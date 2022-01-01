Как активировать промокод Xiaomi

Первый шаг — это скопировать один из промокодов. Найти его можно на этой странице сайта. Потребуется кликнуть на один из купонов с уникальным набором символов, он автоматически скопируется в буфер обмена, и произойдет переадресация на официальный сайт компании Xiaomi.

Далее для активации кода нужно придерживаться инструкции:

Выбрать один из разделов на официальном сайте. Кликнуть под понравившимся товаром на изображение корзины.

Нажать на кнопку «Оформить заказ».

Пролистать страницу вниз и найти поле «Введите ваш промокод». Вставить уникальный код купона и кликнуть на кнопку «Применить».

Для завершения оформления заказа на сайте Xiaomi останется указать контактные данные, способ получения и оплаты. После этого на электронную почту или номер телефона придет уведомление с информацией о покупке. При изменении ее местоположения статус будет меняться.