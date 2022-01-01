промокод яндекс афиша 

Как получить скидку на Яндекс Афише

Есть несколько способов получить скидку платформы Яндекс. Самый простой — это участие в акциях платформы. Подробная информация о них публикуется в специальном разделе официального сайта сервиса. Он так и называется — «% Скидки». Часто экономить этим способом на билетах, предлагаемых Яндекс Afisha, не получится. Акции запускаются довольно редко — максимум 3–4 раза в год.

Для участников программы лояльности Yandex+ предусмотрены эксклюзивные скидки. Они могут заплатить за билет начисленными бонусными баллами. Снизить сумму заказа можно максимум на 10%.

Также скидка на приобретение билетов выдается по промокоду сервиса Яндекс. Этот вариант экономии имеет ряд преимуществ по сравнению с другими выгодными предложениями платформы. В отличие от акций коды есть всегда, а не доступны всего 3–4 раза в год. В отличие от программы лояльности размер скидки на билеты не ограничен 10% — она может быть гораздо больше. Все это делает промокод на Яндекс Afisha лучшим способом снизить сумму заказа.