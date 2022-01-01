промокод quiksilver

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49 оценок поставлено средняя 4.1
Получить скидку на товары для занятий серфингом и сноубордингом помогут промокоды от Quiksilver. Сайт также предлагает повседневную и спортивную одежду, обувь, аксессуары. Кроме применения купонов, клиенты могут купить вещи по дисконтным ценам на распродаже. Компания регулярно прово ... дит разовые акции, щедро одаривая участников бонусами. Для постоянных покупателей предусмотрена программа лояльности. Им полагаются разные льготы вроде бесплатной доставки и участия в закрытых распродажах. За каждый заказ члену клуба начисляют 100% кэшбэк, который можно обменять на ваучер для частичной оплаты следующих покупок.
Юридический адрес:
127299 г. Москва ул. Космонавта Волкова, д.10, стр. 1, офис 902
Телефон:
8-800-333-18-80
Соц. сети:
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Официальный интернет-магазин Quiksilver продает фирменную одежду и обувь, а также экипировку для серфинга и сноубординга. Кроме одноименного бренда, в каталоге компании представлена продукция торговых марок Roxy и DC Shoes, тоже ей принадлежащих. На сайте действует гибкая система поощрений, предусматривающая скидки по акциям и бесплатным промокодам, есть программа лояльности. Активные пользователи смартфонов могут установить приложение (Android, iOS).
Первый магазин Quiksilver открылся в 1969 году в Австралии. Сегодня главный офис компании базируется во Франции. В России работают десятки фирменных магазинов, также бренд имеет точки продаж во многих крупных торговых центрах. Доставка заказов, сделанных на сайте или в приложении, осуществляется во все регионы страны. При определенной сумме чека услугу оплачивает интернет-магазин.
В каталоге сайта есть спортивная одежда, обувь и аксессуары для разных возрастных групп. Главной целевой аудиторией интернет-магазина Квиксильвер являются мужчины молодого и среднего возраста, но о женщинах здесь тоже не забывают. На странице «Детям» собраны предложения для мальчиков и девочек в категориях 2–7 и 8–16 лет. Ассортимент товаров:
повседневная и спортивная одежда;
обувь для улицы и пляжа;
аксессуары к одежде и обуви;
серфинг — гидрокостюмы и футболки, рашгарды;
сноуборд — штаны, шлемы, куртки, маски, перчатки.
Почти на любую позицию можно получить скидку по бесплатному промокоду от магазина Quiksilver. При отсутствии актуального купона у постоянных клиентов есть возможность частично оплатить покупку баллами лояльности. Также не стоит забывать о выгодных разовых акциях.
Бесплатный купон можно активировать уже при первой покупке. Чтобы стать обладателем актуального промокода Quiksilver на скидку 10%, достаточно зарегистрироваться на сайте или в приложении интернет-магазина и разрешить отправку электронной рассылки. Активировать код купона можно для любого заказа от 5000 рублей. Если сумма превышает 8000 рублей, клиенту дарят бесплатную доставку. При расчете картой на сайте также полагается скидка 5%.
Новые промокоды от сайта Quiksilver будут приходить на электронную почту. Другие специальные предложения официального интернет-магазина публикуются на странице «Акции и скидки». Есть и более быстрый способ воспользоваться бесплатным купоном. Все актуальные бонусы компании Квиксильвер есть на этой странице. Не нужно ждать, пока магазин пришлет подарок. Любой купон доступен без каких-либо условий.
На сайте и в приложении действует программа лояльности Boardriders Club. За каждый потраченный рубль участнику начисляется 1 балл. Накопивший 5000 бонусов вознаграждается промокодом Quiksilver на сумму 500 рублей. После перехода на уровень «Серебро» или «Золото» клиент получает дополнительные привилегии — бесплатную доставку, приглашения на VIP-мероприятия, эксклюзивные купоны. С другими промокодами бонусный ваучер не сочетается — нужно выбирать одну скидку.
Иногда внутри бесплатного купона нет кода или слова, которое нужно указать при активации. В таком случае следует перейти по ссылке на страницу акции и выполнить ее условия. При наличии промокода его необходимо сообщить во время оформления заявки. Порядок действий:
Ознакомиться с актуальными промокодами для сайта Quiksilver.
Скопировать код купона с этой страницы и перейти в интернет-магазин Quiksilver.
Выбрать одежду и обувь и приступить к оформлению заказа в корзине.
Ввести код купона в специальное поле и активировать.
Продолжить заполнять анкету для покупки.
У каждого бесплатного промокода Quiksilver ограниченный срок действия. Если не активировать купон к указанной дате, он становится неактуальным.
На сайте есть таблица размеров, кроме того, клиентам доступна опция бесплатного частичного возврата неподошедших вещей.
Это сертификат на разовую покупку. Если сумма чека меньше номинала, остаток сгорает, если больше — клиент доплачивает недостачу. Подарочные карты сегодня продаются и принимаются только в розничных магазинах.
Да, есть программы для мобильных устройств на iOS и Android. Ссылки на страницы приложений в Google Play и App Store находятся вверху главной страницы.
На данный момент сайт принимает только банковские карты.
Здесь собраны все актуальные предложения этого магазина.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Получите дисконт 25% на последний размер по промокоду Quiksilver
|TAK***
|Промокод
|Промокод Quiksilver: скидка 5% при оплате онлайн-заказа картой
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|Скидка
|Дарим выгоду 10% за подписку на рассылку
|не требуется
|Скидка
|Экономьте до 30% при покупке мужских курток и ветровок
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|Скидка
|Футболки и майки для мужчин с выгодой до 30%
|не требуется
|Скидка
|Выбирайте платья и ромперы с дисконтом до 30% по купону Quiksilver
|не требуется
|Скидка
|Получите выгоду до 30% на мужскую одежду для сёрфинга
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|Дарим скидки до 30% на женские джинсы и шорты
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|По купону Quiksilver детские толстовки в ассортименте с выгодой до 30%
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