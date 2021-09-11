Последние новости на утро 11 сентября 2021: Из-под завалов на месте взрыва под Липецком достали тело ребенка

«КП» – о последних новостях на утро 11 сентября 2021 года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области

Последние новости на утро 11 сентября 2021 года. Этой ночью произошел взрыв газа в двухэтажном жилом доме в городе Елец Липецкой области, обрушилась часть стены. К этому часу известно о двух жертвах: женщине и 11-летней девочке. Спасатели, работающие на месте трагедии, достали тело ребенка из-под завалов рано утром. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Всего же в момент взрыва в доме из двух подъездов находилось 25 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются: под обломками стен могут быть люди.

Четверых пострадавших, включая девятилетнюю девочку, доставили в больницы Ельца. Тела погибших отправили на экспертизу, где установят точную причину смерти. Причины ЧП выясняются, начато расследование. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе областного главка Следственного комитета, после гибели двух человек в результате взрыва бытового газа возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.