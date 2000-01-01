промокод мегафон

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Промокоды МегаФон на Август

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Скидки по промокодам на электронику в МегаФоне

В онлайн-маркете оператора можно не только купить смартфон и подключить услугу связи, но и заказать ноутбук, телевизор, акустику, бытовые приборы, включая устройства умного дома, и геймерские аксессуары. Также на сайте есть возможность купить любой цифровой контент: от программ и иг ... р до электронных книг и оформить подписку на онлайн-кинотеатр или мультиподписку сразу на несколько развлекательных сервисов. Заказывайте дешевле любые товары и услуги, продающиеся в магазине, используя купоны МегаФона.


Посетить МегаФон
Контакты МегаФон

Юридический адрес:
115035, г. Москва, Кадашевская наб., 3

Телефон:
8 (800) 550 5858

Соц. сети:

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Специальные предложения от МегаФон

Об интернет-магазине Мегафон

Российский интернет-магазин работает с 2006 года как торговая онлайн-площадка от мобильного оператора и лидера российского телекоммуникационного рынка, а сеть официальных салонов Мегафон охватывает всю Россию и некоторые соседние страны. В официальном интернет-магазине оператора клиент может в режиме онлайн подключиться или сменить тариф, подобрать привлекательный номер, купить смартфон, аксессуары и электронику с доставкой на дом. 

На сайте интернет-магазина постоянно действуют акции, распродажи и генерируются купоны Мегафон с промокодами и подарками. Посмотреть полный перечень специальных предложений оператора можно на этой странице.

Ассортимент магазина Мегафон 2022 года

На сайте интернет-магазина большой выбор смартфонов, электроники, аксессуаров, накопителей и услуг. 

Тарифы и номера

Оператор предлагает 12 тарифов сотовой связи, среди которых варианты без абонентской платы, с пакетом звонков в страны СНГ и отдельный тариф для детей. Наиболее популярны из них 7 тарифов сотовой связи «без переплат» с высокоскоростным интернетом: 

  • звонки — 800 минут и 6 гигабайт;

  • интернет — 300 минут и 20 гигабайт;

  • мегатариф — 800 минут и 35 гигабайт;

  • максимум — 1200 минут и 50 гигабайт;

  • VIP — 1700 минут и 50 гигабайт;

  • премиум — безлимитные звонки и 60 гигабайт.

 

Во все вышеперечисленные тарифы входят бесплатная раздача интернета и высокоскоростное соединение. Кроме того, при любом балансе клиенту остаются доступными входящие и звонки на номера Мегафона, интернет на мессенджеры, навигаторы и такси. Еще у оператора есть отдельные тарифы для модемов, роутеров, планшетов и умных устройств, в том числе с безлимитным интернетом.

В разделе «Тарифы и номера» клиент может найти для себя легко запоминающийся и красивый номер, подобрав его по любимому числу до 4 знаков, последним цифрам,

дате и другим параметрам.

Телефоны и смартфоны

Из смартфонов в ассортименте магазина представлены популярные и новые модели Xiaomi, Honor, Apple iPhone, Samsung Galaxy, BQ, Huawei, Itel, Poco, Realme, TCL, ZTE и другие. Кроме новых смартфонов, здесь можно купить восстановленные модели указанных брендов, а также кнопочные телефоны марок Itel, Nokia, Phillips и Texet. 

Планшеты

Ассортимент планшетов на сайте интернет-магазина включает модели нескольких популярных марок. Здесь можно купить оригинальные устройства Huawei, Lenovo, Prestigio, Samsung, TCL и Xiaomi.

Модемы и роутеры

В интернет-магазине предлагаются фирменные 4G-модемы с SIM-картами для компьютеров и ноутбуков с USB. Еще здесь большой выбор мобильных и стационарных роутеров 4G+ для Wi-Fi-соединения марок MR, Alcatel, Xiaomi Mi, Мегафон, Zigbee и TP-LINK. 

Аксессуары

Из аксессуаров покупателям предлагаются проводные и bluetooth-наушники, гарнитуры, чехлы, зарядные устройства, смарт-часы. Также здесь можно купить жесткие диски, карты памяти и флеш-накопители.

На все вышеперечисленные и другие товары магазина регулярно предлагаются промокоды и акции, благодаря которым можно получить ценные подарки и сэкономить тысячи рублей на покупке нового гаджета.

Скидки и акции на сайте интернет-магазина

На сайте интернет-магазина Мегафон постоянно проводятся акции и дарятся подарки к покупкам. А еще здесь можно получить скидку на популярный смартфон при покупке абонемента на связь, получить рассрочку, сдать бывший в употреблении гаджет и участвовать в других маркетинговых мероприятиях для получения выгоды. А еще каждый посетитель интернет-магазина может прокрутить виртуальное колесо и получить приз на электронную почту.

Кроме актуальных акций, участие в которых доступно всем посетителям сайта, клиент может получить выгоду, применив к покупке промокод Мегафон. Получить его можно по электронной почте, подписавшись на рассылку магазина, или найти на этой странице. У интернет-магазина Мегафон промокод дает право на скидку, подарок или другой бонус.

Также магазин может предоставить персональную выгоду, которую рассчитает исходя из выбранного товара и абонентского профиля. Дисконт в рамках этой акции суммируется с другими скидками, промокодами и действует на самый дорогой товар в чеке только для абонентов оператора. Чтобы рассчитать персональную скидку, нужно в карточке заказа отметить соответствующий пункт и указать свой номер телефона, а после — дождаться звонка консультанта.

А еще все товары магазина можно купить в рассрочку или кредит. Для этого при заполнении карточки заказа нужно отметить соответствующий пункт, дождаться звонка специалиста, ответить на вопросы и подписать договор.

Как активировать промокод на сайте интернет-магазина

Все скидочные купоны, опубликованные на этой странице, содержат описание акций или актуальный промокод. Чтобы активировать промокод и получить скидку на заказ, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящий купон и кликнуть по нему. Если для получения скидки предусмотрен код, его символы автоматически сохранятся в буфере обмена для последующего применения в корзине.

  2. Перейти на сайт интернет-магазина и положить товары (услуги) в корзину.

  3. Приступить к оформлению покупки и вставить код купона в специальное поле.

  4. Нажать на кнопку «Продолжить».

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После активации промокода стоимость заказа снизится на номинал кода. Однако если клиент откажется от покупки, то повторно код может не сработать. Поэтому следует внимательно выбирать товар и только потом активировать код купона.

Часто задаваемые вопросы про МегаФон

★ Как не платить за доставку электроники из магазина?

В Москве действует бесплатная курьерская доставка на следующий день, в Подмосковье – на товары с SIM-картой. Также не взимается плата за самовывоз из фирменных салонов, и можно отслеживать промокоды на доставку на текущей странице.

★ Какими бывают специальные предложения оператора?

В этом разделе можно найти промокоды со скидкой на тарифы, конкретные категории и модели смартфонов, планшетов и других устройств. А еще на первый заказ, на второй аксессуар в чеке и подарки при покупке, например годовую подписку на сервисы или карту памяти.

★ Как подобрать аксессуары для мобильного устройства в МегаФон?

В карточке каждого товара отображаются совместимые с ним мелочи. К примеру, к смартфону будет предложено защитное стекло, гарнитура, сим-карта, зарядное устройство и пр.

★ Можно ли заказать междугороднюю доставку номера и тарифного плана?

К сожалению, подключения и услуги оператора не доставляются из городов, где есть салоны, в другие регионы.

★ Каковы условия подключения к сети МегаФон?

Нужно представить паспорт и лично присутствовать для заключения договора.

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