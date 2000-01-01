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Книги, подарки, игры со скидкой в Respublika

Покупатели могут выбрать художественные, обучающие, научно-популярные, детские и другие книги. В дополнение к этому в магазине представлены игры, игрушки, техника, подарки, канцелярские товары различных брендов и собственного производства. Дополнительно можно выбрать подарочную упак ... овку, заказать сертификат. В магазине постоянно проходят акции, а за заказы можно расплачиваться бонусами. Промокод Республики помогает дополнительно снизить цену покупок.


Посетить Республика
Контакты Республика

Юридический адрес:
ул. Ленинская Слобода, 26

Электронная почта:
store@respublica.ru

Телефон:
+7 (495) 803-42-36+7 (495) 1500-55-8 (доб. 227)

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Республика

Подробнее о магазине Республика

Respublika представляет собой российскую сеть книжных магазинов в совершенно новом формате. Сеть работает с 2003 года, предлагая клиентам авторские подборки книг, подарки на всевозможные праздники, сувениры, канцелярию и другие товары. В сети постоянно проходят мероприятия — встречи поклонников писателей, автограф-сессии, литературные вечера и другие события. Это не просто очередная сеть книжных магазинов, это социальное пространство, где можно хорошо провести время в кругу единомышленников, купить бестселлеры и новинки любимых авторов.

У магазина есть собственная торговая марка — MADE IN R*. Под таким брендом выпускается всевозможная продукция — от канцелярии до аксессуаров. В онлайн-магазине компании можно заказать те же товары, что и в офлайн-точках продаж, и выбрать вариант подарочной упаковки.

В Республике не забывают о покупателях, постоянно проводя всевозможные акции и распродажи, раздавая скидочные купоны новым и постоянным клиентам. При помощи нашего портала можно легко следить за актуальными дисконтными предложениями, экономить на покупке книг и прочих товаров.

Какие товары в магазине покупают чаще всего

Наиболее востребованными в магазине являются книги. Здесь можно найти мировые бестселлеры, научно-популярную, публицистическую, художественную и учебную литературу. Также продаются книги по спорту, здоровью, саморазвитию, хобби, искусству. Кроме раздела с книгами, в каталоге магазина можно найти такие категории:

  • Канцелярия — бумажная продукция, школьные, офисные и письменные принадлежности, бумажная упаковка.

  • Дом — все для кухни, ванной, украшения интерьера, аксессуары для путешествий, товары для праздников.

  • Электроника и музыка — музыкальные инструменты, аудиотехника, музыка на виниле, фото- и видеотехника, а также комплектующие.

  • Хобби — настольные игры, все для творчества и рукоделия.

  • Детям — игрушки и игры, детские книги, пазлы, конструкторы, головоломки.

  • Еда — десерты, сиропы, здоровая еда, снеки, специи, закуски.

  • Красота и здоровье — мыло, гели, кремы, бальзамы, антисептики, гигиена и парфюмерия.

  • Подарки — сертификаты, упаковка, товары для женщин, мужчин и детей.

В каждом подразделе товаров есть свои самые популярные модели. Чтобы увидеть их, нужно открыть интересующую категорию товаров и в типе сортировки выбрать «По популярности». Первыми в списке отобразятся книги и другие товары, наиболее популярные среди покупателей.

Бонусы для новых и постоянных покупателей магазина

В магазине нет собственной бонусной системы, зато компания является партнером Сбербанка по программе «Спасибо». Получать бонусные рубли можно уже после первого заказа. Для этого достаточно расплачиваться за покупки картой Сбербанка с подключенной услугой СберСпасибо. Зарегистрироваться в программе можно в банкомате, онлайн-банкинге или через мобильное приложение. Становиться участниками могут держатели любых карт банка. После этого с каждой покупки в Республике клиент будет получать 5% от суммы в виде бонусов.

Накопленные баллы, а также бонусы, полученные за покупки у других партнеров программы СберСпасибо, можно потратить на книги, подарки, канцелярские и другие товары в магазине Respublika. Минимальная сумма платежа бонусами составляет 100 бонусных рублей, а максимальная — 99% от суммы заказа, если цена покупок более 1000 рублей. Чтобы рассчитаться бонусами, достаточно выбрать соответствующий способ оплаты в списке на этапе оформления заказа.

Все способы оплаты покупок

Покупки можно оплатить онлайн — на сайте при оформлении заказа бонусами СберСпасибо или картой любого банка. Также можно заплатить за товары при получении. В случае онлайн-оплаты понадобится ввести реквизиты своей карты, код безопасности, срок действия и данные держателя. После этого останется ввести проверочную комбинацию, отправленную банком по номеру телефона или в приложение.

Как в магазине доставляются покупки

Товары можно забрать в магазине, в таком случае заказ собирается от 3 часов. Также доступна перевозка курьерской службой или доставка в один из пунктов самовывоза транспортных компаний. Цена доставки зависит от суммы заказа.

Как вернуть товары

Вернуть товары, купленные дистанционно, можно в течение 7 дней. Для этого должен сохраниться его товарный вид, комплектация и целостность упаковки. При покупке в офлайн-магазине возврат товаров не предусмотрен. Чтобы поменять книгу или получить за нее деньги, понадобится товарный чек. Его вместе с покупками нужно будет отправить на склад компании или лично доставить в один из магазинов сети.

Как купить товары со скидкой по промокоду в Республике

Используя скидочные купоны, можно покупать по сниженной цене разные группы товаров. В отличие от участия в обычных акциях в таком случае понадобится дополнительно применить промокод. Сделать это можно в корзине покупок. Для начала понадобится скопировать цифро-буквенный номер, расположенный на этой странице, кликнув на него. После этого произойдет автоматическая переадресация в книжный магазин, где пользователю понадобится:

  1. Выбрать и переместить товары в корзину. Найти книги, игры, подарки и другие товары можно, открывая соответствующие разделы сайта или используя строку поиска, расположенную на главной странице сайта.

  2. Перейти к оформлению заказа. После того как все необходимые товары будут перемещены в корзину, нужно открыть раздел со списком покупок.

  3. Ввести промокод. В корзине товаров есть форма для вставки цифро-буквенного кода купона.

  4. Применить скидку к заказу. Для этого нужно нажать соответствующую клавишу.

В пункте итоговой стоимости отобразится сумма заказа со скидкой. После этого можно завершить оформление, введя данные получателя и выбрав удобный способ получения покупок. Промокоды могут действовать на все заказы или только на первую покупку, на весь выбор товаров или отдельные модели. Особенности участия в том или ином предложении есть на этой странице.

Часто задаваемые вопросы про Республика

★ Можно ли забрать заказы в магазине Республика?

Да, для этого нужно выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении онлайн-заказа.

★ На какие товары действуют промокоды Республика?

Условия применения кодов и участия в акциях есть на этой странице.

★ Где посмотреть все действующие сегодня в магазине Республика промокоды?

Все актуальные дисконтные предложения собраны на нашем портале.

★ Как вернуть товары в Республику, если они не подошли?

Для этого нужно в течение 7 дней доставить их обратно в магазин или отправить на склад, предварительно уточнив информацию у консультантов.

★ Как использовать для оплаты в Республике бонусы?

Нужно выбрать соответствующий способ оплаты на этапе оформления заказа.

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