Промокоды Hidemy.name Август 2022

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Сервис Hidemy name предлагает услуги VPN, обеспечивающие защиту личных данных в сети и обход блокировки провайдеров. VPN-приложение функционирует как на ПК, так и на мобильных устройствах вне зависимости от ОС. На сайте магазина Hidemy name с VPN-программой клиенты сервиса получают ... доступ и к использованию дополнительных инструментов — чекерам, прокси-листам, сканеру портов, проверке скорости и т. д. Чтобы получить доступ ко всем функциям известного сервиса, требуется покупка подписки. Существенно сэкономить на оплате тарифа поможет промокод Hidemy.
Юридический адрес:
Suite 102, Ground Floor, Blake Building, Corner Eyre & Hutson Streets, Belize City, Belize
Электронная почта:
web@hidemy.network
Телефон:
+501 622 0011
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Онлайн-сервис Hidemy name — сайт магазина, главная услуга которого — программа VPN. Ее использование позволяет обойти блокировку интернет-ресурсов и уменьшить риски от нахождения в сети, так как VPN-сервис гарантирует анонимность и безопасность данных пользователя.
Клиенты сервиса получают возможность воспользоваться сразу несколькими вариантами покупки подписки — на 1 месяц, 6 месяцев, год и т. д. К услугам клиентов VPN при оплате любого из тарифов сокрытие персональных данных и IP-адреса, хорошая скорость показа видео, отсутствие блокировок провайдера и др.
Большой ассортимент используемых серверов позволяет каждому получить наиболее оптимальный вариант услуги. Помощью специалистов по выбору продукта можно воспользоваться совершенно бесплатно. Также бесплатно можно получить и тест на скорость. Благодаря этому гарантирована покупка оптимального анонимайзера.
Hidemy name позволяет не только воспользоваться услугой надежного VPN-сервиса, но и получить абсолютно бесплатный доступ к информации по максимально безопасному использованию сети интернет. На сайте магазина доступны полезные статьи данной направленности.
Покупка VPN позволяет получить следующий спектр услуг:
Замена IP на адрес используемого сервера, что гарантирует обход блокировок провайдеров.
Применение VPN-сервиса ограждает от записи и прослушки сторонними лицами и программами, а также обеспечивает безопасность личных данных.
Использование услуг анонимайзера улучшает производительность онлайн-игр.
Пользователи получают 6 вариантов для оплаты тарифа: на 1 месяц, 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года и 5 лет. Любой тариф гарантирует одновременное использование VPN на пяти устройствах, беспроблемный доступ к Xbox Live и PlayStation Network, возможность получить в аренду выделенные IP-адреса, открытие входящих портов и т. д.
Для оплаты тарифа вам не нужно регистрироваться — покупка совершается анонимно. Вернуть деньги можно в 30-дневный срок. Доступен и бесплатный тест-драйв VPN-сервиса на протяжении 24 часов.
Прежде чем совершать покупку программы, можно оценить преимущества ее использования. Для этого достаточно активировать бесплатный доступ. Такое бесплатное использование VPN-сервиса позволяет прояснить, что дает применение этого приложения.
Сервис Hidemy name предлагает возможность получить скидку при покупке приложения, если вы покупаете подписку на продолжительный период. Чем он больше, тем дешевле воспользоваться услугой VPN-сервиса. Например, годовая подписка означает скидку 60%. Максимальная же экономия, которую можно получить на сайте магазина приложения, достигает 77%.
Пользователи сервиса также могут использовать для оплаты тарифа со скидкой промокод Hidemy. На этой странице подобраны промокоды на скидки — это специальные коды активации дисконта при покупке услуги на различных сервисах.
Промокод Hidemy позволяет получить существенную скидку на используемый тариф.
Для получения скидки на оплату услуг Hidemy name по VPN-сервису достаточно воспользоваться следующим алгоритмом действий:
Получить представление о том, какие купоны Hidemy name для скидки есть на сайте.
Выбрать нужный и скопировать промокод Hidemy.
Перейти на сайт магазина VPN-приложений Hidemy name.
При выборе метода оплаты воспользоваться кодом активации скидки, вставив его в специальное поле.
Завершить покупку.
После этого скидка будет применена автоматически.
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Это скидка на покупку услуг VPN-сервиса по одному из представленных на сайте магазина тарифных планов.
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Чтобы использовать сервис по назначению, требуется оплата подходящего тарифа. Если применить промокод, можно получить приятную скидку.
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