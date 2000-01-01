промокод мегафон

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55 оценок поставлено средняя 4.2
В онлайн-маркете оператора можно не только купить смартфон и подключить услугу связи, но и заказать ноутбук, телевизор, акустику, бытовые приборы, включая устройства умного дома, и геймерские аксессуары. Также на сайте есть возможность купить любой цифровой контент: от программ и иг ... р до электронных книг и оформить подписку на онлайн-кинотеатр или мультиподписку сразу на несколько развлекательных сервисов. Заказывайте дешевле любые товары и услуги, продающиеся в магазине, используя купоны МегаФона.
Юридический адрес:
115035, г. Москва, Кадашевская наб., 3
Телефон:
8 (800) 550 5858
Соц. сети:
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Российский интернет-магазин работает с 2006 года как торговая онлайн-площадка от мобильного оператора и лидера российского телекоммуникационного рынка, а сеть официальных салонов Мегафон охватывает всю Россию и некоторые соседние страны. В официальном интернет-магазине оператора клиент может в режиме онлайн подключиться или сменить тариф, подобрать привлекательный номер, купить смартфон, аксессуары и электронику с доставкой на дом.
На сайте интернет-магазина постоянно действуют акции, распродажи и генерируются купоны Мегафон с промокодами и подарками. Посмотреть полный перечень специальных предложений оператора можно на этой странице.
На сайте интернет-магазина большой выбор смартфонов, электроники, аксессуаров, накопителей и услуг.
Оператор предлагает 12 тарифов сотовой связи, среди которых варианты без абонентской платы, с пакетом звонков в страны СНГ и отдельный тариф для детей. Наиболее популярны из них 7 тарифов сотовой связи «без переплат» с высокоскоростным интернетом:
звонки — 800 минут и 6 гигабайт;
интернет — 300 минут и 20 гигабайт;
мегатариф — 800 минут и 35 гигабайт;
максимум — 1200 минут и 50 гигабайт;
VIP — 1700 минут и 50 гигабайт;
премиум — безлимитные звонки и 60 гигабайт.
Во все вышеперечисленные тарифы входят бесплатная раздача интернета и высокоскоростное соединение. Кроме того, при любом балансе клиенту остаются доступными входящие и звонки на номера Мегафона, интернет на мессенджеры, навигаторы и такси. Еще у оператора есть отдельные тарифы для модемов, роутеров, планшетов и умных устройств, в том числе с безлимитным интернетом.
В разделе «Тарифы и номера» клиент может найти для себя легко запоминающийся и красивый номер, подобрав его по любимому числу до 4 знаков, последним цифрам,
дате и другим параметрам.
Из смартфонов в ассортименте магазина представлены популярные и новые модели Xiaomi, Honor, Apple iPhone, Samsung Galaxy, BQ, Huawei, Itel, Poco, Realme, TCL, ZTE и другие. Кроме новых смартфонов, здесь можно купить восстановленные модели указанных брендов, а также кнопочные телефоны марок Itel, Nokia, Phillips и Texet.
Ассортимент планшетов на сайте интернет-магазина включает модели нескольких популярных марок. Здесь можно купить оригинальные устройства Huawei, Lenovo, Prestigio, Samsung, TCL и Xiaomi.
В интернет-магазине предлагаются фирменные 4G-модемы с SIM-картами для компьютеров и ноутбуков с USB. Еще здесь большой выбор мобильных и стационарных роутеров 4G+ для Wi-Fi-соединения марок MR, Alcatel, Xiaomi Mi, Мегафон, Zigbee и TP-LINK.
Из аксессуаров покупателям предлагаются проводные и bluetooth-наушники, гарнитуры, чехлы, зарядные устройства, смарт-часы. Также здесь можно купить жесткие диски, карты памяти и флеш-накопители.
На все вышеперечисленные и другие товары магазина регулярно предлагаются промокоды и акции, благодаря которым можно получить ценные подарки и сэкономить тысячи рублей на покупке нового гаджета.
На сайте интернет-магазина Мегафон постоянно проводятся акции и дарятся подарки к покупкам. А еще здесь можно получить скидку на популярный смартфон при покупке абонемента на связь, получить рассрочку, сдать бывший в употреблении гаджет и участвовать в других маркетинговых мероприятиях для получения выгоды. А еще каждый посетитель интернет-магазина может прокрутить виртуальное колесо и получить приз на электронную почту.
Кроме актуальных акций, участие в которых доступно всем посетителям сайта, клиент может получить выгоду, применив к покупке промокод Мегафон. Получить его можно по электронной почте, подписавшись на рассылку магазина, или найти на этой странице. У интернет-магазина Мегафон промокод дает право на скидку, подарок или другой бонус.
Также магазин может предоставить персональную выгоду, которую рассчитает исходя из выбранного товара и абонентского профиля. Дисконт в рамках этой акции суммируется с другими скидками, промокодами и действует на самый дорогой товар в чеке только для абонентов оператора. Чтобы рассчитать персональную скидку, нужно в карточке заказа отметить соответствующий пункт и указать свой номер телефона, а после — дождаться звонка консультанта.
А еще все товары магазина можно купить в рассрочку или кредит. Для этого при заполнении карточки заказа нужно отметить соответствующий пункт, дождаться звонка специалиста, ответить на вопросы и подписать договор.
Все скидочные купоны, опубликованные на этой странице, содержат описание акций или актуальный промокод. Чтобы активировать промокод и получить скидку на заказ, нужно сделать следующее:
Выбрать подходящий купон и кликнуть по нему. Если для получения скидки предусмотрен код, его символы автоматически сохранятся в буфере обмена для последующего применения в корзине.
Перейти на сайт интернет-магазина и положить товары (услуги) в корзину.
Приступить к оформлению покупки и вставить код купона в специальное поле.
Нажать на кнопку «Продолжить».
После активации промокода стоимость заказа снизится на номинал кода. Однако если клиент откажется от покупки, то повторно код может не сработать. Поэтому следует внимательно выбирать товар и только потом активировать код купона.
В Москве действует бесплатная курьерская доставка на следующий день, в Подмосковье – на товары с SIM-картой. Также не взимается плата за самовывоз из фирменных салонов, и можно отслеживать промокоды на доставку на текущей странице.
В этом разделе можно найти промокоды со скидкой на тарифы, конкретные категории и модели смартфонов, планшетов и других устройств. А еще на первый заказ, на второй аксессуар в чеке и подарки при покупке, например годовую подписку на сервисы или карту памяти.
В карточке каждого товара отображаются совместимые с ним мелочи. К примеру, к смартфону будет предложено защитное стекло, гарнитура, сим-карта, зарядное устройство и пр.
К сожалению, подключения и услуги оператора не доставляются из городов, где есть салоны, в другие регионы.
Нужно представить паспорт и лично присутствовать для заключения договора.
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