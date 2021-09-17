Последние новости на утро 17 сентября 2021: Австралия получит от США восемь атомных подлодок

«КП» – о последних новостях на утро 17 сентября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 17 сентября 2021 года. Австралия в рамках нового оборонного альянса AUKUS получит от Соединенных Штатов не менее восьми атомных подводных лодок, сообщил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Между тем, в Пекине считают, что соглашение Вашингтона, Лондона и Канберры о трехстороннем партнерстве по обороне и безопасности провоцирует гонку вооружений, а также угрожает миру и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Франция из-за сорванного контракта по субмаринам для Австралии отказалась отмечать с США юбилей морской битвы. Посольство Парижа в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость Америки, которые сегодня должны были пройти на территории французской дипмиссии.

В России началось трехдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы, первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. В 23:00 четверга по московскому времени также начал работу Ситуационный центр Независимого общественного мониторинга (НОМ).

«Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию главных событий на избирательных участках, в штабах партий и кандидатов в губернаторы.

Российские Воздушно-космические силы (ВКС) провели очередные успешные испытания новой ракеты системы противоракетной обороны (ПРО), тестовый запуск был произведен на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что в этом месяце годовая инфляция может достичь пиковых значений – «где-то в районе 7%», но к концу сентября рост цен в годовом выражении начнет снижаться.

Тем временем бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что при его преемнике Джо Байдене Соединенные Штаты «покатились под откос», и к следующим президентским выборам в США страна будет окончательно развалена.

К слову, kp.ru писала, что в последнее время Трамп стал активно общаться с прессой, а в одном из интервью сказал, что русские «очень умные и упрямые», и им нужно «дать свободу поступать так, как они считают нужным».

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