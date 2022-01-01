промокод xiaomi

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Купи сейчас флагманский смартфон 12-й серии и получи 24 месяца гарантии вместо 12! Защита от повреждений дисплея. Пользователи, которые приобрели смартфон серии Xiaomi 12 с 19 мая 2022 по 18 мая 2023 у официальных партнеров Xiaomi на территории Российской Федерации, в случае повреждения дисплея могут получить однократную бесплатную замену дисплея в авторизованном сервисном центре Xiaomi в течение 6 месяцев. Гарантия 24 месяца. Пользователи, которые приобрели смартфон серии Xiaomi 12 с 19 мая 2022 по 18 мая 2023 у официальных партнеров Xiaomi на территории Российской Федерации получат 24 месяца гарантии. Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение двадцати четырех месяцев с даты покупки.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

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Доставка заказов по всей России в пункты выдачи OZON! При заказе от 5 000 рублей доставка бесплатна, а для заказов на меньшую сумму стоимость доставки от 150 рублей (зависит от региона).

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Лаборатория ДНКОМ - это: Более 3500 исследований от простого анализа крови до секвенирования генома человека. Уникальное направление anti-age диагностики Комплексы от практикующих врачей для ранней диагностики заболеваний.

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Купите смартфон Xiaomi 12-й серии и получите 24 месяца гарантии вместо 12

Купи сейчас флагманский смартфон 12-й серии и получи 24 месяца гарантии вместо 12! Защита от повреждений дисплея. Пользователи, которые приобрели смартфон серии Xiaomi 12 с 19 мая 2022 по 18 мая 2023 у официальных партнеров Xiaomi на территории Российской Федерации, в случае повреждения дисплея могут получить однократную бесплатную замену дисплея в авторизованном сервисном центре Xiaomi в течение 6 месяцев. Гарантия 24 месяца. Пользователи, которые приобрели смартфон серии Xiaomi 12 с 19 мая 2022 по 18 мая 2023 у официальных партнеров Xiaomi на территории Российской Федерации получат 24 месяца гарантии. Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение двадцати четырех месяцев с даты покупки.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

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Покупай в рассрочку со СБЕРОМ без переплаты по купону Xiaomi
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Бесплатная доставка товаров Xiaomi по всей России при заказе от 5000 рублей

Доставка заказов по всей России в пункты выдачи OZON! При заказе от 5 000 рублей доставка бесплатна, а для заказов на меньшую сумму стоимость доставки от 150 рублей (зависит от региона).

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Акции и скидки в интернет-магазине Xiaomi

Mi-Shop — это сайт ритейлера, который занимается продажей товаров от производителя Xiaomi. Самые популярные продукты — это смартфоны и телевизоры. Есть бюджетные и дорогостоящие модели. Пользователям периодически предлагаются скидки от 5%. Найти такие акции по промокодам и купонам д ... ля продукции Xiaomi можно на этой странице сайта. Данные постоянно обновляются и пополняются. После окончания действия акционных предложений они оперативно меняются на новые.


Посетить Xiaomi Mi-Shop
Контакты Xiaomi Mi-Shop

Юридический адрес:
143007, Московская область, г. Одинцово, ул. Советская д.1

Телефон:
+7 (495) 120 23 25

Соц. сети:

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Специальные предложения от Xiaomi Mi-Shop

Официальный интернет-магазин бренда Xiaomi

Сайт Xiaomi — это официальный интернет-магазин одноименного бренда, где можно заказать оригинальную технику от производителя с доставкой в один из пунктов выдачи PickPoint или курьерской службой КурьерСервисЭкспресс. Компания идет в ногу со временем и разрабатывает устройства, полностью соответствующие запросам пользователей: лаконичный дизайн, многофункциональность и продолжительная работа по оптимальной цене. 

Помимо перечисленных преимуществ, при оформлении заказа клиенты могут получить дополнительную выгоду, используя действующие промокоды и купоны. Они дают выгоду до 50% на отдельные категории товаров или продукты.

Ассортимент магазина Xiaomi

Самая популярная категория — «Смартфоны». Здесь клиенты могут купить флагманы и устройства из обычных линеек Сяоми. По дополнительным параметрам выбираются продукты, начиная с 2020 года выпуска, по разным цветам, недорогие — от 10 000 рублей — и конкретные модели, например Redmi Note 11S или Redmi Note 11 Pro. В части из них прилагается полный комплект с зарядным устройством и наушниками, а для других их нужно докупать. На каждую из представленных моделей действует скидка от 5%. 

Следом за смартфонами по частоте приобретения идут «Умные устройства». В этом разделе собраны смарт-часы, Wi-Fi-роутеры, весы, лампы, Smart-TV приставки и другие продукты. На часть из них регулярно предлагается получить выгоду от 7%, например умные часы. 

Третье место занимает аудиотехника. Здесь клиенты сайта Сяоми найдут проводные, беспроводные наушники с возможностью подключения к мобильному устройству по Bluetooth, игровые наушники и умные колонки. Минимальная выгода при использовании дисконта от производителя составит 800 рублей.

Акции и распродажи в официальном интернет-магазине

При покупке товара в одном из разделов, кроме аксессуаров, предлагается получить подарок. Например, при оформлении заказа на любой из смартфонов прикладывается селфи-стик или монопод на выбор. Также можно получить подарочные наборы при покупке конкретных моделей смартфонов. Действует только при выборе самовывоза в одном из салонов компании.

При оформлении заказа на флагман предлагается получить гарантию до 24 месяцев и защиту бесплатно. Активировать промокод для Xiaomi не требуется, достаточно добавить в корзину конкретное устройство, и предложение активируется автоматически. Акция действует и при приобретении продукта у официальных партнеров бренда на территории Российской Федерации. 

Если купить новую модель смартфона Сяоми в течение нескольких дней после старта продаж, к заказу прилагается подарок. Это могут быть наушники последнего поколения от производителя или другие аксессуары. Количество призов строго ограничено. Поэтому, если при оформлении покупки в корзине не оказалось дополнительного продукта, значит, пользователь не успел стать участником акции.

Как активировать промокод Xiaomi

Первый шаг — это скопировать один из промокодов. Найти его можно на этой странице сайта. Потребуется кликнуть на один из купонов с уникальным набором символов, он автоматически скопируется в буфер обмена, и произойдет переадресация на официальный сайт компании Xiaomi. 

 

Далее для активации кода нужно придерживаться инструкции:

  1. Выбрать один из разделов на официальном сайте.

  2. Кликнуть под понравившимся товаром на изображение корзины. 

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  1. Нажать на кнопку «Оформить заказ».

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  1. Пролистать страницу вниз и найти поле «Введите ваш промокод».

  2. Вставить уникальный код купона и кликнуть на кнопку «Применить».

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Для завершения оформления заказа на сайте Xiaomi останется указать контактные данные, способ получения и оплаты. После этого на электронную почту или номер телефона придет уведомление с информацией о покупке. При изменении ее местоположения статус будет меняться.

Часто задаваемые вопросы про Xiaomi Mi-Shop

★ Что нужно указать для оформления заказа на сайте магазина?

Для оформления заказа указывается ФИО, дата рождения, место проживания, номер телефона и электронная почта пользователя. Дополнительно потребуется отметить способ получения и оплаты товара.

★ Как проверить подлинность устройства?

По номеру IMEI. Его можно найти на коробке или в настройках устройства. Есть еще один способ — набрать команду *#06# через приложение «Телефон».

★ Для купонов требуется дополнительная активация?

Если есть код — да, если нет — достаточно перейти по акционному предложению. Ресурс перенаправит пользователя на страницу со скидками.

★ Как начисляются бонусы с покупки?

Согласно условиям бонусной программы: в категории «Аудио» 2% кэшбэком. Баллы переводятся на счет моментально, но использовать их можно только через 2 недели.Отслеживать актуальное количество бонусов можно через личный кабинет.

★ Что делать, если ритейлер отказывает в применении скопированного промокода?

Посмотреть, верно ли введен промокод и стабильно ли соединение с сетью. Также следует внимательно прочитать условия акции и период ее действия. Все скидки на этой странице модерируются вручную и обновляются каждый день.

Лучшие промокоды Xiaomi Mi-Shop

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ПромокодЭксклюзивная фиксированная цена 28790 рублей на синий телефон POCO X4 Pro 5G 8/256GB по промокоду XiaomiWLA***
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ПромокодЭксклюзивная фиксированная цена 25790 рублей на желтый телефон POCO X4 Pro 5G 6/128GB по промокоду XiaomiWLA***
ПромокодЭксклюзивная фиксированная цена 25790 рублей на черный телефон POCO X4 Pro 5G 6/128GB по промокоду XiaomiWLA***
СкидкаСкидки до 50% на товары с пометкой «Снова в школу» по купону Xiaomiне требуется
СкидкаSmart-TV приставка Xiaomi Mi TV Stick RU с дисконтом 22%не требуется
СкидкаСкидка до 20% на умные устройства для дома по промокоду Xiaomiне требуется

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