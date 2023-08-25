Последние новости о крушении самолета с Евгением Пригожиным на 25 августа: расследование причин крушения, последняя встреча и соболезнования президента

Самолет Евгения Пригожина потерпел крушение 23 августа 2023 года Фото: REUTERS

Крушение частного пассажирского самолета Embraer Legacy в Бологовском районе Тверской области произошло 23 августа 2023 года. На борту находились 10 человек: 7 пассажиров и 3 члена экипажа. По данным Росавиации, в этом самолете был бизнесмен и владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. С ним был его коллега, основатель "Вагнера" Дмитрий Уткин.

В результате катастрофы все 10 человек погибли. Их тела были обнаружены и доставлены в морг Твери. Впереди опознание тел погибших родственниками. Отмечается, что это может занять ни один день.

Последние новости о крушении на 25 августа 2023 года

РИА Новости сообщили, что один из фрагментов разбившегося джета Евгения Пригожина был найден в районе въезда в поселок Куженкино. Отмечается, что обломок упал примерно в двух километрах от места крушения самолета.

Расследование уголовного дела поручили следователю главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета (СК) России Ивану Сибулу. Ранее он работал над таким громким делом, как крушение бизнес-джета Dassault Falcon 50EX, на котором летел глава французской нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Украинский президент Владимир Зеленский на брифинге внезапно решил во всеуслышание заявить, что Киев непричастен к крушению бизнес-джета Пригожина.

Также стало известно, что компания «МНТ-Аэро», владевшая самолетом Embraer, не имела российской страховки гражданской ответственности. По данным источника РИА Новостей, у владельца самолета могла быть оформлена действующая страховка по международному праву, однако по такому полису условия значительно хуже, чем по российскому.

Появилась информация и о втором самолете Пригожина, который также поднимался в небо в день трагедии. Напомним, что он следовал параллельным курсом и вернулся в аэропорт сразу после информации о крушении. 24 августа, по данным Flightradar24, воздушное судно вылетело в Баку. Стартовал бизнес-джет из московского аэропорта Внуково. О целях полета и пассажирах на борту не сообщалось.

КОММЕНТАРИЙ ВЛАДИМИРА ПУТИНА И РАССЛЕДОВАНИЕ КРУШЕНИЯ

Вечером 24 августа Владимир Путин прокомментировал трагедию. Он заявил, что Евгений Пригожин был талантливым человеком со сложной судьбой. Также президент принес свои соболезнования семьям погибших пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, российский президент отметил вклад "ЧВК Вагнер" в борьбе с нацизмом на Украине:

- Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине, — заявил Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Путин также рассказал, что бизнесмен только-только вернулся из Африки, где проводил встречи с "некоторыми официальными лицами", и признался, что знал Пригожина еще с 90-х:

- Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - вспомнил президент.

Владимир Путин сообщил, что глава СК Бастрыкин уже докладывал ему о начале следствия. Президент заверил, что расследование крушения самолета в Тверской области будет доведено до конца.

Позже гибель Евгения Пригожина прокомментировал также глава Чечни Рамзан Кадыров:

"Мы давно дружили. И долго", - написал Кадыров в Telegram, сопроводив пост своим фото с Евгением Пригожиным. Кадыров принес соболезнования семьям погибших. Он также назвал Пригожина отзывчивым человеком, который всегда готов прийти на помощь.

Не остался в стороне и Пентагон. В ночь на 25 августа оборонное ведомство США выступило с заявлением о ЧП в Тверской области. Согласно ему, американские эксперты не увидели признаков того, что, якобы, самолет Пригожина мог быть сбит ракетой с земли.

- Ничто не указывает на то, что это была ракета «земля-воздух», - сказал представитель Пентагона.

ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА ПРИГОЖИНА

Академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с корреспондентом KP.RU Александром Гамовым заявил, что встречался с Евгением Пригожиным примерно за полтора часа до трагедии. Академик сообщил, что встреча проходила в офисе в центре города, а сам Пригожин спешил на важную встречу с неким политическим деятелем. Видимо, она была короткой или Пригожин провел ее по дороге в аэропорт.

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