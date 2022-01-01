  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Myprotein

Промокоды Myprotein на Август

Акции и купоны Myprotein на Август 2022

50%
купон

Скидка
Успей купить витамины и аминокислоты с дисконтом до 50% по купону Myprotein
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Скидка до 47% на популярные товары
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

44%
купон

Скидка
Дарим скидку 44% на бестселлеры с купоном Майпротеин
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Экономия до 40% при покупке витаминов CLA
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Сэкономь до 40% при покупке сывороточного протеина Impact Whey Protein
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% при заказе Коллагена
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

Беспл
доставка

Скидка
Воспользуйся бесплатной доставкой при покупке на сумму от 5500 рублей
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получи 1000 рублей за рекомендацию интернет-магазина
Истекает через 51 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Витамины для веганов с выгодой до 50%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

610Р
купон

Скидка
Поливитамины Active Women с дисконтом 45% в интернет-магазине
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

38%
купон

Скидка
Казеин PeptoPro с экономией 38%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Порошок органической спирулины с выгодой 35%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
При заказе органических семян чиа получи выгоду 35%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Выгода 35% при покупке масла криля
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Успей купить витамины и аминокислоты с дисконтом до 50% по купону Myprotein
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

47%
купон

Скидка
Скидка до 47% на популярные товары
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

44%
купон

Скидка
Дарим скидку 44% на бестселлеры с купоном Майпротеин
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Экономия до 40% при покупке витаминов CLA
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

40%
купон

Скидка
Сэкономь до 40% при покупке сывороточного протеина Impact Whey Protein
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Выгода до 30% при заказе Коллагена
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

Беспл
доставка

Скидка
Воспользуйся бесплатной доставкой при покупке на сумму от 5500 рублей
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

беспл
подарок

Скидка
Получи 1000 рублей за рекомендацию интернет-магазина
Истекает через 51 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
Витамины для веганов с выгодой до 50%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

610Р
купон

Скидка
Поливитамины Active Women с дисконтом 45% в интернет-магазине
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

38%
купон

Скидка
Казеин PeptoPro с экономией 38%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Порошок органической спирулины с выгодой 35%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
При заказе органических семян чиа получи выгоду 35%
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Выгода 35% при покупке масла криля
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

DC shoes

-8790Р

Акция

Женская одежда для сноуборда из флиса и софтшела от 8790 рублей по купону DC Shoes

Спортмастер

/

Акция

Подборка белых кроссовок для женщин

Cskashop

-1590Р

Акция

Брендированная компьютерная клавиатура с символикой ЦСКА всего за 1590 рублей

Quiksilver

-10%

Акция

Дарим выгоду 10% за подписку на рассылку

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

75%
купон

Промокод
Киберпонедельник Майпротеин: до минус 75% на весь ассортимент
Открыть Промокод

75%
на ВСЁ

Промокод
Распродажа до 75% + 37% дополнительно на ВСЁ с купоном Myprotein
Открыть Промокод

45%
купон

Промокод
Получи скидку 45% на витамины и аминокислоты по промокоду Myprotein
Открыть Промокод

37%
на ВСЁ

Промокод
Минус 37% на ВСЁ по купону Myprotein
Открыть Промокод

30%
купон

Промокод
Промокод Myprotein дарит до 30% на продукцию
Открыть Промокод

37%
на ВСЁ

Промокод
Скидка 37% на весь заказ с промокодом Майпротеин
Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

14 оценок поставлено средняя 4.6

Коды купонов онлайн-магазина Myprotein

Британский производитель и ритейлер спортпита с фирменным онлайн-магазином для российских потребителей предлагает тысячи товаров по низким ценам и со скидками по промокодам от Myprotein. Здесь можно купить сывороточный протеин, изолят белка, гейнер, BCAA, креатин, витамины, батонч ... ики, минералы, экопродукты и даже одежду для занятий фитнесом. Вся продукция бренда отгружается из Англии и США, сертифицирована ISO 17025 и имеет рейтинг AA, что гарантирует полную безопасность для организма.


Посетить Myprotein
Контакты Myprotein

Юридический адрес:
Meridian House, Gadbrook Park, Gadbrook Way, Rudheath, Northwich, Cheshire, UK, CW9 7RA

Телефон:
+44 845 094 9889

Соц. сети:

vkyoutube

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Myprotein

Как активировать промокод в магазине Myprotein

Скидочные купоны магазина, предоставленные этим порталом, содержат промокоды или описание действующих спецпредложений ритейлера. Для активации промокода в корзине нужно сделать следующее: 

  1. Выбрать подходящий купон и активировать его кликом.

  2. Перейти в интернет-магазин и добавить товары в корзину.

  3. Приступить к оформлению покупки, вставить скопированный промокод в специальное поле и нажать «Применить код».

При выборе товаров нужно учитывать условия активации выбранного промокода. Некоторые купоны применяются в корзине автоматически. 

Об интернет-магазине Myprotein

Дочерняя структура The Hut Group, британская компания по производству и продаже спортивного питания Myprotein, основана в 2004 году. Продукция Майпротеин за несколько лет завоевала европейский рынок, а сегодня это лидирующий мировой бренд спортпита, представленный в более 70 странах, в числе которых и Россия.

Ассортимент онлайн-магазина насчитывает более 3000 позиций, включая спортивное питание, закуски, одежду и аксессуары. Все продукты Майпротеин имеют сертификат ISO 17025 и рейтинг AA в области безопасности продуктов питания. Большинство товаров, продаваемых Myprotein, отгружаются со складов США и Уоррингтон, графство Чешир. 

Основная часть продуктов изготавливается на собственном производстве, что сокращает себестоимость и обеспечивает покупателям низкие цены. Компания постоянно инвестирует в инновационное оборудование и инструменты для контроля и анализа состава спортпита, чтобы поддерживать высокие стандарты качества.

В интернет-магазине постоянно проводятся акции, запускаются распродажи и генерируются выгодные промокоды на скидку для новых и постоянных покупателей. Все пользователи этого сайта могут воспользоваться актуальными предложениями и заказать продукцию бренда со скидкой прямо сейчас. 

Популярные продукты онлайн-магазина

Большая часть ассортимента онлайн-магазина — спортивное питание. Наибольшей популярностью пользуется сывороточный протеин, изолят белка, стартовый набор Myprotein с шейкером, батончики, поливитамины Alpha Men и Active Women™, незаменимая Омега-3, цинк, чистый кофеин, витамин D3, гейнеры, арахисовая паста, смесь для ночного восстановления, замены приема пищи, протеин для веганов и другие продукты из рубрики «Бестселлеры». Кроме продуктов и добавок, в магазине Myprotein продается женская и мужская одежда для тренировок и активного образа жизни.

Для веганов и тех, кто не переносит глютен, есть отдельные разделы с безглютеновыми продуктами и спортпитом без животного белка. Также здесь большой выбор витаминов, экопродуктов и БАДов, а в рубрике «Фитнес-цели» можно составить план покупок на основании желаемых спортивных результатов, пола и предпочтений. Продукты Informed Sport протестированы антидопинговой лабораторией LGC Sport Science по стандартам WADA и Олимпийского комитета.

Реферальная схема онлайн-магазина Myprotein

Каждый покупатель может сгенерировать на сайте магазина свой реферальный промокод и зарабатывать бонусные рубли на рекомендациях продуктов бренда. Для этого нужно зарегистрироваться в системе, зайти на персональную реферальную страницу, кликнуть по иконке социальной сети и поделиться кодом с друзьями и подписчиками. Если с использованием этого кода будет сделан заказ на сумму от 7000 рублей, участнику реферальной программы будет начислено 1000 рублей на персональный счет в течение 3 дней. Если реферал по любой причине отменит свой заказ, участник программы лишится права на получение вознаграждения. 

Полученные бонусные средства можно использовать на покупку продуктов в магазине в течение 90 дней с момента начисления. Бонусы нельзя вывести на карту или обналичить иным способом. 

Магазин не начисляет вознаграждения, если рефералы были привлечены посредством размещения отзыва на сайте магазина с публикацией промокода. Также в качестве канала привлечения рефералов запрещена несогласованная с администрацией сайта контекстная реклама по ключевым словам, относящимся к бренду. Их список и подробности условий программы можно посмотреть на сайте магазина в соответствующем разделе.

Способы оплаты 

Оплата за заказ в онлайн-магазине Майпротеин производится только онлайн. Расчет с курьером в момент доставки не предусмотрен. Магазин принимает к оплате карты Visa и MasterCard, а также электронные деньги PayPal.

Условия доставки

При покупке от установленной пороговой суммы доставка осуществляется бесплатно. Магазин отправляет заказы по всей России следующими способами:

  • экспресс-доставкой курьером в срок от 5 дней службой P2P + Boxberry до дверей дома, офиса или по другому адресу;

  • до пунктов выдачи Boxberry, расположенных по всей России, в течение 6–10 рабочих дней;

  • Почтой России до ближайшего отделения за 8–14 рабочих дней.

Для осуществления международной доставки и таможенного оформления требуется указать паспортные данные и ИНН. Также следует учитывать, что заказы стоимостью более 200 евро и весом от 31 кг облагаются таможенной пошлиной 15% или 2 евро за 1 кг. Поэтому клиенту целесообразно разделять объемные заказы на несколько отправлений, чтобы не платить таможенные сборы. 

Правила возврата

Клиент вправе отказаться от товаров, купленных в интернет-магазине в течение 14 дней с момента доставки. Возврат осуществляется при условии, что товар сохранил первоначальный вид, заводскую упаковку и отгрузочные документы.

Чтобы вернуть полученный товар, клиенту нужно позвонить в службу поддержки клиентов, запросить номер авторизации возврата и получить инструкцию по дальнейшим действиям. 

Часто задаваемые вопросы про Myprotein

★ Что делать, если товар пришел с дефектом?

К сожалению, такое может случиться. В этом случае нужно принять товар и оперативно связаться со службой поддержки клиентов магазина через личный кабинет на сайте, приложив к сообщению фотографии повреждений. Специалисты службы поддержки рассмотрят претензию в кратчайшие сроки.

★ В какой период начисляется вознаграждение по реферальной программе?

В течение 24 часов после отгрузки товара клиенту, оформившему заказ по реферальной ссылке.

★ В течение какого времени можно воспользоваться реферальным вознаграждением?

В срок до 90 дней.

★ Компенсирует ли онлайн-магазин почтовые расходы по возврату?

Только если возврат осуществляется по причине брака, повреждения или пересортицы в заказе.

★ Зачем регистрироваться на сайте магазина Майпротеин?

Зарегистрированные пользователи могут принимать участие в реферальной программе. А еще они имеют заблаговременный доступ к распродажам, получают эксклюзивную информацию от компании и другие преимущества.

Лучшие промокоды Myprotein

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаУспей купить витамины и аминокислоты с дисконтом до 50% по купону Myproteinне требуется
СкидкаСкидка до 47% на популярные товарыне требуется
СкидкаДарим скидку 44% на бестселлеры с купоном Майпротеинне требуется
СкидкаЭкономия до 40% при покупке витаминов CLAне требуется
СкидкаСэкономь до 40% при покупке сывороточного протеина Impact Whey Proteinне требуется
СкидкаВыгода до 30% при заказе Коллагенане требуется
СкидкаВоспользуйся бесплатной доставкой при покупке на сумму от 5500 рублейне требуется
СкидкаПолучи 1000 рублей за рекомендацию интернет-магазинане требуется
СкидкаВитамины для веганов с выгодой до 50%не требуется
СкидкаПоливитамины Active Women с дисконтом 45% в интернет-магазинене требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.