Промокоды Hidemy.name Август 2022

Популярный VPN-сервис Hidemy name

Онлайн-сервис Hidemy name — сайт магазина, главная услуга которого — программа VPN. Ее использование позволяет обойти блокировку интернет-ресурсов и уменьшить риски от нахождения в сети, так как VPN-сервис гарантирует анонимность и безопасность данных пользователя.

Клиенты сервиса получают возможность воспользоваться сразу несколькими вариантами покупки подписки — на 1 месяц, 6 месяцев, год и т. д. К услугам клиентов VPN при оплате любого из тарифов сокрытие персональных данных и IP-адреса, хорошая скорость показа видео, отсутствие блокировок провайдера и др.

Большой ассортимент используемых серверов позволяет каждому получить наиболее оптимальный вариант услуги. Помощью специалистов по выбору продукта можно воспользоваться совершенно бесплатно. Также бесплатно можно получить и тест на скорость. Благодаря этому гарантирована покупка оптимального анонимайзера.

Hidemy name позволяет не только воспользоваться услугой надежного VPN-сервиса, но и получить абсолютно бесплатный доступ к информации по максимально безопасному использованию сети интернет. На сайте магазина доступны полезные статьи данной направленности.