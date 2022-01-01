промокод яндекс афиша 

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Промокоды Яндекс.Афиша на Август

Акции и купоны Яндекс.Афиша на Август 2022

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1500Р
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Скидка
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купон

Скидка
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Истекает сегодня Открыть Акцию

1500р
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Скидка
Билеты на концерт певицы Слава всего от 1500 рублей
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2400р
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Контакты Яндекс.Афиша

Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16

Электронная почта:
client-service@yandex-team.ru

Телефон:
8 (495) 739-22-22

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Яндекс.Афиша

Информация о Яндекс Афиша

Яндекс Афиша — удобный сервис по продаже билетов от крупной российской IT-компании. Также он позволяет подобрать культурные и спортивные мероприятия в регионе проживания пользователя. Чтобы сэкономить на покупке билетов, можно применить промокоды Яндекс при оформлении заказа. Все выгодные акционные предложения сервиса собраны тут. Информация об акциях постоянно обновляется, поэтому здесь исключительно актуальные данные о скидках Яндекс Афиши.

Какие билеты можно купить на Яндекс Афише

На сервисе Яндекс Afisha можно приобрести на выгодных условиях билеты в кино, театр, на концерты, спортивный матч. Все это удобно рассортировано по месту проведения, исполнителю, дате и другим параметрам, так что найти подходящее мероприятие не составит труда. Получить хорошую скидку при покупке билетов можно по промокоду сервиса Яндекс.

Как получить скидку на Яндекс Афише

Есть несколько способов получить скидку платформы Яндекс. Самый простой — это участие в акциях платформы. Подробная информация о них публикуется в специальном разделе официального сайта сервиса. Он так и называется — «% Скидки». Часто экономить этим способом на билетах, предлагаемых Яндекс Afisha, не получится. Акции запускаются довольно редко — максимум 3–4 раза в год.

Для участников программы лояльности Yandex+ предусмотрены эксклюзивные скидки. Они могут заплатить за билет начисленными бонусными баллами. Снизить сумму заказа можно максимум на 10%.

Также скидка на приобретение билетов выдается по промокоду сервиса Яндекс. Этот вариант экономии имеет ряд преимуществ по сравнению с другими выгодными предложениями платформы. В отличие от акций коды есть всегда, а не доступны всего 3–4 раза в год. В отличие от программы лояльности размер скидки на билеты не ограничен 10% — она может быть гораздо больше. Все это делает промокод на Яндекс Afisha лучшим способом снизить сумму заказа.

Как активировать промокод Яндекс Афиша

Чтобы активировать промокод Афиша, необходимо:

  1. Познакомиться с выгодными акционными предложениями с этой страницы.

  2. Найти подходящий бонусный код и скопировать его.

  3. Перейти на сайт сервиса.

  4. Найти на Афише Yandex концерт, матч, спектакль, сеанс кино и кликнуть на него.

  5. Нажать «Купить билеты» и указать место.

  6. Щелкнуть «Далее», затем кнопку с предложением ввести код Яндекс Афиши.

  7. В появившееся на экране специальное поле вставить промокод и кликнуть «Применить».

  8. Закончить покупку билетов.

промокод яндекс афиша 

купоны яндекс афиша

После этого будет активирована скидка, определяемая ценностью промокода. Последняя зависит от условий акции, в рамках которой выпущен код.

В некоторых случаях купоны сервиса Яндекс активируются иначе. Чтобы использовать акционное предложение платформы Афиша и выгодно приобрести билеты, нужно выбрать подходящий вариант здесь и нажать на него. Далее произойдет переадресация на официальный сайт платформы, там нужно выбрать билеты и оформить заказ. Скидка будет применена автоматически, вводить промокоды компании при этом не требуется.

 Важный момент: для оформления покупки на сервисе Афиша необходим аккаунт Яндекс. Без него забронировать билеты не получится.

Лучшие промокоды Яндекс.Афиша

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Яндекс Афиша: минус 400 рублей на заказ от 3000 рублейADC***
СкидкаПромокод Яндекс Афиша на скидку: покупайте билеты на концерт Григория Лепса всего от 1000 рублейне требуется
СкидкаПромокод Яндекс Афиша концерты: билеты на Zivert всего от 1500 рублейне требуется
СкидкаПромокод на билеты Яндекс Афиша: билеты на фестиваль рок музыки Фестиваль №1 от 4000 рублейне требуется
СкидкаПромокод Яндекс Афиша: билеты на концерт Ленинграда в Лужниках с экономией 15%не требуется
СкидкаФестиваль №1 - Большой фестиваль рок музыки с выгодой до 15% за билетыне требуется
СкидкаПромокод Яндекс Афиша: дарим 5000 рублей на любые мероприятия по Пушкинской картене требуется
СкидкаБилеты на концерт певицы Слава всего от 1500 рублейне требуется
СкидкаБилеты на концерт Басты от 2400 рублейне требуется
СкидкаУспей купить билеты на концерт группы СЛОТ всего от 1400 рублейне требуется

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