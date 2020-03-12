Китайский коронавирус в мире, последние новости на 12 марта 2020 года: ВОЗ официально объявила пандемию

Число случаев коронавируса во всем мире достигло 126 572. 4621 пациентов скончались. При этом 68 218 людям удалось победить заболевание, они были выписаны из больниц.

Мы сообщаем последние новости о распространении китайского коронавируса на утро 12 марта.

ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус призывал страны «принять срочные и агрессивные меры», но при этом напомнил, что важно найти правильный баланс между защитой населения от коронавируса и реализацией других ключевых задач.

Что означает новость о пандемии для обычных людей, kp.ru разъяснил эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Между тем, в России за сутки было выявлено восемь новых заболевших коронавирусом. Один из них - ребенок, у него полностью отсутствуют симптомы.

Наша страна ограничивает авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Меры вводит оперативный штаб с 13 марта. Остается лишь часть направлений, все самолеты будут вылетать из терминала F аэропорта Шереметьево.

Гражданам Италии временно перестанут выдавать российские визы. С 13 марта итальянцы не смогут въехать в нашу страну по туристическим и частным мотивам. Кроме того, в нашем посольстве вновь настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию. Въезд в страну туристам запрещен, всех прилетающих не выпускают из транзитных зон аэропорта, а отправляют назад тем же рейсом.

В самой евопейской стране продолжают вводить все новые меры по борьбе с распространением заболевания. Из-за коронавируса здесь закрывают все магазины кроме продуктовых

В США на 30 дней запрещен въезд из Европы. Об этом в своем обращении объявил президент страны Дональд Трамп. Ограничения действуют не только на путешественников, но и на грузы, которые везут из Европы в США. Единственное исключение - Великобритания. А баскетбольная лига НБА останавливает регулярный чемпионат из-за заражения коронавирусом баскетболиста «Юты джаз».

Коронавирус не обходит и звезд. Диагноз подтвердился у актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон.

- Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже,-рассказал актер.

Актеры Том Хэнкс и Рита УилсонФото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруги находятся в Австралии, здесь же пройдут лечение и карантин.

Между тем, врачи продолжают исследовать заболевание. Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/765228" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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