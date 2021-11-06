Что произошло в ночь на 6 ноября

«КП» – о последних новостях на утро 6 ноября 2021 года Фото: REUTERS

Мы собрали самые главные новости к утру 6 ноября 2021 года. Этой ночью телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс приезжал в Москву, чтобы «предупредить» Россию о том, что США внимательно следят за предполагаемым увеличением числа российских войск близ границы с Украиной, а также выведать намерения Кремля по этому вопросу. Кроме того, по словам собеседников CNN, Бернс собирался предостеречь руководство России от наступательных операций на российско-украинской границе.

Между тем, в пятницу вечером начальник генштаба вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Шаптала опроверг сообщения СМИ, что Россия якобы стягивает войска к границе с Незалежной.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что точно определить коронавирус может только специальный тест, поскольку специфических симптомов, присущих только коронавирусу, не существует.

Полиция разыскивает четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве. Его личность установлена, и его задержание – вопрос времени. Ранее сообщалось, что трое задержаны.

Накануне четверо негодяев избили отца на глазах маленького сына. Пострадавший потом рассказал, что один из них ударил мальчика по лицу. В СКР решили уголовное дело об этом нападении переквалифицировать со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство».