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Промокоды Honor на Август

Скидки и купоны Honor на Август 2022

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Смартфоны, техника и ноутбуки Хонор со скидкой

С момента основания компании в 2013 году она расширила выбор товаров и теперь представлена в десятках стран мира. Устройства этого бренда зарекомендовали себя как надежные и недорогие модели, подходящие для решения широкого спектра задач. Кроме основных линеек техники, в магазине мо ... жно выбрать часы, гарнитуру, весы, роутеры и планшеты. Посетители сайта могут вступать в дисконтный клуб, участвовать в акциях и применять промокоды в Honor, чтобы снижать цену покупок.


Посетить Honor
Контакты Honor

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Крылатская, д.17,корп.2

Электронная почта:
ru.support@hihonor.com

Телефон:
8 800 700 16 77

Соц. сети:

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Специальные предложения от Honor

Подробнее об официальном магазине Honor

Китайский бренд с мировым именем Honor является ведущим производителем и поставщиком интеллектуальной техники и электроники. На российском рынке бренд представлен с 2013 года, а уже в 2020 году он завоевал премию как лучший растущий продукт в регионе. В основе такого успеха лежит ориентация на инновации, качество оборудования и сервис. Функциональность создаваемых смартфонов и других интеллектуальных устройств дает пользователям инструмент для развития своих исследовательских возможностей и упрощает их повседневную жизнь. 

В структуру компании Honor входит более 100 инновационных лабораторий, более 200 поставщиков и компаний-партнеров, более 3000 сервисных центров. Рынок сбыта охватывает весь земной шар, а имя Honor является символом качества. Новые модели смартфонов, умные часы, ноутбуки MagicBook и другую носимую технику китайского бренда можно купить в официальном интернет-магазине со скидкой по промокоду. Все актуальные промокоды собраны на этой странице. Выгодными предложениями могут воспользоваться и постоянные покупатели, и новые клиенты.

Что покупают в интернет-магазине Хонор

В официальном магазине Хонор представлены все актуальные интеллектуальные гаджеты, выпускаемые китайским брендом, для решения повседневных задач пользователей.

 

В разделе смартфонов можно купить как флагманы бренда, так и модели из среднего и бюджетного сегментов. Каталог ноутбуков включает функциональные MagicBook с диагональю 14, 15 и 16 дюймов для всех категорий пользователей. В интернет-магазине также представлены смарт-часы, беспроводные наушники Magic airbuds, AM, Honor Choice и аксессуары для гаджетов (чехлы, защитные бамперы, зарядные устройства и т. д.).

Как получить скидку в интернет-магазине Honor

Приобрести технику китайского бренда со скидкой в официальном интернет-магазине можно следующими способами:

  • следить за специальными предложениями и выгодными ценами;

  • подписаться на рассылку и ждать акционных предложений от магазина;

  • зарегистрироваться на сайте и получить приветственные бонусы;

  • использовать промокод Хонор при оформлении заказа;

  • покупать технику по «Предложению дня» со скидкой;

  • получить дополнительную экономию, оформив покупку в рассрочку от Тинькофф Банка.

Все актуальные акции, выгодные предложения и скидки собраны на этой странице. Срок действия промокодов ограничен по времени.

Как активировать промокод

Чтобы получить гарантированную скидку на продукцию бренда Honor, клиенту необходимо активировать актуальный промокод при оформлении покупки. По промокоду можно получить фиксированную или плавающую скидку (в процентах от стоимости). Активация промокода включает следующие этапы:

  1. Необходимо из списка действующих акций выбрать промокод Хонор, подходящий под ваши потребности.

  2. Активировать акцию и скидочный код Honor.

  3. На сайте магазина выбрать гаджет, соответствующий условиям промокода, добавить его в корзину покупок.

  4. В окне корзины перейти к оформлению покупки. На этом этапе активировать поле «Купон».

промод honor

  1. Во всплывающем окне вставить скопированный код Honor в специальное поле и нажать кнопку «Активировать».

купоны хонор

  1. Проверить, что дисконт сработал и сумма заказа пересчиталась, заполнить поля с информацией о доставке и оплате.

  2. Завершить оформление заказа. 

Почему скидка может не сработать: если в заказе находится техника, не участвующая в текущей акции Honor, если срок акции истек или купон уже был использован. Если все условия активации промокода выполнены, а дисконт не работает, необходимо обратиться в службу поддержки клиентов.

Как оформить заказ в магазине Хонор

Чтобы купить технику Honor в официальном магазине, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте. Это даст клиенту доступ к персональному кабинету, где будет отражаться вся история покупок, начисленные скидки, статус заказа и другая полезная информация. Затем выбрать подходящий под запрос раздел магазина: смартфоны, ноутбуки или другие устройства. В открывшемся меню подобрать подходящую модель гаджета. 

В меню заказа указать желаемые опции: цвет, память, функциональные особенности и т. д., после чего добавить товар в корзину. Когда корзина будет сформирована, перейти к оформлению покупки: вставить код купона на скидку (если такой есть), заполнить поле адреса доставки, указать номер телефона, выбрать способ оплаты и оплатить покупку. Оплатить покупку необходимо в течение суток — на этот период за клиентом сохраняется бронь выбранного продукта на сайте.

Часто задаваемые вопросы про Honor

★ Как узнать, на каком этапе обработки находится заказ?

Статус заказ отображается в личном кабинете клиента, а уведомления об изменении статуса отправляются покупателю в сообщениях.

★ Как вступить клуб Honor?

Для этого нужно сделать покупку и связаться с консультантами магазина.

★ Как поменять пароль для входа в личный кабинет?

Сделать это можно на сайте, при помощи формы сброса пароля или в личном кабинете пользования. Коды подтверждения действия отправляются по указанному номеру телефона или адресу электронной почты.

★ Как скоро деньги вернутся на счет при отмене покупки?

На это потребуется до 10 дней.

★ Сколько времени дается на оплату заказа?

Внести оплату нужно в течение суток с момента оформления покупки. Если деньги не поступили, заказ аннулируется.

Лучшие промокоды Honor

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СкидкаНаушники Honor Earbuds 2 lite всего за 4990 рублейне требуется
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