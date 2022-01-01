промокод quiksilver

Сайт магазина Quiksilver: одежда для экстремального спорта

Официальный интернет-магазин Quiksilver продает фирменную одежду и обувь, а также экипировку для серфинга и сноубординга. Кроме одноименного бренда, в каталоге компании представлена продукция торговых марок Roxy и DC Shoes, тоже ей принадлежащих. На сайте действует гибкая система поощрений, предусматривающая скидки по акциям и бесплатным промокодам, есть программа лояльности. Активные пользователи смартфонов могут установить приложение (Android, iOS).

Первый магазин Quiksilver открылся в 1969 году в Австралии. Сегодня главный офис компании базируется во Франции. В России работают десятки фирменных магазинов, также бренд имеет точки продаж во многих крупных торговых центрах. Доставка заказов, сделанных на сайте или в приложении, осуществляется во все регионы страны. При определенной сумме чека услугу оплачивает интернет-магазин.