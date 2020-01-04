Итоги года: русские и турки переиграли американцев в Сирии, а в Германии приходят к власти националисты

Российский экономический рост едва превышает 1% в ушедшем 2019 году, а в 2020 — даже по оптимистическим прогнозам вряд ли достигнет 2%. Однако есть сфера, где достижения бесспорны: внешняя политика. Тут и беспрецедентный форум «Россия-Африка» (отметивший рост влияния Москвы на южном континенте), и договорённости с Турцией по урегулированию сирийского конфликта, и запуск российско-китайского газопровода «Сила Сибири», который позволит избежать опасности диктата одного потребителя (прежде основным получателем нашего голубого топлива был ЕС). Вместе с экспертами «КП» подводит итоги года на международной арене.

ГЕРМАНИЯ: НОВАЯ ПОБЕДА ПРОТИВНИКОВ САНКЦИЙ — И «НОВЫЙ СКРИПАЛЬ»

Андрей Шмидт, выпускник университета Пассау, директор русско-немецкой консалтинговой фирмы, эксперт по ФРГ:

— Главный итог 2019 года — впервые за послевоенное время в Германии возникла и укрепилась правоконсервативная сила. И это несмотря на то, что системные политики и СМИ клеймят «фашизмом» малейшее проявление патриотизма. Речь о партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В 2017 году на выборах в Бундестаг она сенсационно набрала 12,6%. Но стала всего лишь третьей по численности фракцией в общенемецком парламенте.

А осенью-2019 на региональных выборах данный результат был улучшен более чем вдвое. На выборах в ландтаг Тюрингии АдГ получила второе место с 23,4%,тогда как «блок Меркель» откатился на 3-4 место. Схожие результаты в Саксонии и Бранденбурге (хотя и не столь катастрофичные для системных сил). Почему это важно для нас? АдГ — единственная крупная партия, последовательно выступающая против антироссийских санкций.

Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир банд Масхадова, был убит в центре Берлина.

Другой яркое событие — убийство 23 августа в Берлине террориста Зелимхана Хангошвили. Долгое время факт принадлежности к северокавказскому бандподполью был зелёным билетом для получения убежища в ФРГ. Почему — сказать сложно; допускаю, что тем самым Берлин на всякий случай пытался создать инструмент давления на Россию, тем более, что немецкие разведывательные органы, курирующие таких «беженцев», находятся под плотной опекой США.

Спустя свыше трёх месяцев — в причастности к этой ликвидации неожиданно обвинили Россию. Хотя в деле Хангошвили полно белых пятен. До сих пор не ясно, кто и как задержал его ликвидатора — некоего россиянина с фальшивым паспортом на фамилию «Соколов», имеющего навыки спецназовца и профессионального киллера. Наиболее логичное объяснение — его вели немецкие спецслужбы и, позволив ликвидировать Хангошвили, арестовали. Несмотря на эту провокацию, «второго дела Скрипаля» — с высылкой из западных стран полутора сотен российских дипломатов, как в 2018 году — не получилось.

(Нестыковки в официальной версии немецкой прокуратуры об убийстве Хангошвили «КП» подробно разбирала ранее — прим. ред.)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748672" frameborder="0"></iframe> Зелимхан Хангошвили с кавказскими террористами.

ТУРЦИЯ: ВМЕСТЕ — ПРОТИВ США?

Пуск российско-германского газопровода «Северный поток-2» из-за новых американских санкций переносится, зато открытие «Турецкого (бывшего Южного) потока» должно состояться 8 января. Да и вообще, у Москвы с Анкарой — прямо-таки ренессанс отношений. Президент Реджеп Тейип Эрдоган стал иностранным лидером, с которым президент Владимир Путин за прошлый год провёл самые длительные переговоры: 22 октября в Сочи два политика в течение шести часов обсуждали сирийское урегулирование. Что дальше?

22 октября в Сочи президенты России и Турции в течение шести часов обсуждали сирийское урегулированиеФото: REUTERS

Онур Синан Гюзалтан, политолог, колумнист турецкой газеты «Айдинлик»:

— В 2019 году произошла конкретизация российско-турецкого сотрудничества в ряде сфер: поставка российских систем ПВО «С-400», участие в Астанинском процессе по мирному урегулированию в Сирии и др.

Регионами, где Москва и Анкара имеют возможность углубить сотрудничество, могут стать Чёрное море, а также Восточное Средиземноморье и, в частности, Ливия (прим. КП: здесь Турция поддерживает «Правительство национального согласия» Фаиза Сараджа, тогда как на стороне его противника, маршала Халифы Хафтара, выступает ряд частных военных компаний предположительно с российскими корнями).

Думаю, России и Турции нужно расширять диалог в различных областях. Наша кооперация будет сдерживать влияние «атлантистов» в регионе. Настаёт время Евразии. И взаимодействие Турции и России может быть определяющим для закрепления правил нового многополярного мира.

США: ИМПИЧМЕНТ «ВИНОВНОМУ» В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РОСТЕ

Ярослав Левин, кандидат исторических наук, американист:

— Будущий 2020 год — ключевой для президента Дональда Трампа: сможет ли он переизбраться на второй срок и довести до конца свою амбициозную программу реформ? К этому рубежу магнат-республиканец подошёл и с провалами, и с достижениями. Из последних: если в 2019 году в США где-то всё было хорошо, так это в экономике. Жёсткая политика Белого дома по возвращению производств из Юго-Восточной Азии назад в Штаты начинает давать плоды. Уровень безработицы упал с 5% в 2016 году до 3,5% в уходящем. Стабильно, хоть и не столь высокими темпами, растёт ВВП; инфляция держится в пределах 2%: меньше, чем в 2017-18 годах. Как бы ни относиться к Трампу, он и его команда оказались достаточно эффективными управленцами.

2020 год — ключевой для президента Дональда ТрампаФото: REUTERS

А вот во внутренней политике — раздрай. На каникулы страна ушла в глубоком политическом кризисе, Палата представителей (нижняя палата Конгресса), где большинство удерживают оппозиционеры-демократы, проголосовала за импичмент Трампу. Тем самым накануне выборов стреляя собственной партии в ногу, — ведь, как показывает большинство опросов, население против импичмента. Вообще в стане демократов — разброд и шатание, единый кандидат на выборах-2020, способный бросить вызов хозяину Белого дома, до сих пор не определён. Молодое поколение в самой либеральной партии США — наподобие Барака Обамы образца 2008 года — оттёрто в сторону. Шансы на успех на праймериз (процедуре выборов единого кандидата от партии для президентской гонки) летом 2020 года имеет социалист Берни Сандерс, — по сути, такая же несистемная и антиэлитарная фигура, как Трамп, только с противоположным знаком. В то время как нынешний фаворит старой элиты демократов, экс-президент Джо Байден, теряет очки. В том числе из-за скандала с выводом денег с Украины на счета своей семейной фирмы.

Продолжением внутриполитических неурядиц США стала их внешняя политика. Не сумев сформировать крепкую команду на этом фронте, Белый дом по-прежнему во многих вопросах вынужден идти фарватером предыдущей администрации. Отсюда — новые санкции против России и дальнейшая деградация отношений с Москвой при заметном желании лидеров обеих стран исправить ситуацию. Вопреки обещаниям Трампа, участие США в сирийской и афганской кампаниях продолжается, отношения с Китаем накаляются, Латинская Америка становится всё неоднороднее в политическом отношении (Россия укрепляет присутствие в Венесуэле, в соседних странах продолжаются антиэлитарные революции). Такими темпами регион имеет все шансы перестать быть «задним двором» США.

КИТАЙ: «ГАЗ В ОБМЕН НА МИШУТОК»

Наверное, самым светлым эпизодом международной панорамы стала передача Китаем Московскому зоопарку двух панд. Жест знаковый, этих редких зверей наши восточные соседи ранее дарили только самым доверенным союзникам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/727930" frameborder="0"></iframe> Про панд из московского зоопарка сняли фильм.

Есть и более прозаичные вещи: в декабре 2019 года запущен газопровод «Сила Сибири» из России в КНР. К чему это приведёт?

Леонид Хазанов, кандидат экономических наук:

— «Сила Сибири» принесла положительный эффект еще на стадии строительства: трубы большого диаметра изготавливали практически все их российские производители — «Северсталь», Трубная и Объединенная металлургическая компании, группа ЧТПЗ, Загорский трубный завод… Это помогло обеспечить их мощности загрузкой, а сотрудников — зарплатой. Для России в целом ввод в эксплуатацию «Силы Сибири» на первый взгляд выгоден лишь с точки зрения получения «Газпромом» валютных доходов (часть из которых в виде налогов поступит в госбюджет).

Но это не всё. В 2022 году в «Силу Сибири» должен начать поступать природный газ с Ковыктинского месторождения. Его освоение также влечет заказы на трубы и металлоконструкции, создание новых рабочих мест. Тем самым обеспечивается не только занятость людей, но и опять-таки налоговые поступления. Чуть ранее, в 2021 году, должен быть открыт строящийся с 2015 года Амурский газоперерабатывающий завод (ГПЗ). Он будет получать из поступающего по «Силе Сибири» голубого топлива этан, пропан, бутан и гелий: их можно будет с выгодой продавать на международном рынке. Этот ГПЗ позволит создать ещё порядка 3 тыс. рабочих мест.

В декабре 2019 года запущен газопровод «Сила Сибири» из России в КНР. Фото: spetsgazavtotrans.gazprom.ru

Вдобавок, «Сила Сибири» поможет газифицировать регионы, по которым проходит — только в Амурскую области обеспечив природным газом примерно 38 тыс. местных домовладений и 33 котельных. Так что положительные эффекты от данного российско-китайского проекта могут даже превзойти ожидания.

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Конечно, чтобы подвести все итоги 2019 года, понадобится объёмный аналитический доклад. Запомнился и скандал с отставкой вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе (когда в прессу попали кадры скрытой съёмки, где политик сулил сомнительные сделки в разговоре с актрисой-провокаторшей, изображавшей «племянницу русского олигарха»).

И «сдача» журналиста и борца за свободу информации Джулиана Ассанжа, который много лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, но был выдан британцам по решению нового президента латиноамериканской страны — Ленина Морено. И волна протестов по всему миру — от Гонконга до Эквадора, из-за чего (прямо-таки «ответка за Ассанжа») уже упомянутый Ленин Морено вынужден был эвакуировать правительство из Кито в Гуаякиль.

Наконец, это и триумфальное возвращение во власть главного «Брекситёра» — Бориса Джонсона, который смог привести погрязшую было в скандалах Консервативную партию к победе на внеочередных выборах (и обещает таки осуществить вывод Британии из ЕС в 2020 году).

Удастся ли? Cкоро узнаем.