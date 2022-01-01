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Промокоды Joom Август 2022

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Выгодные покупки в интернет-магазине Joom

Джум — торговая площадка, которая предлагает товары из Китая и других стран Азии. В каталоге ритейлера одежда, техника и электроника, автотовары и многое другое. Все это предлагается по выгодным ценам. Действует бесплатная доставка по России. Сэкономить на покупках поможет промокод ... или купон магазина, который может снизить сумму заказа на 60–70%. Все действующие скидки, коды и акционные предложения маркетплейса собраны на этой странице. Информация постоянно обновляется, поэтому тут только актуальные данные.


Посетить Joom
Контакты Joom

Юридический адрес:
Рига, ул. Густава Земгала, 78-1, LV-1039

Электронная почта:
support@joom.com

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Специальные предложения от Joom

Подробнее о Joom

Joom — торговая площадка, где можно купить товары из Китая и других стран Азии: Индии, Бангладеш, Турции. Все позиции каталога предлагаются по низкой цене, которая меньше, чем у российских розничных ритейлеров. Действует бесплатная доставка по всей территории РФ.

Сэкономить на покупках помогут промокоды сервиса Джум, которые способны снизить цену заказа на 40–50%. Все выгодные предложения маркетплейса собраны тут. Данные постоянно обновляются, поэтому тут только актуальные сведения.

Ассортимент товаров на сайте Joom

Джум предлагает покупателям широкий ассортимент товаров. В каталоге магазина можно найти мужскую, женскую и детскую одежду, бытовую технику и электронику, бижутерию и аксессуары, автотовары. Все это предлагается по доступным ценам. Найти нужный товар нетрудно — все вещи удобно рассортированы, есть функция поиска по названию. К каждой позиции каталога возможно применение промокода.

Способы экономии в Joom

Самая простая возможность сэкономить в онлайн-магазине — покупка товаров со скидкой. Они собраны в специальном разделе — баннер со ссылкой на него расположен на главной странице сайта маркетплейса. Цена может быть уменьшена на 60–70%.

Также скидки выдаются в обмен на бонусные баллы, начисленные в рамках программы лояльности. К ней подключаются все покупатели магазина, которые купили товары на ₽100 или более. Бонусы начисляются в размере 1% от суммы заказа. В дальнейшем они обмениваются на скидку исходя из курса 1 балл = 1 рубль. Ими можно оплатить всю покупку, не потратив ни копейки настоящих денег.

Но самый удобный способ получить в Джум хорошие скидки — это использование промокодов и бесплатных купонов. Для их применения не нужно соблюдать условия акций и копить баллы. Достаточно найти актуальный код и активировать его при оформлении покупки. Магазин предоставляет по промокодам хорошие скидки, средний размер которых достигает 40–50%. В ряде случае сумма покупки уменьшается еще больше — на 60–70%.

Как использовать промокод на скидку Joom

Чтобы использовать промокод Joom, необходимо сделать следующее:

  1. Изучить выгодные предложения площадки здесь.

  2. Выбрать подходящий промокод и скопировать его.

  3. Перейти на ресурс онлайн-магазина.

  4. Найти нужный товар и добавить его в корзину.

  5. Ввести промокод платформы Joom в специальное поле.

  6. Щелкнуть «Применить» и закончить покупку.

 

Через официальное приложение промокоды Джум активируются несколько иначе. В корзине поля для ввода кода нет, для его появления необходимо нажать специальную кнопку. Откроется страница активации, там надо вставить промокод и подтвердить его применение.

Купоны на скидку также активируются по-другому. Чтобы использовать их, нужно выбрать подходящее выгодное предложение отсюда и нажать на него. Далее произойдет переход на страницу сайта онлайн-магазина с товарами, на которые распространяется действие скидок. Надо добавить один из них в корзину и в разделе оформления покупки выбрать выгодное предложение в специальном блоке, где отображаются активные на данный момент в Джум купоны. После достаточно завершить заказ — к его сумме будет применена скидка.

 

Как оформить онлайн-заказ в Joom

Для покупки в Джум необходимо:

  1. Выбрать товар в каталоге.

  2. Нажать на него.

  3. На странице вещи кликнуть «В корзину».

  4. Нажать на значок тележки вверху экрана.

  5. Щелкнуть «Выбрать все».

  6. Нажать «Купить».

  7. Указать способ доставки и оплаты.

  8. Оплатить заказ.

Оплата покупки возможна банковской картой. Доставка бесплатная, ее осуществляет служба 5Post или Почта России. Товар доставляют в срок от 10 до 45 календарных дней (зависит от места назначения и способа).

Часто задаваемые вопросы про Joom

★ Работают ли скидочные коды Joom?

Да, но при условии, что не истек срок их действия.

★ Есть ли бесплатная доставка?

Да, товары доставляются бесплатно в любую точку России.

★ Как вернуть товар в Joom?

Для этого надо обратиться в поддержку магазина, предъявив фотодоказательство брака.

★ Сколько действуют промокоды?

Срок действия кодов может составлять от нескольких недель до нескольких месяцев.

Лучшие промокоды Joom

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