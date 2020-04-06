Последние новости на утро 6 апреля 2020: В Лондоне госпитализирован с коронавирусом Джонсон, а в Москве можно будет сдать тест на CОVID-19 на дому

С понедельника, 6 апреля, жители Москвы и Подмосковья смогут сдать тест на коронавирус CОVID-19, не выходя из дома, а вскоре такая услуга будет доступна и в других городах России.

«Еще одна лаборатория начинает исследования на коронавирус на коммерческой основе, предоставляя всем гражданам возможность сдать анализ не по медицинским показаниям, а по желанию и без назначения врача», - сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Министр финансов Антон Силуанов предупредил, что из-за вспышки COVID-19 во всем мире в российской экономике наступил период «новой реальности», однако правительство нашей страны подготовилось к такому развитию событий.

Со своей стороны, аналитики кредитного рейтингового агентства НКР предрекли российским застройщикам жилья большие убытки из-за распространения заболевания. По их прогнозам, при самом «мягком» варианте развития событий строительные компании потеряют от 45 до 90 миллиардов рублей, в худшем же случае их потери могут составить до 200 миллиардов рублей.

На сегодняшний день единственным действенным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе и коронавируса COVID-19, остается вакцинация. Об этом рассказал замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов.

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», - подчеркнул специалист.

Тем временем в Соединенных Штатах с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона американцев. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил журналистам президент США Дональд Трамп, выразив выразил надежду на то, что худшие прогнозы специалистов не сбудутся, и жертв коронавируса в стране будет меньше ста тысяч. Между тем, на сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса из-за коронавируса в стране скончались 9267 человек, число заражений возросло до 325 тысяч, выздоровели 16,8 тысячи больных.

Дональд Трамп также от имени всего американского народа пожелал поскорее выздоравливать британскому премьеру Борису Джонсону, которого накануне положили в больницу с коронавирусом.

«Все американцы молятся за него. Он мой друг и великолепный человек, прекрасный лидер», - сказал глава Белого дома, подчеркнув, что Джонсон – «сильный человек и сильная личность», но «госпитализация – это не шутка».

Ранее канцелярия главы правительства соединенного королевства сообщила, что премьер-министр доставлен в больницу для проведения анализов, у него по-прежнему держатся высокая температура и кашель. Однако позже источник в национальной системе здравоохранения рассказал журналистам, что состояние Джонсона тяжелое, поэтому его подключат к аппарату искусственной вентиляции легких.

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