Как покупать книги со скидками: акции, программа лояльности, купоны на дисконт Читай-город

Экономить на покупках в интернет-магазине можно практически постоянно. Компания регулярно устраивает распродажи, проводит акции, дарит бонусы за покупки. Постоянно действует программа лояльности, в рамках которой можно накапливать баллы и обменивать их на скидки. Она многоуровневая: чем выше активность и чем больше заказов, тем больше кэшбэк. Бонусы начисляются в процентах от покупки в зависимости от общей суммы заказов. Если она составляет до 10 тысяч рублей — действует дисконт 5% в розничных точках и 2,5% онлайн. При объеме покупок от 10 до 20 тысяч — 7 и 3,5%, от 20 до 30 тысяч — 9 и 4,5%, от 30 до 40 тысяч — 11 и 5,5%, а от 40 тысяч — 15 и 7,5%, соответственно.

Баллы программы лояльности начисляются на счет покупателя, откуда могут использоваться для погашения стоимости новых покупок. 1 бонус равен 1 рублю, а оплатить ими можно до 100% от суммы следующего заказа.

Помимо программы лояльности, компания постоянно проводит периодические акции, с ограниченным сроком действия. В ходе таких промомероприятий клиенты получают дисконт на книги выбранных писателей, на товары избранной категории, тематические издания. Некоторые скидки доступны всем на общем основании, а некоторые требуют применения купона для активации. Найти актуальный промокод можно на этой странице. Мы публикуем только рабочие купоны скидок Читай-город.