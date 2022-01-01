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93 оценки поставлены средняя 4.2
Бесплатные промокоды от Билайна позволяют получать скидки и подарки на сайте известного мобильного оператора. Здесь можно выбрать удобный тарифный план, подключить домашний интернет и телевидение, мгновенно оплачивать разные услуги. В онлайн-магазине Beeline продают смартфоны, планш ... еты, электронную технику и аксессуары, программное обеспечение. Многие товары доступны по дисконтным ценам даже без скидочного купона. Пользователям приложения Билайн дарят кэшбэк при оплате покупок более чем в 600 партнерских магазинах.
Юридический адрес:
г. Москва, Даев переулок, д. 2
Электронная почта:
shop@beeline.ru
Телефон:
+7 (800) 725-57-25
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Билайн — российский мобильный оператор, предлагающий услуги сотовой связи, TV, интернета. Также у него есть собственный онлайн-магазин, где можно купить различные мобильные гаджеты. Основные достоинства компании — надежность, возможность настройки тарифов, хороший выбор техники.
Сэкономить на приобретении услуг оператора и техники в его интернет-магазине можно путем активации в Билайн промокода на скидку или бесплатного купона. Все акционные предложения компании собраны здесь. Информация о действующих на данный момент скидках и акциях сотового оператора регулярно обновляется, поэтому тут опубликованы исключительно актуальные данные.
Компания предлагает клиента следующие услуги:
мобильная связь,
интернет,
телевидение.
По каждой категории представлен большой выбор тарифов. Каждый из них можно настроить индивидуально, установив любые условия. Также Beeline предоставляет клиентам удобные финансовые инструменты: денежные переводы с SIM на банковскую карту, оплату с баланса телефона.
Интернет-магазин оператора предлагает большой выбор мобильных устройств и аксессуаров. Среди них смартфоны, планшеты, роутеры, модемы, TV-приставки, наушники и многое другое. Также в каталоге есть цифровые подписки и различные программные продукты (например, антивирусы).
В Билайн скидочные промокоды действуют в отношении всех представленных на сайте ритейлера товаров и услуг. Благодаря этому с их помощью всегда можно уменьшить общую сумму покупки при оформлении заказа в магазине оператора.
Экономить на услугах связи и покупке товаров из магазина оператора можно путем участия в акциях. Они помогают уменьшить стоимость покупки на 15–30%. Акционные предложения найти очень просто: старая цена под ними зачеркнута, а рядом с ней выставлена новая.
Второй способ экономии — программа лояльности «Счастливое время». Для участия в ней необходимо пользоваться услугами сотовой связи от оператора не менее 6 месяцев. После этого абонент получает скидку в размере 5%. Она увеличивается, если клиент остается с Beline еще дольше (максимальная величина дисконта — 15%). Программа лояльности распространяется только на услуги сотовой связи, в магазине оператора экономить по ней нельзя.
Но самый выгодный вариант экономии — использование бесплатных купонов и скидочных промокодов. Во-первых, по ним можно получить крупную скидку. Во-вторых, действующие коды есть всегда (в отличие от акций). Найти актуальный промокод компании %year% года можно на этой странице.
Чтобы использовать бонусный промокод на ресурсе интернет-магазина компании, понадобится:
Внимательно изучить актуальные скидочные предложения оператора отсюда.
Подобрать промокод и скопировать его
Перейти в интернет-магазин оператора.
Найти нужный товар и щелкнуть на расположенную рядом с ним кнопку «В корзину».
Нажать на ссылку «Ввести промокод» и вставить в открывшееся поле скопированный ранее код.
Щелкнуть «Перейти к оформлению» и закончить покупку.
После выполнения перечисленных действий стоимость выбранного товара будет уменьшена с учетом скидки. Ее итоговая величина определяется ценностью использованного кода. Последняя, в свою очередь, зависит от акции, в рамках которой он выпущен.
Промокоды при приобретении услуг мобильного оператора активируются точно так же. Выбирается тариф или пакет и добавляется в корзину. На стадии подтверждения заказа появляется ссылка «Ввести промокод», а после нажатия на нее — поле для самого кода.
В отдельных случаях купон компании Билайн активируется немного иначе. Чтобы воспользоваться выгодным предложением оператора, нужно выбрать подходящий вариант здесь, щелкнуть по нему, а после перехода на ресурс Beeline приобрести товар или услугу. Активировать при этом бонусные промокоды не нужно, скидка предоставляется автоматически.
Все действующие сегодня в Билайне купоны и бонусные коды можно найти тут. Также здесь собрана информация о других специальных предложениях оператора: различных акциях, бонусных программах, распродажах.
При оформлении заказа нужно выбрать адрес отделения и способ оплаты. На указанный при подаче заявки телефон пришлют номер посылки и код подтверждения.
Предоплатная система — деньги вносятся на телефонный баланс и списываются согласно тарифу. Постоплата — счет за услуги приходит в конце месяца.
В магазинах App Store, Google Play и AppGallery, перейдя туда по ссылкам с официального сайта.
Процедура занимает 8 дней, в течение которых клиент пользуется бесплатным временным номером.
Действующие промокоды и ссылки на акции интернет-магазина собраны на этой странице.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Смартфоны Xiaomi Redmi с дисконтом до 35% по купону Билайн
|не требуется
|Скидка
|Тарифный план «Близкие люди с Яндекс Плюс» со скидкой 11% по купону Билайн
|не требуется
|Скидка
|SIP-телефония по выгодным ценам
|не требуется
|Скидка
|Большой выбор USB-накопителей от 279 рублей
|не требуется
|Скидка
|Планшеты Samsung Galaxy от 14990 рублей по купону Билайн
|не требуется
|Скидка
|Кредитная карта «билайн 100 дней без %» с кредитным лимитом до 300000 рублей
|не требуется