промокод лабиринт

Промокоды и акции для выгодных покупок

Интернет-магазин предлагает большой перечень скидочных промокодов, приятных бонусов и других специальных предложений. Каждый покупатель получает возможность сэкономить вплоть до 80% стоимости книги. В магазине постоянно проходят акции для постоянных клиентов и новых покупателей, публикуются кодовые слова для получения подарка или бонусов и другие выгодные предложения. Labirint известен своими постоянно действующими бонусными программами — скидки новым клиентам, ко дню рождения и т. д. Расскажем о самых популярных.

Скидка для постоянных покупателей

Используйте накопительную программу скидок, чтобы получить дополнительные преимущества при заказе. Для этого нужно всего лишь постоянно делать покупки на сайте и быть при этом зарегистрированным покупателем. Сумма ваших заказов будет расти и, соответственно, будет увеличиваться размер вашей скидки.

Скидка для новых клиентов

Каждый покупатель может получить скидку на свой первый заказ. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и сделать покупку.

Иногда выпускаются промокоды магазина Лабиринт для новых клиентов. В условиях акции будет указано, что код скидки дается только на первую покупку.

Секретные слова (промокоды)

Кодовые слова Лабиринт (их также называют купонами Лабиринта) представляют собой набор латинских букв и цифр, или слово, написанное латиницей. Коды позволяют получать подарки или скидки к заказу. Секретные коды "Лабиринт" на скидку нужно ввести при покупке на сайте: в корзине или на странице оформления заказа.

Промокоды публикуются в социальных сетях магазина, высылаются подписчикам в виде рассылки и распространяются через известных блогеров и других партнеров. Мы собрали все актуальные на этой странице

Постоянная скидка ко дню рождения

Вы сможете сэкономить на заказе к своему дню рождения, если укажете эту дату в данных аккаунта. Процент небольшой, но зато суммируется с вашей накопительной скидкой.

Подарки Лабиринта

Для получения подарка есть два варианта:

Участие в акционной подарочной программе. Нужно будет сделать заказ и дополнительно выбрать подарок из специального подарочного каталога на сумму не более 50% вашего заказа. Воспользоваться подарочными сертификатами или подарочным промокодом магазина Лабиринт.

Акции Лабиринт

Множество товаров со скидками всегда можно найти в разделе "Акции". Заходите в акционный каталог и приобретайте книги, игрушки, канцтовары по самым выгодным ценам.

Акции действуют обычно месяц-два. Но в магазине постоянно запускаются новые акционные предложения, которые позволяют сделать выгодную покупку, даже если вы пропустили предыдущую акцию.

Бонусы за рецензии

Рецензии (отзывы) на книги Лабиринта позволяют получить бонусы на ваш баланс и позже оплатить с их помощью часть суммы заказа. Зарегистрируйтесь на сайте с помощью электронной почты и пишите рецензии на актуальные (не снятые с продажи) книги.