Подробнее об интернет-гипермаркете Banggood

Интернет-гипермаркет Banggood — китайская торговая площадка, которая занимается международными продажами товаров местных производителей. В ее каталоге собраны миллионы предложений в разных категориях: от одежды и аксессуаров до сложной электроники. В отличие от таких гигантов, как AliExpress или TaoBao, платформа не является маркетплейсом, размещающим предложения разных продавцов и оказывающим логистические услуги. Бенггуд самостоятельно отбирает наиболее привлекательные предложения поставщиков, поэтому здесь нет сотен идентичных товаров по немного отличающимся ценам от разных магазинов. Для покупателей такой подход означает больший уровень удобства и простоты поиска нужных предложений. Централизованный подход также позволяет лучше контролировать качество продукции, реализуемой в магазине, что является плюсом с потребительской точки зрения.

Миллионы товаров из Китая по привлекательным ценам

Каталог Banggood содержит миллионы предложений, разделенных на два десятка категорий. Здесь можно купить одежду, смартфоны и аксессуары для них, компьютеры, электронику и бытовую технику, инструменты и оборудование. В каталоге также представлены продукты для дома и сада, отдыха и туризма и многое другое. Весь ассортимент периодически участвует в акциях, распродажах, позволяющих заказывать товары из Китая со скидкой. Мероприятия проводятся как в честь общемировых праздников, таких как «черная пятница» или Рождество, так и локальных событий. Чтобы не упустить интересные предложения дисконта на нужные товары, можно подписаться на новостную рассылку компании.

Бонусы программы лояльности

Для покупателей Banggood действует программа лояльности, в рамках которой им предоставляются поинты за покупки. Эти бонусные баллы начисляются за потраченные деньги, а также различные операции, такие как подтверждение электронной почты. Выполнив его, можно получить поинты уже на первую покупку, а в дальнейшем они будут предоставляться за оставленные отзывы, распаковки, обзоры товаров. Еще один способ заработка бонусов — ежедневное посещение раздела Points Mall.

Накопленные очки можно использовать для получения скидок. Чтобы потратить их при заказе, необходимо в разделе корзины отметить соответствующее поле и указать, сколько баллов следует списать. Поинтами можно погашать до 20% стоимости покупок. Их можно обменивать и на скидочные купоны фиксированного номинала или в процентном выражении от цены товара.

Оплата заказов

Заказы в онлайн-гипермаркете отправляются только по предоплате, оплата при получении не поддерживается. Для расчета используются различные платежные системы, в числе которых банковские карты, электронные кошельки WebMoney и PayPal, мобильные платежи, а также BG Pay. Выбрать оптимальный вариант можно в процессе оформления покупки. Оплата осуществляется в долларах, конвертация из рублей или другой валюты производится автоматически.

BG Pay — это внутренний депозитный кошелек, используемый для оплаты заказов. Его необходимо предварительно пополнять, чтобы в дальнейшем списывать деньги для расчета за покупки. Использование этого инструмента облегчает оплату, а также возврат, но вывести с него средства будет проблематично.

Способы доставки

Доставка заказов осуществляется способами, определенными поставщиком, и может отличаться для разных товаров. При наличии нескольких вариантов они отображаются в карточке продукта возле цены и характеристик, которые можно выбрать. Если доступно несколько альтернатив, там можно указать наиболее подходящий способ. К примеру, наряду с бесплатной почтовой пересылкой продавец может предложить и платную ускоренную транспортировку частной курьерской компанией.

Помимо складов в Китае, Banggood содержит площадки в других странах, в том числе и в РФ. Их использование позволяет ускорить пересылку, а также избежать начисления таможенной пошлины за покупки, цена которых превышает максимальный порог. Если товар доступен на российском складе, то его перевозкой обычно занимается местная транспортная компания, а срок доставки сокращается со средних 2–4 недель до 1 недели и менее.

Условия отмены заказов и возврата

Вернуть товар надлежащего качества, если он не подошел по какой-то причине, можно в течение 7–30 дней с момента получения. Срок зависит от категории продукта. Для возврата обязательно сохранение упаковки и отсутствие следов эксплуатации. Если товар пришел поврежденным, нужно связаться с администрацией, направив ей подтверждения в виде фото и видео. После рассмотрения заявки деньги будут возвращены.

В случае выявления брака или поломки товара по вине производителя или продавца получить возмещение можно в течение гарантийного срока. В числе возможных вариантов решения проблемы — пересылка продукта для замены, его ремонт или возврат денег. Доступность этих альтернатив и правила возмещения указаны на сайте компании отдельно для разных категорий.