промокод лабиринт

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Промокоды Лабиринт на Август

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Если вы не представляете свой досуг без книг и периодики, загляните в онлайн-магазин Лабиринт. Здесь можно купить классическую и современную литературу, книги, которые на слуху у всех, и даже издания, которых еще нет в продаже или нет нигде, кроме этого маркета. В ассортименте худож ... ественные, научпоп, обучающие и детские книги, в том числе на иностранных языках, а также все товары для школьников: от учебников до канцелярии. Сделать выбор на сайте помогают обзоры читателей, списки авторов, получивших премии, и рекомендации по книгам для малышей и подростков, а экономить на книжном шоппинге — разделы со скидками и купоны Лабиринт.


Посетить Лабиринт
Контакты Лабиринт

Юридический адрес:
115419, Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, строение 4

Электронная почта:
shop@labirintmail.ru

Телефон:
8-800-500-9525

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Лабиринт

Книжный интернет-магазин Labirint

Labirint — один из самых популярных в России книжных интернет-магазинов. Он был открыт почти 20 лет назад, как подразделение издательского холдинга "Лабиринт", но давно уже торгует не только собственной печатной продукцией. Магазин известен огромным выбором книг, быстрой доставкой и частой презентацией промокодов для покупателей с приятными бонусами.

Доставка

"Лабиринт" также один из самых удобных интернет-магазинов в плане доставки и оплаты. На сайте Labirint вы сможете выбрать оптимальный для вас способ доставки: пункты самовывоза, курьерскую доставку, получение товара в пунктах выдачи и постоматах Boxberry, 5post, "Почты России".

Сроки доставки — в течение 3 суток по территории РФ, суток — по Москве. Интернет-магазин предлагает бесплатную доставку: для этого нужно заказать книгу (книги) стоимостью от 500 руб.

Выбор книг и других товаров на сайте Лабиринт

На сайте магазина Лабиринт огромный выбор книжной продукции, а также аудиокниг и электронных книг. Здесь вы сможете найти не только литературу, выпущенную в собственном издательстве "Лабиринт". Представлена продукция лучших издательств нашей страны: АСТ, “Альфа-книга”, ЭКСМО, “Манн”, “Иванов и Фербер” и других.

В каталоге интернет-магазина вы сможете выбрать учебную литературу, детскую литературу (в том числе книги издательства "Лабиринт"), художественные книг всех жанров, от детективов до сборника стихов. Широко представлена литература нон-фикшн: всевозможные самоучители, сборники рецептов, книги по психологии и самосовершенствованию, по уходу за животными и приусадебному хозяйству и т. д.

Огромный ассортимент включает и сравнительно редкие категории:

  • книги на религиозную тематику (христианство, ислам, другие мировые религии);

  • комиксы, мангу, артбуки;

  • литературу на иностранных языках, в том числе с параллельным переводом на русский язык (билингвы);

  • красочные подарочные издания;

  • журналы и альманахи. 

В интернет-магазине Labirint можно купить не только книги, но и канцтовары, сувениры, детские игрушки.

Как найти нужную книгу (товар)?

Самый простой и удобный способ — воспользоваться поиском по сайту. Для этого в строку поиска нужно ввести название книги (или его часть) или автора. 

Также Лабиринт предлагает несколько специальных разделов, в которых вы сможете выбрать нужную подборку книг: хиты, популярные детские книги, интересные книжные новинки, подборки по авторам, сериям, издательствам. Есть подборки самых интересных книг от читателей на различные темы. В разделе акций вы найдете книги со скидками.

Промокоды и акции для выгодных покупок

Интернет-магазин предлагает большой перечень скидочных промокодов, приятных бонусов и других специальных предложений. Каждый покупатель получает возможность сэкономить вплоть до 80% стоимости книги. В магазине постоянно проходят акции для постоянных клиентов и новых покупателей, публикуются кодовые слова для получения подарка или бонусов и другие выгодные предложения. Labirint известен своими постоянно действующими бонусными программами — скидки новым клиентам, ко дню рождения и т. д. Расскажем о самых популярных.

Скидка для постоянных покупателей

Используйте накопительную программу скидок, чтобы получить дополнительные преимущества при заказе. Для этого нужно всего лишь постоянно делать покупки на сайте и быть при этом зарегистрированным покупателем. Сумма ваших заказов будет расти и, соответственно, будет увеличиваться размер вашей скидки. 

Скидка для новых клиентов

Каждый покупатель может получить скидку на свой первый заказ. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и сделать покупку.

Иногда выпускаются промокоды магазина Лабиринт для новых клиентов. В условиях акции будет указано, что код скидки дается только на первую покупку.

Секретные слова (промокоды)

Кодовые слова Лабиринт (их также называют купонами Лабиринта) представляют собой набор латинских букв и цифр, или слово, написанное латиницей. Коды позволяют получать подарки или скидки к заказу. Секретные коды "Лабиринт" на скидку нужно ввести при покупке на сайте: в корзине или на странице оформления заказа.

Промокоды публикуются в социальных сетях магазина, высылаются подписчикам в виде рассылки и распространяются через известных блогеров и других партнеров. Мы собрали все актуальные на этой странице

Постоянная скидка ко дню рождения

Вы сможете сэкономить на заказе к своему дню рождения, если укажете эту дату в данных аккаунта. Процент небольшой, но зато суммируется с вашей накопительной скидкой.

Подарки Лабиринта

Для получения подарка есть два варианта:

  1. Участие в акционной подарочной программе. Нужно будет сделать заказ и дополнительно выбрать подарок из специального подарочного каталога на сумму не более 50% вашего заказа.

  2. Воспользоваться подарочными сертификатами или подарочным промокодом магазина Лабиринт. 

Акции Лабиринт

Множество товаров со скидками всегда можно найти в разделе "Акции". Заходите в акционный каталог и приобретайте книги, игрушки, канцтовары по самым выгодным ценам.

Акции действуют обычно месяц-два. Но в магазине постоянно запускаются новые акционные предложения, которые позволяют сделать выгодную покупку, даже если вы пропустили предыдущую акцию.

Бонусы за рецензии

Рецензии (отзывы) на книги Лабиринта позволяют получить бонусы на ваш баланс и позже оплатить с их помощью часть суммы заказа. Зарегистрируйтесь на сайте с помощью электронной почты и пишите рецензии на актуальные (не снятые с продажи) книги.

Как использовать промокод магазина Лабиринт

Используйте купон Лабиринта, чтобы получить дополнительные скидки или подарок. Для этого кодовое слово необходимо ввести при оформлении заказа.

Где взять кодовые слова?

Мы предлагаем всю актуальную информацию о выгодных предложениях и промокодах магазина Лабиринт на этой странице. Выбирайте подходящий купон и нажимайте на него — вы перейдете на соответствующую страницу магазина. Кодовое слово, если акция его предусматривает, при переходе скопируется в буфер обмена вашего компьютера, и вы сможете применить его при заказе. Также при переходе в Лабиринт промокод появится на экране, и вы сможете его запомнить сами.

Все промокоды Лабиринта на нашей странице содержат условия акции и срок действия предложения.

Активация в корзине

Добавьте нужные вам товары в корзину в обычном порядке и перейдите в нее. Справа вы увидите надпись "Сертификаты и купоны" — по клику на ней открывается специальное поле. В него нужно ввести код скидки. Активируйте секретный код, нажав кнопку "Применить".

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После активации сумма вашего заказа уменьшится на сумму скидки, или в заказе появится подарок или сувенир, предусмотренный акцией.

Активация при оформлении заказа

Такое же специальное поле есть и на втором этапе покупки — на странице оформления заказа. Но здесь оно скрывается под надписью "Добавить купоны". В этом поле также можно ввести кодовое слово и активировать его — для этого нажмите кнопку "Применить".

 

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KP.ru желает вам выгодных покупок! Подпишитесь на наши обновления и узнавайте обо всех новых актуальных акциях, как только они будут запущены магазином.

Часто задаваемые вопросы про Лабиринт

★ Насколько дешевле можно покупать книги по промокодам?

Скидки по специальным предложениям начинаются от 50 рублей и доходят до 60% стоимости заказа и больше.

★ Есть ли способ не платить за доставку литературы?

Да, можно заказать книги больше чем на 500 рублей с доставкой в пункт самовывоза либо следить за появлением промокодов на бесплатную доставку.

★ Бывают ли в Лабиринте купоны на подарки?

Да, по некоторым промокодам и акциям можно получить не скидку, а бесплатную книгу, набор закладок или другой товар в подарок.

★ Сколько времени ждать посылку с книгами?

Срок доставки по России может составлять от 3 до 25 дней в зависимости от города покупателя. Он приблизительно указывается в корзине.

★ Какие необычные книги можно заказать в Лабиринте?

В каталоге магазина можно найти литературу одновременно на двух языках, подарочные издания и книги, которых нет больше нигде, а также оформить предзаказ на самые ожидаемые новинки до старта продаж.

Лучшие промокоды Лабиринт

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаФинальная распродажа - книги с выгодой до 85% по купонам Лабиринтне требуется
СкидкаЛучшая покупка дня - подборка книг с выгодой до 50% по купонам Лабиринтне требуется
СкидкаВыгода до 50% на учебники и тетради по купонам Лабиринтне требуется
СкидкаСкидки до 30% от издательств на выделенный ассортимент по промокоду Лабиринтне требуется
СкидкаСамые интересные книжные скидки для васне требуется
СкидкаБольшое разнообразие подарочных сертификатов по выгодным ценамне требуется
СкидкаПодарочный сертификат «Капитан Немо» на 2000 рублей по купону Лабиринтне требуется
СкидкаПодарочный сертификат «Бильбо Бэггинс» на 2000 рублей по промокоду Лабиринтне требуется
СкидкаПодарочный сертификат «Скарлетт О’Хара» на 1000 рублейне требуется
СкидкаПодарочный сертификат «Муми-Тролль» на 1000 рублей по купону Лабиринтне требуется

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