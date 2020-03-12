2020-03-12T08:13:05+03:00
Общество

Китайский коронавирус в мире, последние новости на 12 марта 2020 года: ВОЗ официально объявила пандемию

Мы собрали последние новости о распространении китайского коронавируса в мире на утро 12 марта 2020 года
Наталия КУДРЯШОВА
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ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Число случаев коронавируса во всем мире достигло 126 572. 4621 пациентов скончались. При этом 68 218 людям удалось победить заболевание, они были выписаны из больниц.

Мы сообщаем последние новости о распространении китайского коронавируса на утро 12 марта.

ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус призывал страны «принять срочные и агрессивные меры», но при этом напомнил, что важно найти правильный баланс между защитой населения от коронавируса и реализацией других ключевых задач.

Что означает новость о пандемии для обычных людей, kp.ru разъяснил эксперт по международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Между тем, в России за сутки было выявлено восемь новых заболевших коронавирусом. Один из них - ребенок, у него полностью отсутствуют симптомы.

Наша страна ограничивает авиасообщение с Италией, Испанией, Францией и Германией. Меры вводит оперативный штаб с 13 марта. Остается лишь часть направлений, все самолеты будут вылетать из терминала F аэропорта Шереметьево.

Гражданам Италии временно перестанут выдавать российские визы. С 13 марта итальянцы не смогут въехать в нашу страну по туристическим и частным мотивам. Кроме того, в нашем посольстве вновь настоятельно рекомендовали россиянам воздержаться от поездок в Италию. Въезд в страну туристам запрещен, всех прилетающих не выпускают из транзитных зон аэропорта, а отправляют назад тем же рейсом.

В самой евопейской стране продолжают вводить все новые меры по борьбе с распространением заболевания. Из-за коронавируса здесь закрывают все магазины кроме продуктовых

В США на 30 дней запрещен въезд из Европы. Об этом в своем обращении объявил президент страны Дональд Трамп. Ограничения действуют не только на путешественников, но и на грузы, которые везут из Европы в США. Единственное исключение - Великобритания. А баскетбольная лига НБА останавливает регулярный чемпионат из-за заражения коронавирусом баскетболиста «Юты джаз».

Коронавирус не обходит и звезд. Диагноз подтвердился у актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон.

- Мы чувствовали себя немного уставшими, как будто у нас были простуды и некоторые боли в теле. У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура тоже,-рассказал актер.

Актеры Том Хэнкс и Рита Уилсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актеры Том Хэнкс и Рита УилсонФото: GLOBAL LOOK PRESS

Супруги находятся в Австралии, здесь же пройдут лечение и карантин.

Между тем, врачи продолжают исследовать заболевание. Врачи рассказали, какие пациенты тяжелее других переносят коронавирус.

Коронавирус: только без рук!.Лёгким движением рукопожатие превращается в ногопожатие! А от поцелуйчиков и обнимашек придется воздержаться. Коронавирус меняет вековые привычки. Но ВОЗ напоминает: главное – мыть руки!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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