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34 оценки поставлены средняя 4.4
Новинки литературы, бестселлеры и классические произведения, а также канцелярские принадлежности и другие товары можно купить с существенной скидкой по актуальным промокодам от Читай-города. Еще здесь действует выгодная бонусная система, проводятся акции, распродажи и интересные мер ... оприятия для клиентов. С ритейлером сотрудничают популярные российские издательства Эксмо, АСТ, Азбука, Альпина Паблишер и Росмэн. Для тех, кто затрудняется с выбором, магазин предлагает интересные подборки и рубрику «Что еще почитать?».
Юридический адрес:
127322, г. Москва, Огородный проезд, д.20, стр.27
Телефон:
8 (800) 444-8-444
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Компания Читай-город — крупнейшая российская розничная сеть, специализирующаяся на продаже книг. Она объединяет более 200 магазинов в России, из них 85 расположено в Москве. В их ассортименте представлен широкий выбор книг и другой полиграфической продукции, а также канцтовары, сувениры и другие товары. Купить их можно онлайн с быстрой доставкой по всей территории РФ.
Покупать книги дешевле помогут акции Читай-город. Компания регулярно проводит распродажи, устанавливает скидки, предоставляет эксклюзивные промокоды для читателей. Найти актуальные предложения магазина можно на этой странице. Здесь собраны проходящие и предстоящие акции, купоны Читай-город и другие специальные предложения. Воспользоваться промокодами и получить дисконт могут все наши читатели.
Основная продукция, которую можно купить в интернет-магазине Читай-город, — это книги. Большой каталог компании включает тысячи изданий различных направлений и жанров. Здесь можно купить художественную, научно-популярную, образовательную, деловую, философскую, религиозную и другую литературу. В наличии печатная продукция крупнейших российских издательских компаний, таких как АСТ, ЭКСМО, Росмэн, а также иностранных производителей.
Кроме книг, в каталоге интернет-магазина доступны канцелярские товары. Здесь можно заказать бумажные изделия, упаковку, галантерею, офисные принадлежности, товары для художников. В отдельную рубрику вынесены товары для школьников и студентов, востребованные перед началом и в течение учебного года.
В других категориях магазина доступны игры и игрушки, сувениры и подарки, различные продукты для творчества. Здесь можно заказать инструменты и расходные материалы для рисования, скульптуры, краски, декор, заготовки и другие товары для занятий изобразительными и декоративно-прикладными искусствами.
Экономить на покупках в интернет-магазине можно практически постоянно. Компания регулярно устраивает распродажи, проводит акции, дарит бонусы за покупки. Постоянно действует программа лояльности, в рамках которой можно накапливать баллы и обменивать их на скидки. Она многоуровневая: чем выше активность и чем больше заказов, тем больше кэшбэк. Бонусы начисляются в процентах от покупки в зависимости от общей суммы заказов. Если она составляет до 10 тысяч рублей — действует дисконт 5% в розничных точках и 2,5% онлайн. При объеме покупок от 10 до 20 тысяч — 7 и 3,5%, от 20 до 30 тысяч — 9 и 4,5%, от 30 до 40 тысяч — 11 и 5,5%, а от 40 тысяч — 15 и 7,5%, соответственно.
Баллы программы лояльности начисляются на счет покупателя, откуда могут использоваться для погашения стоимости новых покупок. 1 бонус равен 1 рублю, а оплатить ими можно до 100% от суммы следующего заказа.
Помимо программы лояльности, компания постоянно проводит периодические акции, с ограниченным сроком действия. В ходе таких промомероприятий клиенты получают дисконт на книги выбранных писателей, на товары избранной категории, тематические издания. Некоторые скидки доступны всем на общем основании, а некоторые требуют применения купона для активации. Найти актуальный промокод можно на этой странице. Мы публикуем только рабочие купоны скидок Читай-город.
Чтобы получить скидку по промокоду, необходимо найти соответствующую акцию в нашем каталоге. Выбрав купон, нужно найти в описании код и скопировать его, а затем:
Перейти на сайт интернет-магазина.
Выбрать в каталоге товары, которые участвуют в акции, и добавить их в корзину.
Перейти в корзину для оформления покупки.
Внизу меню заказа найти поле для ввода кода и вставить туда код купона скидки Читай-город.
Применить код для перерасчета цены и завершить оформление, выбрав способ оплаты и доставки.
Дисконт по промокодам магазина книг Читай-город можно комбинировать с другими специальными предложениями, если иное не сказано в правилах проведения выбранной акции.
Покупки в интернет-магазине могут делать только зарегистрированные читатели. Чтобы оформить заказ, нужно:
Перейти на сайт и зарегистрироваться или войти в личный кабинет.
Найти в каталоге интересующие товары и добавить их в корзину.
После добавления всех позиций перейти к оформлению заказа.
В меню корзины убедиться, что все выбрано верно, и ввести актуальный код купона при его наличии.
Нажать «Оформить заказ».
Выбрать способ доставки и метод оплаты.
Указать контактные данные.
Подтвердить данные и завершить подачу заявки.
После обработки менеджером заказ будет укомплектован и отправлен выбранным способом.
Магазин Читай-город поддерживает оплату покупок двумя способами: онлайн и при получении. Поддерживается онлайн-оплата картами Visa, MasterCard и Мир. Расчет при получении возможен как картой, так и наличными. Доставка осуществляется в пункты выдачи, по адресу курьером и Почтой России.
Забрать заказ можно в розничных точках компании, а также у партнеров: Boxberry, 5post, СберЛогистика и других. Ознакомиться со списком пунктов выдачи можно в меню оформления заказа. Самовывоз покупок осуществляется бесплатно. Также возможна курьерская доставка, доступность и стоимость которой зависят от города проживания покупателя и объемов заказа. По всей России доступна почтовая пересылка.
Сроки доставки зависят от удаленности региона от Москвы и выбранного способа получения. Примерный срок указан в карточке заказа.
Да, если товар заказывался самовывозом из магазинов торговой сети Читай-город. При курьерской доставке, получении из пунктов выдачи и отправке Почтой России частичный выкуп невозможен.
Бонусы начисляются сразу после получения заказа, а потратить их можно через 14 дней.
Это зависит от пункта выдачи. Сроки хранения по каждому поставщику услуг указаны на сайте магазина в разделе «Оплата и доставка».
Карта выдается при покупке от 1000 рублей. Ее можно оформить на кассе или добавить в интернет-заказ. Чтобы активировать бонусную карту, необходимо заполнить анкету клиента на сайте магазина или в торговом зале фирменной сети.
|Тип купона
|Описание
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