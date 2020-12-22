"Яндекс" опубликовал ролик, в котором описал весь 2020 год запросами пользователей

Названы все самые популярные запросы россиян за 2020 год Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания "Яндекс" собрала в одном видео все главные события уходящего 2020 года, опубликовав в нём поисковые запросы пользователей. График опубликован в Twitter-аккаунте компании.

Весь январь россияне интересовались эпидемией тогда ещё нового коронавируса в Китае и нескольких других странах, убийством иранского генерала КСИР Касема Сулеймани и лесными пожарами, охватившими Австралию ещё осенью 2019 года.

В феврале пользователей начала интересовать трагедия на вечеринке блогера Екатерины Диденко. Тогда её муж и и двое друзей погибли из-за сухого льда в бассейне. ТАкже россияне искали информацию о военной операции Турции в Сирии, падении цен на нефть и сделка ОПЕК+.

В марте, кроме коронавируса, всех интересовало только падение рубля и цен на нефть.

В апреле люди стали искать новости о якобы смерти главы КНДР Ким Чен Ына, о скандале вокруг Регины Тодоренко и её взглядах на домашнее насилие, а также об обвинении Минюста США в отношении Олега Тинькова.

В мае россиян заинтересовало движение Black Lives Matter в США, готовящиеся поправки в Конституцию России и введение электронных медицинских карт в Москве.

Главной темой июня стало смертельное ДТП с участием актёра Михаила Ефремова. Потом все снова вернулись к поправкам в Конституцию, а затем стали интересоваться разводом Кристины Асмус и Гарика Харламова, бубонной чумой в Монголии и параде планет 4 июля.

В июле россияне следили за развитием дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и смерти рэпера Энди Картрайта, которого убила и расчленила в Санкт-Петербурге его супруга.

Август ознаменовался протестами в Беларуси, которые ненадолго опередили по числу запросов пандемию коронавируса. Россиян также волновал мощнейший взрыв в Бейруте, протесты экоактивистов в Башкирии против уничтожения горы Куштау и госпитализация Алексея Навального.

В сентябре люди искали информацию о приговоре Ефремову, скандале вокруг Тарзана и Наташи Королёвой, конфликт между Арменией и Азербайджаном на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, а также о пропавшем во Владимирской области первокласснике.

В октябре все также интересовались коронавирусом и войной в Карабахе, а также выборами в США, приговором по делу 72-летней актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина.

В ноябре главными темами стали скандальное видео Артёма Дзюбы, выборы президента США и драка между бойцами Сергем Харитоновым и Адамом Яндиевым.

В декабре главными темами всё ещё остаётся пандемия коронавируса, конфликт в Карабахе, выборы в США, протесты в Беларуси и Хабаровске.