Подробнее о книжном интернет-магазине Буквоед

Книжная сеть Буквоед — это одна из крупнейших российских книготорговых организаций. Компания владеет сотнями розничных точек в стране и онлайн-порталом, на котором можно заказать печатную продукцию. В интернет-магазине представлены тысячи книг, среди которых новые произведения современных авторов, классические сочинения, учебная литература, периодические издания. Можно заказать их со скидкой, участвуя в акциях и используя промокоды интернет-магазина, собранные на этой странице.

Книги и другие товары со скидками в магазине Буквоед

В интернет-магазине Буквоед доступен большой выбор книг со скидками. Здесь также можно купить с дисконтом печатную продукцию, канцтовары, игрушки и другие товары для детей. В разделе «Акции» представлен список актуальных предложений со скидками, действующих для всех читателей. На сайте также представлена рубрика «Книги с полки», в которой собраны демонстрационные экземпляры книг. Они имеют небольшие следы использования, но зато доступны с большой уценкой.

Чтобы получить еще больше скидок, можно установить приложение книжного магазина, зарегистрироваться в нем и подписаться на рассылку уведомлений. Компания периодически будет присылать персональные дисконтные предложения.

Программа лояльности для постоянных читателей

Для постоянных клиентов в магазине действует программа лояльности «Карта знакового читателя». Чтобы принять в ней участие, нужно оформить покупку на сумму от 1000 рублей, получить карту и активировать ее. Активация возможна на сайте, в приложении или одном из отделений сети Буквоед.

Участники программы лояльности получают бонусы с каждой покупки. Чем больше общая сумма заказов читателя — тем выше процент от суммы в чеке, зачисляемый на бонусный баланс. Для новичков он составляет 2,5% на онлайн-заказы и 5% — на покупки в магазинах, а для активных клиентов может достигать 7,5 и 15% соответственно.

Бонусы начисляются после получения заказа и активируются в течение 14 дней. Их можно использовать для оплаты следующих покупок, погашая до 100% от их стоимости. Срок действия бонусных баллов составляет 180 дней.

Способы оплаты заказов

Оплатить заказ в интернет-магазине можно заранее и при получении. Для оплаты на сайте при заказе используется платежный сервис Сбербанка. Поддерживаются российские и иностранные банковские карты систем Мир, Visa, MasterCard, JCB. Юридическим лицам также доступен безналичный расчет на реквизиты компании.

При выборе оплаты в момент получения используется наличный расчет. Возможность оплаты картой необходимо уточнять во время оформления заказа. Расчет картой возможен при выборе адресной курьерской доставки или самовывозе из пункта выдачи.

Доставка покупок в Буквоеде

Выбор доступных способов доставки и ее длительность зависит от города проживания читателя. В населенных пунктах присутствия сети Буквоед возможен бесплатный самовывоз заказа из ближайшего книжного магазина компании. В некоторых городах также возможна доставка до пунктов выдачи партнеров, но эта услуга платная. Ее стоимость рассчитывается во время оформления заказа.

Доставка по территории РФ возможна курьерскими компаниями и Почтой России. Список городов, в которых можно заказать отправку на адрес, выводится при оформлении покупки. Если ни один из способов быстрой доставки недоступен, пересылка осуществляется Почтой России. Эта опция доступна на всей территории страны. Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа. Если посылка отправляется наложенным платежом, перевозчик дополнительно взымает оплату за обратную пересылку денег.

Условия возврата

По условиям книжного магазина отказаться от товара можно в любой момент до его получения. Возврат продукции надлежащего качества после ее передачи покупателю возможен в течение 7 дней при условии сохранения упаковки и отсутствия следов использования. Стоит учитывать, что защитная полиэтиленовая пленка, в которую может быть запаяна книга, тоже считается упаковкой, и после ее снятия вернуть товар уже нельзя.

При обнаружении дефектов (брак переплета, склеенные или непропечатанные страницы и т. д.) вернуть бракованный товар можно в течение 14 дней с момента получения. Если заказ был получен самовывозом из магазина, для возврата следует обратиться в пункт выдачи. В остальных случаях пересылка книг продавцу осуществляется почтой за счет клиента. В посылку с возвращаемыми товарами необходимо вложить письменное заявление. Средства, потраченные на заказ, вернут в течение 10 дней.