промокод лабиринт

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62 оценки поставлены средняя 4.3
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Юридический адрес:
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4
Электронная почта:
shop@labirintmail.ru
Телефон:
8-800-500-9525
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Labirint — один из самых популярных в России книжных интернет-магазинов. Он был открыт почти 20 лет назад, как подразделение издательского холдинга "Лабиринт", но давно уже торгует не только собственной печатной продукцией. Магазин известен огромным выбором книг, быстрой доставкой и частой презентацией промокодов для покупателей с приятными бонусами.
"Лабиринт" также один из самых удобных интернет-магазинов в плане доставки и оплаты. На сайте Labirint вы сможете выбрать оптимальный для вас способ доставки: пункты самовывоза, курьерскую доставку, получение товара в пунктах выдачи и постоматах Boxberry, 5post, "Почты России".
Сроки доставки — в течение 3 суток по территории РФ, суток — по Москве. Интернет-магазин предлагает бесплатную доставку: для этого нужно заказать книгу (книги) стоимостью от 500 руб.
На сайте магазина Лабиринт огромный выбор книжной продукции, а также аудиокниг и электронных книг. Здесь вы сможете найти не только литературу, выпущенную в собственном издательстве "Лабиринт". Представлена продукция лучших издательств нашей страны: АСТ, “Альфа-книга”, ЭКСМО, “Манн”, “Иванов и Фербер” и других.
В каталоге интернет-магазина вы сможете выбрать учебную литературу, детскую литературу (в том числе книги издательства "Лабиринт"), художественные книг всех жанров, от детективов до сборника стихов. Широко представлена литература нон-фикшн: всевозможные самоучители, сборники рецептов, книги по психологии и самосовершенствованию, по уходу за животными и приусадебному хозяйству и т. д.
Огромный ассортимент включает и сравнительно редкие категории:
книги на религиозную тематику (христианство, ислам, другие мировые религии);
комиксы, мангу, артбуки;
литературу на иностранных языках, в том числе с параллельным переводом на русский язык (билингвы);
красочные подарочные издания;
журналы и альманахи.
В интернет-магазине Labirint можно купить не только книги, но и канцтовары, сувениры, детские игрушки.
Самый простой и удобный способ — воспользоваться поиском по сайту. Для этого в строку поиска нужно ввести название книги (или его часть) или автора.
Также Лабиринт предлагает несколько специальных разделов, в которых вы сможете выбрать нужную подборку книг: хиты, популярные детские книги, интересные книжные новинки, подборки по авторам, сериям, издательствам. Есть подборки самых интересных книг от читателей на различные темы. В разделе акций вы найдете книги со скидками.
Интернет-магазин предлагает большой перечень скидочных промокодов, приятных бонусов и других специальных предложений. Каждый покупатель получает возможность сэкономить вплоть до 80% стоимости книги. В магазине постоянно проходят акции для постоянных клиентов и новых покупателей, публикуются кодовые слова для получения подарка или бонусов и другие выгодные предложения. Labirint известен своими постоянно действующими бонусными программами — скидки новым клиентам, ко дню рождения и т. д. Расскажем о самых популярных.
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Скидки по специальным предложениям начинаются от 50 рублей и доходят до 60% стоимости заказа и больше.
Да, можно заказать книги больше чем на 500 рублей с доставкой в пункт самовывоза либо следить за появлением промокодов на бесплатную доставку.
Да, по некоторым промокодам и акциям можно получить не скидку, а бесплатную книгу, набор закладок или другой товар в подарок.
Срок доставки по России может составлять от 3 до 25 дней в зависимости от города покупателя. Он приблизительно указывается в корзине.
В каталоге магазина можно найти литературу одновременно на двух языках, подарочные издания и книги, которых нет больше нигде, а также оформить предзаказ на самые ожидаемые новинки до старта продаж.
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