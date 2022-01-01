Информация об операторе Билайн

Билайн — российский мобильный оператор, предлагающий услуги сотовой связи, TV, интернета. Также у него есть собственный онлайн-магазин, где можно купить различные мобильные гаджеты. Основные достоинства компании — надежность, возможность настройки тарифов, хороший выбор техники.

Сэкономить на приобретении услуг оператора и техники в его интернет-магазине можно путем активации в Билайн промокода на скидку или бесплатного купона. Все акционные предложения компании собраны здесь. Информация о действующих на данный момент скидках и акциях сотового оператора регулярно обновляется, поэтому тут опубликованы исключительно актуальные данные.