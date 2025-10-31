О компании ЭПЛ Даймонд
ЭПЛ Даймонд — ювелирный дом с более чем двадцатилетней историей, объединяющий собственное производство и современный подход к дизайну. Компания создаёт украшения из золота, платины и серебра, используя бриллианты и другие драгоценные камни.
Каждое изделие проходит полный цикл изготовления: от огранки камня до финальной полировки, что обеспечивает точность форм и долговечность украшений. Основная идея бренда соединить традиции ювелирного искусства и индивидуальность современного стиля, делая роскошь доступной в повседневной жизни.