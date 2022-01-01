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Промокоды Эльдорадо на Август

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Бонусные предложения от магазина Эльдорадо

Для получения скидок на бытовую технику и электронику можно использовать промокоды от Эльдорадо. Достаточно скопировать комбинацию символов из купона и указать ее при оформлении заказа в интернет-магазине. Это лишь одна из акций компании Eldorado. Многие товары в каталоге продают по ... дисконтной цене или вместе с подарком. Также на сайте действует бонусная программа, позволяющая получать кэшбэк за каждую покупку. Этими деньгами можно будет частично оплачивать следующие заказы.


Посетить Эльдорадо
Контакты Эльдорадо

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Смольная, д. 14

Электронная почта:
corp@eldorado.ru

Телефон:
8 800 250 25 25

Соц. сети:

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Специальные предложения от Эльдорадо

Как применить промокод на сайте Эльдорадо

Чтобы воспользоваться бонусным предложением магазина, достаточно кликнуть по любому купону из приведенного здесь списка. Если внутри находится промокод, нужно скопировать его для предъявления в момент подачи заявки. Если ничего нет, просто переходите по ссылке. Порядок действий при активации кода:

  1. Зайти на сайт продавца.

  2. Выбрать товар и поместить его в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. В разделе «Скидки и бонусы» выбрать «Использовать промокод».

  1.  Ввести код купона в открывшееся поле.

  1. Нажать «Активировать».

  2. Убедиться, что промокод сработал, и продолжить оформление покупки.

Сделать заказ можно и через телефонного оператора. В этом случае нужно сообщить о промокоде ему. Скидки по купону обычно не сочетаются с другими акциями.

Эльдорадо — электроника и бытовая техника

Интернет-магазин Эльдорадо продает электронику, бытовую технику и другие товары для дома. Компания сотрудничает с десятками известных торговых марок, в числе которых Samsung, Philips, Hansa, Electrolux, Whirpool и Apple, являясь официальным дистрибьютором многих брендов. Работа организации неоднократно отмечалась престижными премиями («Лучшие социальные проекты России», «Права потребителей и качество обслуживания», Retail Week Awards и др.).

Первый розничный магазин сети открылся осенью 1994 года в Самаре. Сегодня проект охватывает более 200 городов, количество филиалов давно превысило отметку 400. С 2018 года Eldorado является частью группы ПАО «М.Видео» вместе с одноименной компанией и маркетплейсом Goods. Это самая крупная розничная сеть на российском рынке бытовой техники и электроники. ГК контролируется ПФГ «САФМАР», одной из ведущих промышленно-финансовых корпораций страны.

Кроме товаров, компания предлагает услуги собственной сервисной службы. Ее отделения работают почти во всех регионах России. Сотрудники сервиса помогут с установкой, подключением и настройкой любой техники из каталога Эльдорадо. Немало внимания уделяют и экологическим инициативам. В точках, где проходит акция «Утилизация», можно бесплатно сдать старую электронику. Если техника в нормальном состоянии, за нее дадут скидку на покупку в магазине.

Многие товары на сайте доступны по дисконтным ценам. Постоянные клиенты, подключившиеся к бонусной программе, получают кэшбэк за каждый оплаченный заказ. Этими рублями можно частично погашать следующие покупки. Снизить расходы также помогают промокоды, бесплатно распространяемые в интернете. На этой странице собраны все действующие подарочные купоны продавца, доступные без каких-либо условий.

Товары

На сайте Эльдорадо найдется все для квартиры или загородного дома. Основные разделы:

  • компьютеры и ноутбуки;

  • телевизоры, фото-, видео- и аудиотехника;

  • смартфоны и гаджеты;

  • техника для дома и кухни;

  • товары для ремонта, автомобиля, сада, красоты и здоровья, игр и развлечений;

  • программное обеспечение;

  • аксессуары.

Компания обещает, что цены на ее товары самые низкие в России. Если клиенту удастся где-то найти дешевле, ему компенсируют разницу плюс начислят бонусные рубли.

Программа «Эльдорадости»

Чтобы получить кэшбэк уже на первую покупку, достаточно зарегистрироваться в программе лояльности Эльдорадо. Базовый статус позволяет получать постоянный кэшбэк и частично оплачивать заказы бонусами. Если клиент за год потратит в магазинах сети определенную сумму, его переведут на уровень «Плюс». Это означает увеличение размера компенсации и части, которую можно оплатить бонусными рублями.

Виртуальные деньги также можно получать за написание отзывов и приглашение друзей. В день рождения покупателю дарят увеличенный кэшбэк. Бонусами нельзя оплачивать товары и услуги отдельных производителей и категорий. Полный их список опубликован на странице программы. Баллы Eldorado не сочетаются с промокодами, подарочными сертификатами и другими скидками.

Оплата

При оплате товара или услуги по факту всегда принимают наличные рубли. В большинстве случаев доступен и расчет картой, но это лучше уточнять. За услугу наложенного платежа иногда берут комиссию, поэтому выгоднее сразу оплатить покупку на сайте. Деньги можно внести с карты Мир, Visa или MasterCard через шлюз «ВТБ» (ПАО). Также доступен расчет через системы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay.

Многие товары на сайте Эльдорадо можно купить в рассрочку или кредит. Достаточно заполнить короткую онлайн-анкету и подождать 1–2 минуты, пока банк примет решение. При своевременном внесении платежей переплата составит 0%. Срок — до 24 месяцев. Альтернативный вариант — оплата картой «Халва» (3 месяца рассрочки на любой товар). В розничных магазинах также принимают подарочные сертификаты. Они дают право на разовую покупку в пределах номинала или с доплатой. 

Доставка

Забрать посылку бесплатно можно в магазинах и пунктах выдачи Эльдорадо. Кроме того, предварительно оплаченные заказы доставляют в отделения Почты России и филиалы сети «Пятерочка» (есть ограничения по габаритам). В большинстве городов работают курьерские службы. Люди, проживающие в пределах 20 км от фирменного магазина, могут заказать экспресс-доставку. Посылку привезут в течение 2 часов при условии, что на момент подачи заявки до закрытия заведения оставалось более 2 часов.

Возврат

Исправную продукцию, за исключением не подлежащей обмену/возврату, можно вернуть в течение 30 дней (для обладателей статуса «Плюс» — 60 дней). Для этого нужно обратиться в ближайший магазин Eldorado с товаром и чеком. Важное условие — полное отсутствие следов эксплуатации. Технику с браком могут обменять, отремонтировать или компенсировать деньгами, если экспертиза покажет правоту клиента.

Часто задаваемые вопросы про Эльдорадо

★ Обязательно ли регистрироваться на сайте Eldorado?

При оформлении покупки достаточно контактной информации, но для участия в бонусной программе регистрация обязательна.

★ Почему компания устанавливает ограничения на количество одинаковых товаров в посылке?

Заказы, включающие несколько единиц одного товара, приравниваются к оптовым, поэтому покупателю предлагают оформить покупку на других условиях.

★ Распространяется ли гарантия на услуги сервисной службы?

Да, организация дает гарантию на услуги, материалы и комплектующие.

★ С какого возраста можно участвовать в местной бонусной программе?

Участнику программы лояльности должно быть минимум 18 лет.

★ Как найти промокоды для скидок на сайте компании Эльдорадо?

Действующие купоны и ссылки на акции магазина собраны на этой странице.

Лучшие промокоды Эльдорадо

Тип купонаОписаниеКод
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