Мама задержанного журналиста белорусской «Комсомолки» Можейко не нашла его в ИВС на Окрестина

Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко.

Геннадий Можейко остаётся под стражей. Именно так звучит мера пресечения, применённая к нему. Накануне вечером истёк 72-часовой срок его пребывания в ИВС, и его должны были отпустить. Но этого не произошло.

Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он под арестом или обвинения с него будут сняты.

Накануне официальный представитель МВД Белоруссии заявил, что Геннадий был задержан правоохранителями на территории республики. При этом он находился в России. Из Шереметьево журналист вылетал на лечение в третью страну, но там он был задержан российскими органами и депортирован на родину, потому что в России у него статус «нежелательно пребывание на территории страны». Уже в Белоруссии его встретили местные представители власти.

- Ситуация не является экстраординарной. В соответствии со сложившейся практикой работы с коллегами из России каждая сторона вправе объявить нежелательность пребывания конкретных лиц в интересах национальной безопасности, - заявил представитель ведомства.

Геннадий Можейко — автор статьи на сайте kp.by об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника белорусского КГБ во время операции по задержанию. Тогда Зельцер начал стрелять по силовикам и смертельно ранил одного из них. Сам преступник был уничтожен ответным огнём. А журналист Можейко написал на сайт заметку, где бывшая одноклассница убийцы высказалась, что в школе Зельцер был всегда за правду и мог за себя постоять. Материал появился на сайте «КП Беларусь» поздно вечером, но через несколько минут редактор ее убрал. Этого хватило, чтобы сайт «Комсомолки» был заблокирован, а Геннадий Можейко оказался в изоляторе.

Можейко сейчас в статусе подозреваемого по делу о разжигании розни и вражды, а также из-за оскорбления представителя власти. Дело возбуждено «по факту», то есть без заявлений потерпевшего.

РЕАКЦИЯ

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали.

Совет по правам человека при президенте РФ

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Союз журналистов России

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.

Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин

Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирован.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Союз журналистов России потребовал немедленно освободить журналиста «КП в Беларуси» Геннадия Можейко

Геннадий Можейко находится в следственном изоляторе в Минске (подробности)

Дмитрий Мезенцев - о задержании в Москве белорусского журналиста «КП» Геннадия Можейко: В этом эпизоде надо очень точно разобраться. И - не подливать масла в огонь

Госсекретарь Союзного государства Беларуси и России - с обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробности)

Владимир Сунгоркин: Все, что происходит с «Комсомольской правдой» в Белоруссии – произвол

Главный редактор «Комсомолки» в прямом эфире Радио «КП» прокомментировал ситуацию вокруг белорусского журналиста Геннадия Можейко и сайта kp.by (подробности)

Дмитрий Песков - о задержании Геннадия Можейко: «Сообщения о ситуации с «Комсомольской правдой» тоже отражены в дайджестах, которые готовятся главе государства»

Пресс-секретарь президента подробно ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова (подробности)