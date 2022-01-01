Промокоды Joom Август 2022

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Джум — торговая площадка, которая предлагает товары из Китая и других стран Азии. В каталоге ритейлера одежда, техника и электроника, автотовары и многое другое. Все это предлагается по выгодным ценам. Действует бесплатная доставка по России. Сэкономить на покупках поможет промокод ... или купон магазина, который может снизить сумму заказа на 60–70%. Все действующие скидки, коды и акционные предложения маркетплейса собраны на этой странице. Информация постоянно обновляется, поэтому тут только актуальные данные.
Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039
Электронная почта:
support@joom.com
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Joom — торговая площадка, где можно купить товары из Китая и других стран Азии: Индии, Бангладеш, Турции. Все позиции каталога предлагаются по низкой цене, которая меньше, чем у российских розничных ритейлеров. Действует бесплатная доставка по всей территории РФ.
Сэкономить на покупках помогут промокоды сервиса Джум, которые способны снизить цену заказа на 40–50%. Все выгодные предложения маркетплейса собраны тут. Данные постоянно обновляются, поэтому тут только актуальные сведения.
Джум предлагает покупателям широкий ассортимент товаров. В каталоге магазина можно найти мужскую, женскую и детскую одежду, бытовую технику и электронику, бижутерию и аксессуары, автотовары. Все это предлагается по доступным ценам. Найти нужный товар нетрудно — все вещи удобно рассортированы, есть функция поиска по названию. К каждой позиции каталога возможно применение промокода.
Самая простая возможность сэкономить в онлайн-магазине — покупка товаров со скидкой. Они собраны в специальном разделе — баннер со ссылкой на него расположен на главной странице сайта маркетплейса. Цена может быть уменьшена на 60–70%.
Также скидки выдаются в обмен на бонусные баллы, начисленные в рамках программы лояльности. К ней подключаются все покупатели магазина, которые купили товары на ₽100 или более. Бонусы начисляются в размере 1% от суммы заказа. В дальнейшем они обмениваются на скидку исходя из курса 1 балл = 1 рубль. Ими можно оплатить всю покупку, не потратив ни копейки настоящих денег.
Но самый удобный способ получить в Джум хорошие скидки — это использование промокодов и бесплатных купонов. Для их применения не нужно соблюдать условия акций и копить баллы. Достаточно найти актуальный код и активировать его при оформлении покупки. Магазин предоставляет по промокодам хорошие скидки, средний размер которых достигает 40–50%. В ряде случае сумма покупки уменьшается еще больше — на 60–70%.
Чтобы использовать промокод Joom, необходимо сделать следующее:
Изучить выгодные предложения площадки здесь.
Выбрать подходящий промокод и скопировать его.
Перейти на ресурс онлайн-магазина.
Найти нужный товар и добавить его в корзину.
Ввести промокод платформы Joom в специальное поле.
Щелкнуть «Применить» и закончить покупку.
Через официальное приложение промокоды Джум активируются несколько иначе. В корзине поля для ввода кода нет, для его появления необходимо нажать специальную кнопку. Откроется страница активации, там надо вставить промокод и подтвердить его применение.
Купоны на скидку также активируются по-другому. Чтобы использовать их, нужно выбрать подходящее выгодное предложение отсюда и нажать на него. Далее произойдет переход на страницу сайта онлайн-магазина с товарами, на которые распространяется действие скидок. Надо добавить один из них в корзину и в разделе оформления покупки выбрать выгодное предложение в специальном блоке, где отображаются активные на данный момент в Джум купоны. После достаточно завершить заказ — к его сумме будет применена скидка.
Для покупки в Джум необходимо:
Выбрать товар в каталоге.
Нажать на него.
На странице вещи кликнуть «В корзину».
Нажать на значок тележки вверху экрана.
Щелкнуть «Выбрать все».
Нажать «Купить».
Указать способ доставки и оплаты.
Оплатить заказ.
Оплата покупки возможна банковской картой. Доставка бесплатная, ее осуществляет служба 5Post или Почта России. Товар доставляют в срок от 10 до 45 календарных дней (зависит от места назначения и способа).
Да, но при условии, что не истек срок их действия.
Да, товары доставляются бесплатно в любую точку России.
Для этого надо обратиться в поддержку магазина, предъявив фотодоказательство брака.
Срок действия кодов может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев.
|Тип купона
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