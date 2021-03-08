Последние новости на утро 8 марта 2021: Российский лыжник Большунов получил серебро Чемпионата мира

«КП» – о последних новостях на утро 8 марта 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 8 марта 2021 года. Российский лыжник Александр Большунов получил серебро Чемпионата мира по лыжным гонкам, который накануне завершился в немецком Оберстдорфе. Россиянин в гонке на 50 километров уверенно шел к финишу первым, однако на последних метрах дистанции вплотную к нему попытался проскользнуть норвежец Йоханнес Клебо, после контакта с которым у нашего лыжника сломалась палка. В итоге россиянин финишировал только третьим.

После протеста сборной России и долгих совещаний победу присудили Эмилю Иверсену, а Большунову – второе место и серебро. Клебо же был не только лишен золотой медали, но и дисквалифицирован.

Президент России Владимир Путин поздравил Большунова с серебряной медалью, назвав спортсмена «настоящим героем гонки» в Германии.

Кроме того, этой ночью глава государства поздравил всех женщин России с Международным женским днем 8 марта. Президент обратился к представительницам прекрасного пола с теплыми словами, подчеркнув, что они приносят в мир гармонию, нежность и красоту, а также безусловную материнскую любовь и при этом «каким-то непостижимым образом» всё и везде успевают.

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