности, с таким заявлением выступил один из наставников проекта Валерий Меладзе. Первый канал начал проверку по поводу сложившейся на шоу ситуации и опубликовал протокол онлайн-голосования зрителей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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