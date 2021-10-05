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Общество5 октября 2021 10:48

Мама задержанного журналиста белорусской «Комсомолки» Можейко не нашла его в ИВС на Окрестина

Но он до сих пор остаётся под стражей
Валентин АЛФИМОВВалентин АЛФИМОВ
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко.

Журналист "Комсомольской правды" Геннадий Можейко.

Геннадий Можейко остаётся под стражей. Именно так звучит мера пресечения, применённая к нему. Накануне вечером истёк 72-часовой срок его пребывания в ИВС, и его должны были отпустить. Но этого не произошло.

Во вторник утром мама Геннадия Ирина Можейко попыталась попасть к сыну на Окрестина, но ей сообщили, что его в изоляторе нет. Журналиста перевезли в следственный изолятор в городе Жодино. Эту информацию подтвердил и адвокат Геннадия. В срок до вечера воскресенья следователь должен принять решение, останется он под арестом или обвинения с него будут сняты.

Накануне официальный представитель МВД Белоруссии заявил, что Геннадий был задержан правоохранителями на территории республики. При этом он находился в России. Из Шереметьево журналист вылетал на лечение в третью страну, но там он был задержан российскими органами и депортирован на родину, потому что в России у него статус «нежелательно пребывание на территории страны». Уже в Белоруссии его встретили местные представители власти.

- Ситуация не является экстраординарной. В соответствии со сложившейся практикой работы с коллегами из России каждая сторона вправе объявить нежелательность пребывания конкретных лиц в интересах национальной безопасности, - заявил представитель ведомства.

Геннадий Можейко — автор статьи на сайте kp.by об Андрее Зельцере, который застрелил сотрудника белорусского КГБ во время операции по задержанию. Тогда Зельцер начал стрелять по силовикам и смертельно ранил одного из них. Сам преступник был уничтожен ответным огнём. А журналист Можейко написал на сайт заметку, где бывшая одноклассница убийцы высказалась, что в школе Зельцер был всегда за правду и мог за себя постоять. Материал появился на сайте «КП Беларусь» поздно вечером, но через несколько минут редактор ее убрал. Этого хватило, чтобы сайт «Комсомолки» был заблокирован, а Геннадий Можейко оказался в изоляторе.

Можейко сейчас в статусе подозреваемого по делу о разжигании розни и вражды, а также из-за оскорбления представителя власти. Дело возбуждено «по факту», то есть без заявлений потерпевшего.

РЕАКЦИЯ

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России

Это абсолютно возмутительный случай, и мы требуем немедленного освобождения нашего коллеги Геннадия Можейко и наказания всех виновных в том, что его задержали.

Совет по правам человека при президенте РФ

Постоянная комиссия по правам человека в информационной сфере Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека призывает власти Белоруссии немедленно освободить журналиста.

После блокирования сайта «Комсомольской правды в Белоруссии» данные действия белорусских властей выглядят целенаправленным давлением на российские медиа на территории союзного государства.

Профессиональная деятельность журналиста не может быть основанием для преследования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Мы считаем, что, безусловно, это идет в нарушение принципов свободы СМИ. И, конечно, мы бы ожидали от белорусской стороны все-таки обеспечения условий для работы наших СМИ на территории Беларуси.

Союз журналистов России

Союз журналистов России настаивает, что информация о задержании журналиста "КП в Беларуси" Геннадия Можейко должна быть незамедлительно обнародована, его коллеги и близкие должны получить возможность удостовериться в том, что жизни и здоровью журналиста ничто не угрожает, а адвокаты Можейко должны получить соответствующие разъяснения в связи с его задержанием. Задержание и удержание журналиста, сопровождающееся тотальным молчанием ответственных силовых структур, не может расцениваться иначе, чем давление на прессу и угроза журналисту.

Союз журналистов России настаивает на немедленном освобождении Геннадия Можейко.

Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин

Это какой-то произвол, это какая-то неадекватная реакция на абсолютно невинную заметку. Там буквально несколько слов одноклассницы преступника: что в школе он был очень хорошим парнем и что с ним случилось, она не понимает. И за эти слова наш журналист в следственном изоляторе, а сайт «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирован.

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