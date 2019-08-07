Путешествие по курортному Крыму: Пусть тебе приснится ласковый прибой

Окончание. См. предыдущие части

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

В свой последний крымский день на центральном променаде Керчи - улице Ленина, в кафешке, куда я зашел пообедать, за соседним столиком два дедка сильно за семьдесят, вполне курортного вида - в шортах, шлепках на босу ногу и рубашках с коротким рукавом, по повадкам или военные отставники или ветераны оборонпрома, - вновь возродили мою веру в жизнь. Заказали они бутылку водки 0,7, по салатику и две бутылки минералки для запивки. Который повыше умело снял пластиковый бочонок-колпачок, крутанул пробку и разлил содержимое по рюмкам.

Пока я хлебал свою окрошку и расправлялся с горячей сковородкой с мидиями и рисом, они под разговоры спокойно эту бутылку разверстали, зажевали ее салатиком, расплатились и пошли по своим курортным делам. Даже не покачиваясь.

А мимо тихо проплывает красавец синий теплоход. Или белый? Хотя это уже неважно...

И в самом деле - что такое по 350 на рыло? Не стареют душой ветераны!

Между прочим, в Керчи было очень солнечно и +27.

Вот так бы, как эти ветераны, и нынешние крымские проблемы уговорить…

В Крым стоит приехать хотя бы ради того, чтобы в Новом Свете пройти по горной тропе Голицына, откуда открывают фантастические виды на море и скалыФото: Анастасия КУРДЮКОВА

ТРАНСПОРТНЫЙ СКЕТЧ ПРО АНАПУ И КЕРЧЬ

А ведь на пустом месте многие заморочки!

Мост построили, дорогу достраивают, а прямого сообщения от Керчи до ближайшего материкового аэропорта Витязево нет. Хотя расстояние всего 70 километров. Но почему-то нужно добираться кружным путем на редком проходящем автобусе до Анапы (билет стоит от 330 до, не поверите, 660 рублей), а уже оттуда возвращаться назад в аэропорт на маршрутке (это если днем) или на такси (меньше, чем за 700 дикие таксеры не повезут, да и то если сильно повезет). Хотя в Анапе уже есть Яндекс-такси, на нем до аэропорта выйдет рублей 350.

ВНИМАНИЕ! Не верьте автобусному расписанию, где указано какое-то совершенно дикое время поездки между Керчью и Анапой – 4 с половиной часа. На самом деле я долетел на автобусе за час. На мой вопрос: “А зачем вы пассажиров обманываете?”, водитель усмехнулся: “А это старый график. С тех пор, когда еще мост не построили и надо было ждать парома. Поменять расписание нам не дают владельцы компании в Москве, у них там иностранные партнеры есть – наверное, боятся западных санкций”.

Ну или можно еще заказать такси до аэропорта прямо в Керчи - стоит такая поездка на машине 2500 рублей - почти половина авиабилета до Москвы! Просто дурной транспортный скетч про Анапу и Керчь!..

Тем не менее путь закончен. Пора подводить итоги…

ГДЕ ОТДЫХАТЬ ЛУЧШЕ

Оцениваем по 5-балльной системе крымские города и поселки с точки состояния их отрасли гостеприимства

Сразу скажу: это мой личный и очень субъективный рейтинг пунктов, которые я посетил. И оценки выставлял просто по наитию. По ощущениям, которые нельзя измерить с помощью линейки и штангенциркуля. Бывает такое: расхваленный со всех сторон населенный пункт, а вот не нравится - и все тут! И наоборот: вроде бы в этом месте ничего особенного, а поселок лег на душу. Так что примите этот ранжир с изрядной долей сомнения.

Рейтинг лучших мест Крыма по версии корреспондента "КП".Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Бюджет всей поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Симферополь-Черноморское-Оленевка-Окуневка-Евпатория-Саки-Севастополь-Форос-Ялта-Алушта-Малореченское-Рыбачье-Морское-Судак-Новый Свет-Коктебель-Феодосия-Керчь-Анапа.

Маршрут поездкиФото: Дмитрий ПОЛУХИН

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