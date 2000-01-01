промокод мегафон

Ассортимент магазина Мегафон 2022 года

На сайте интернет-магазина большой выбор смартфонов, электроники, аксессуаров, накопителей и услуг.

Тарифы и номера

Оператор предлагает 12 тарифов сотовой связи, среди которых варианты без абонентской платы, с пакетом звонков в страны СНГ и отдельный тариф для детей. Наиболее популярны из них 7 тарифов сотовой связи «без переплат» с высокоскоростным интернетом:

звонки — 800 минут и 6 гигабайт;

интернет — 300 минут и 20 гигабайт;

мегатариф — 800 минут и 35 гигабайт;

максимум — 1200 минут и 50 гигабайт;

VIP — 1700 минут и 50 гигабайт;

премиум — безлимитные звонки и 60 гигабайт.

Во все вышеперечисленные тарифы входят бесплатная раздача интернета и высокоскоростное соединение. Кроме того, при любом балансе клиенту остаются доступными входящие и звонки на номера Мегафона, интернет на мессенджеры, навигаторы и такси. Еще у оператора есть отдельные тарифы для модемов, роутеров, планшетов и умных устройств, в том числе с безлимитным интернетом.

В разделе «Тарифы и номера» клиент может найти для себя легко запоминающийся и красивый номер, подобрав его по любимому числу до 4 знаков, последним цифрам,

дате и другим параметрам.

Телефоны и смартфоны

Из смартфонов в ассортименте магазина представлены популярные и новые модели Xiaomi, Honor, Apple iPhone, Samsung Galaxy, BQ, Huawei, Itel, Poco, Realme, TCL, ZTE и другие. Кроме новых смартфонов, здесь можно купить восстановленные модели указанных брендов, а также кнопочные телефоны марок Itel, Nokia, Phillips и Texet.

Планшеты

Ассортимент планшетов на сайте интернет-магазина включает модели нескольких популярных марок. Здесь можно купить оригинальные устройства Huawei, Lenovo, Prestigio, Samsung, TCL и Xiaomi.

Модемы и роутеры

В интернет-магазине предлагаются фирменные 4G-модемы с SIM-картами для компьютеров и ноутбуков с USB. Еще здесь большой выбор мобильных и стационарных роутеров 4G+ для Wi-Fi-соединения марок MR, Alcatel, Xiaomi Mi, Мегафон, Zigbee и TP-LINK.

Аксессуары

Из аксессуаров покупателям предлагаются проводные и bluetooth-наушники, гарнитуры, чехлы, зарядные устройства, смарт-часы. Также здесь можно купить жесткие диски, карты памяти и флеш-накопители.

На все вышеперечисленные и другие товары магазина регулярно предлагаются промокоды и акции, благодаря которым можно получить ценные подарки и сэкономить тысячи рублей на покупке нового гаджета.