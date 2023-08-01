Что произошло в ночь на 1 августа

Собянин рассказал о сбитых ПВО беспилотниках, которые пытались совершить пролет через Москву. Фото: REUTERS

Беспилотник врезался в одну из башен «Москва-Сити» в ночь на 1 августа. Он нанес повреждения фасаду башни. Повреждено порядка 150 квадратных метров остекления на уровне 21 этажа одной из башен, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, добавив, что российские средства противовоздушной обороны сбили несколько БПЛА, которые пытались проникнуть в воздушное пространство Москвы.

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