Что произошло в ночь на 9 февраля

«КП» – о последних новостях на утро 9 февраля 2022 года Фото: REUTERS

Берлин, Париж и Варшава призвали Москву начать «предметный» диалог по вопросам безопасности в Европе, а также способствовать разрядке напряженности вокруг ситуации с Украиной. Об этом говорится в канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и лидера Польши Анджея Дуды по итогам их переговоров в Берлине. В частности, в документе отмечается, что «три страны и впредь будут тесно согласовывать свои действия с партнерами в Евросоюзе и союзниками в НАТО с целью обеспечения мира и стабильности на евроатлантическом пространстве».

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам, что Вашингтон «воодушевлен» усилиями Парижа по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, в частности – переговорами Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина. При этом она подчеркнула, что США остаются «ключевым игроком» в урегулировании, и сообщила, что Джо Байден в скором времени пообщается с Макроном.

Кстати, Владимир Зеленский ответил на слова Путина про «терпи, моя красавица», обращенные, в частности, и к нему лично. Напомним, во время переговоров с Макроном накануне президент России отметил, что киевские власти отказываются выполнять Минские соглашения, альтернативы которым просто нет. И добавил: «Ну, нравится – не нравится, терпи, моя красавица. Следует исполнять, по-другому не выйдет».

Зеленский в Twitter прокомментировал это высказывание по-русски, написав, что «Украина действительно красавица» и «очень терпелива», но то, что президент России назвал ее «своей», по мнению бывшего комика, «это перебор небольшой». Он говорил об этом и на пресс-конференции с тем же Макроном, тоже по-русски.

Между тем, немецкий телеканал в видеосюжете о визите главы МИД ФРГ, с которой Зеленский отказался встречаться, во время прямого включения из Киева в титрах обозначил Москву столицей Украины. По ошибке, разумеется. Так же, как раньше в эфире американского канала CNN появилась надпись «Харьков, Россия».

Тем временем Минздрав РФ утвердил новую форму COVID-сертификатов после вакцинации или после перенесенной болезни. QR-код по справке об антителах начнут выдавать в 2022 году. Сайт kp.ru рассказывает, как получить.

Накануне пресс-служба кабинета министров сообщила, что правительство России утвердило разработанную Минфином дорожную карту по регулированию оборота криптовалюты. В сообщении отмечается, что для участников рынка предполагается введение обязанности «по информированию граждан о повышенных рисках, связанных с цифровыми валютами».

Ученые считают, что повторные заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон» возможны довольно часто – раз в 40-45 дней. Об этом и многом другом рассказал на приуроченной к Дню науки лекции врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов.

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