Подробнее об официальном магазине Honor

Китайский бренд с мировым именем Honor является ведущим производителем и поставщиком интеллектуальной техники и электроники. На российском рынке бренд представлен с 2013 года, а уже в 2020 году он завоевал премию как лучший растущий продукт в регионе. В основе такого успеха лежит ориентация на инновации, качество оборудования и сервис. Функциональность создаваемых смартфонов и других интеллектуальных устройств дает пользователям инструмент для развития своих исследовательских возможностей и упрощает их повседневную жизнь.

В структуру компании Honor входит более 100 инновационных лабораторий, более 200 поставщиков и компаний-партнеров, более 3000 сервисных центров. Рынок сбыта охватывает весь земной шар, а имя Honor является символом качества. Новые модели смартфонов, умные часы, ноутбуки MagicBook и другую носимую технику китайского бренда можно купить в официальном интернет-магазине со скидкой по промокоду. Все актуальные промокоды собраны на этой странице. Выгодными предложениями могут воспользоваться и постоянные покупатели, и новые клиенты.