промокод котофото

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Промокоды Kotofoto на Август

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Скидки, акции, промокоды и купоны Kotofoto

Здесь собраны все действующие скидочные предложения магазина электроники из Санкт-Петербурга. На этой странице можно найти информацию об акциях, программе лояльности, купонах и промокодах Kotofoto. Продавец и так продает товар по демократичным ценам. Активация действующего кода на с ... кидку позволяет сделать их еще меньше и добиться максимальной экономии. Предложения действуют для всех товаров из каталога ритейлера.


Посетить Kotofoto
Контакты Kotofoto

Юридический адрес:
Россия, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 3, лит. А

Электронная почта:
info@kotofoto.ru

Телефон:
8 (800) 250-98-99

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Kotofoto

Подробная информация о магазине Котофото

Интернет-магазин Kotofoto — это онлайн-гипермаркет с более чем 100 000 товаров: от бытовой техники до кормов для животных. Ритейлер доставляет продукцию в 1150 городов по всей стране, но также можно забрать ее в одном из 15 физических магазинов, открытых в 15 городах страны. Среди них Санкт-Петербург, Казань, Самара, Челябинск, Уфа и другие. 

На сайте регулярно проводятся распродажи и проходят акции. Они помогают получить выгоду от 5%, активировав в корзине промокод на скидку или кликнув на один из купонов на этой странице.

Ассортимент товаров в интернет-магазине

Наибольшим спросом в Котофото среди покупателей пользуется раздел «Смартфоны и телефония». Чаще всего покупают смартфоны, умные часы и аксессуары. Всего числится больше 1000 устройств, которые можно купить с небольшим или неограниченным бюджетом. Также на них регулярно действуют скидки или к заказу прилагается подарок. 

Второе место между собой поделили разделы с техникой для дома и кухни. Используя промокоды Котофото, предлагается купить пылесосы, паровые швабры, мультиварки, соковыжималки и многое другое. Каталог продукции регулярно пополняется новинками, а остатки предыдущих коллекций и моделей распродаются по выгодным ценам. 

Также можно отметить уцененные товары, на них распространяется выгода до 80%. В нем размещены мыши, наушники, чайники, самокаты и другое. Размер скидки указан на изображении изделия. На часть из них распространяется бесплатная доставка.

Скидки и акции на сайте Котофото

Часто предлагается воспользоваться скидкой на разные категории товаров до 30%, активировав промокод для Котофото в корзине. Предложения могут суммироваться между собой, а итоговая стоимость заказа будет отображена в корзине без учета доставки. 

Помимо дисконта до 30%, к покупке прилагаются подарки. Чтобы получить их, нужен для Котофото уникальный промокод. В качестве приза может быть подарочный сертификат, фирменные аксессуары или дополнительная скидка на следующую покупку. Иногда предлагается несколько вариантов продуктов, где можно добавить понравившийся в корзине. 

На крупные праздники тоже действуют купоны с выгодой до 35%. Например, это может быть День отца, Новый год, Черная пятница или 8 Марта. Все продукты-участники собираются в отдельном разделе, созданном на время проведения распродаж.

Как активировать промокод

Перед активацией промокода его нужно скопировать, нажав на один из купонов для Котофото. Произойдет перенаправление на официальный сайт компании, и для использования кода нужно выполнить действия:

  1. Выбрать подходящий раздел, кликнув на него.

  2. Добавить товар в корзину, нажав на «Купить».

  3. Выбрать пункт «Перейти к оформлению товаров».

  4. Найти строку для ввода кода.

  5. Вставить один из скопированных ранее промокодов.

  6. Нажать на кнопку «Применить».

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Страница Котофото с использованным промокодом обновится, и останется только заполнить поля с контактной информацией, способом получения и оплаты.

Как сделать заказ в магазине Kotofoto

Для оформления заказа на сайте Котофото клиенту потребуется придерживаться следующей инструкции:

  1. Выбрать на одной из страниц понравившиеся продукты, нажав на «Купить».

  2. Кликнуть на пункт «Перейти к оформлению товаров».

  3. Вставить один из промокодов в отведенное поле, чтобы получить скидку. 

  4. Нажать на «Применить».

  5. Указать способ получения и оплаты.

  6. Ввести контактные данные.

  7. Нажать на «Оформить заказ».

Далее на электронную почту будет отправлено письмо с подробной информацией о совершенной покупке. А через 10–15 минут перезвонит сотрудник компании Котофото и уточнит указанную ранее информацию.

Часто задаваемые вопросы про Kotofoto

★ Как связаться с поддержкой магазина?

По бесплатному телефону горячей линии, e-mail или в чате.

★ Где посмотреть, в каких городах доступен самовывоз?

В разделе «Контакты» на сайте продавца.

★ Как фильтровать товары в каталоге?

Проще всего это делать по тегам. Они предлагают несколько десятков параметров фильтрации для каждой категории.

★ Как следить за новыми поступлениями?

Через социальные сети компании. Например, на YouTube-канале Kotofoto регулярно публикуют ролики с информацией о новинках и скидочных акциях.

★ Как найти электронику по названию производителя?

В разделе «Бренды» представлен алфавитный список компаний, с которыми сотрудничает продавец.

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