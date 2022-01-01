  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. DC shoes

Промокоды DC shoes на Август

Акции и купоны DC shoes на Август 2022

25%
купон

Промокод
Последний размер со скидкой 25% по промокоду DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

5%
купон

Промокод
Скидка 5% при оплате онлайн-заказа картой по промокоду DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

30%
купон

Скидка
Большой выбор детских пеналов от DC Shoes с выгодой до 30%
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на женские сноубордические ботинки BOA® MORA
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Белоснежные женские сланцы с дисконтом 30% по промокоду DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на ярко-розовую женскую сноубордическую куртку «PANORAMIC»
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на детский сноубордический анорак ASAP Shell 8-16 по купону DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Броская детская футболка цвета электрик со скидкой 30% по промокоду DC Shoes
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на женскую сноубордическую куртку «DIVA» классической расцветки
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на стильный рюкзак вороного цвета от DC SHOES
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на суперстильную мужскую сноубордическую куртку «PODIUM» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на белоснежные детские слипоны от DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на женский сноубордический полукомбинезон «COLLECTIVE SHELL» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на женский скоубордический анорак «ENVY» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на мужскую ветровку «BREAKER» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Мужские сланцы «DC SHOES BOLSA» из новой коллекции с экономией 30% по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Скидка 10% за подписку для новых пользователей по купону DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

21990Р
купон

Скидка
Модная сноубордическая куртка с уникальным принтом всего за 21990 рублей по промокоду DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

10000Р
купон

Скидка
Годовая подарочная карта на 10000 рублей по купону DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

8790Р
купон

Скидка
Женская одежда для сноуборда из флиса и софтшела от 8790 рублей по купону DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

6990Р
купон

Скидка
Деним кеды «CHELSEA PLUS TX SE» из новой коллекции всего за 6990 рублей по купону DC Shoes

Популярная модель женских кед.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

5000Р
купон

Скидка
Подарочная карта на 5000 рублей от DC shoes сроком на 1 год
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

4590Р
купон

Скидка
Классический рюкзак «BACKSIDER CORE» всего за 4590 рублей по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

3000Р
купон

Скидка
Подарочная карта на 3000 рублей по промокоду DC shoes

Срок действия Подарочной карты — один год с даты продажи.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

2990Р
купон

Скидка
Новые поступления женской обуви от 2990 рублей по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Подарочная карта на 1000 рублей по купону DC shoes

Срок действия Подарочной карты — один год с даты продажи.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Подарочные карты номиналом до 10000 рублей сроком на 1 год
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 8000 рублей по купону DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

25%
купон

Промокод
Последний размер со скидкой 25% по промокоду DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

5%
купон

Промокод
Скидка 5% при оплате онлайн-заказа картой по промокоду DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Промокод

30%
купон

Скидка
Большой выбор детских пеналов от DC Shoes с выгодой до 30%
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на женские сноубордические ботинки BOA® MORA
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Белоснежные женские сланцы с дисконтом 30% по промокоду DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на ярко-розовую женскую сноубордическую куртку «PANORAMIC»
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на детский сноубордический анорак ASAP Shell 8-16 по купону DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Броская детская футболка цвета электрик со скидкой 30% по промокоду DC Shoes
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на женскую сноубордическую куртку «DIVA» классической расцветки
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Дисконт 30% на стильный рюкзак вороного цвета от DC SHOES
Истекает через 1 день Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на суперстильную мужскую сноубордическую куртку «PODIUM» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на белоснежные детские слипоны от DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Скидка 30% на женский сноубордический полукомбинезон «COLLECTIVE SHELL» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на женский скоубордический анорак «ENVY» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Экономия 30% на мужскую ветровку «BREAKER» по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Мужские сланцы «DC SHOES BOLSA» из новой коллекции с экономией 30% по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

10%
купон

Скидка
Скидка 10% за подписку для новых пользователей по купону DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

21990Р
купон

Скидка
Модная сноубордическая куртка с уникальным принтом всего за 21990 рублей по промокоду DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

10000Р
купон

Скидка
Годовая подарочная карта на 10000 рублей по купону DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

8790Р
купон

Скидка
Женская одежда для сноуборда из флиса и софтшела от 8790 рублей по купону DC Shoes
Истекает сегодня Открыть Акцию

6990Р
купон

Скидка
Деним кеды «CHELSEA PLUS TX SE» из новой коллекции всего за 6990 рублей по купону DC Shoes

Популярная модель женских кед.

Истекает через 15 дней Открыть Акцию

5000Р
купон

Скидка
Подарочная карта на 5000 рублей от DC shoes сроком на 1 год
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

4590Р
купон

Скидка
Классический рюкзак «BACKSIDER CORE» всего за 4590 рублей по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

3000Р
купон

Скидка
Подарочная карта на 3000 рублей по промокоду DC shoes

Срок действия Подарочной карты — один год с даты продажи.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

2990Р
купон

Скидка
Новые поступления женской обуви от 2990 рублей по купону DC Shoes
Истекает через 15 дней Открыть Акцию

1000Р
купон

Скидка
Подарочная карта на 1000 рублей по купону DC shoes

Срок действия Подарочной карты — один год с даты продажи.

Истекает через 122 дня Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Подарочные карты номиналом до 10000 рублей сроком на 1 год
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

беспл
доставка

Скидка
Бесплатная доставка при заказе от 8000 рублей по купону DC shoes
Истекает через 122 дня Открыть Акцию

Похожие промокоды

Cskashop

-3990Р

Акция

Большой выбор женской спортивной одежды с символикой ЦСКА от 3990 рублей

Quiksilver

-30%

Акция

Экономьте до 30% при покупке мужских курток и ветровок

Nike

-1799Р

Акция

Купон Nike: покупайте сумки и рюкзаки для детей в школу всего от 1799 рублей

Lacoste

-30%

Акция

Скидка 30% на женские защитные маски по купону Lacoste

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

30%
купон

Скидка
Коллекция мужской брендовой одежды «Net» с дисконтом до 30%
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Коллекция женской обуви «E. Tribeka Platform» с дисконтом 30%
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Детский SALE с дисконтом до 30% от DC shoes
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Женские слипоны и кеды из коллекции «Trase» с дисконтом до 30%
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Женские кеды и кроссовки из коллекции «Essentials» со скидкой до 30%
Открыть Акцию

30%
купон

Скидка
Распродажа женской одежды и аксессуаров с экономией до 30%
Открыть Акцию

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

102 оценки поставлены средняя 4.1

Скидки, акции, промокоды и купоны DC shoes

Здесь можно найти детальную информацию о скидочных и акционных предложениях в купонах с действующими промокодами от DC shoes. Данные регулярно обновляются – у нас только актуальные сведения о скидках от популярного бренда спортивной одежды и обуви. А если комбинировать скидки и акт ... уальные коды и другие скидочные предложения с программой лояльности Boardriders Club, можно хорошо сэкономить. Ведь это снизит цену и без того недорогих вещей и позволит делать покупки с максимальной выгодой.


Посетить DC shoes
Контакты DC shoes

Телефон:
8 800 555 69 68

Соц. сети:

vk

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от DC shoes

Как активировать промокод или купон DC shoes

Для активации промокода на скидку необходимо сделать следующее:

  1. Скопировать действующий код с этого сайта.

  2. Перейти на ресурс ДС шуз.

  3. Выбрать товар.

  4. Кликнуть кнопку «Добавить в корзину».

  5. Перейти на страницу оформления заказа.

  6. Ввести промокод в специальное поле.

  7. Нажать «Применить».

  8. Завершить покупку.

После этого цена к оплате будет установлена уже с учетом скидки. Ее размер зависит от номинала кода, который может быть разным.

 

Некоторые купоны не предусматривают промокодов, поэтому активируются по-другому. Чтобы воспользоваться скидочным предложением, следует выбрать подходящее на этой странице и нажать на него. Произойдет переадресация на сайт магазина, где нужно просто оформить заказ. Цена уже будет уменьшена в соответствии со скидкой, предусмотренной купоном.

Информация о бренде DC shoes

В 1989 году американец Кен Блок решил бросить учебу и посвятить себя спорту. Круг интересов у юноши был большой: от скейтбординга до раллийных гонок. Но спортсмен столкнулся с одним неприятным обстоятельством: на рынке не было удобной обуви для скейтбордистов. И он решил делать ее сам, для чего вместе с другом Даймоном Уэлсом организовал небольшое предприятие. Получилось это не сразу, стабильное производство удалось наладить только к 1994 году. Долго думать над названием своего проекта партнеры не стали и назвали его Droors Clothing, что можно перевести как «одежда из шкафа». Аббревиатура этого словосочетания, DC, и стала визитной карточкой бренда.

Время показало, что это успешная затея. Уже с первых лет работы продукцию Блока стали активно покупать. Но достаточную для расширения прибыль Кен и Даймонд получили только в 2004-м. Именно тогда они стали открывать филиалы DC shoes и покупать другие предприятия. Сегодня в линейке бренда представлена одежда и обувь для сноубординга, скейтбординга, других видов спорта, вещи для повседневного ношения. Купить все это можно в российском онлайн-магазине компании, а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ДС шуз.

Самые популярные товары интернет-магазина

Чаще всего здесь по-прежнему покупают кеды для скейтбординга, которые подходят не только для занятий спортом, но и для повседневного ношения. Среди них есть классические и модерновые модели, большая часть которых изготовлена из натуральной кожи. При этом цена на многие модели выглядит очень привлекательно, ведь обувь DC shoes дешевле аналогичных кроссовок других популярных брендов. Сочетание качества и демократического ценника и стало главной причиной популярности этой категории товаров. 

Еще довольно часто заказывают одежду: джинсы, куртки, толстовки, футболки.

Программа лояльности DC shoes

В российском подразделении ДС шуз действует программа лояльности Boardriders Club. Она предусматривает накопление баллов, которые потом можно использовать для оплаты покупки. За каждый потраченный рубль дают 1 бонус. После накопления 5000 единиц бонусных средств клиенту выдают сертификат на 500 рублей. Предусмотрены и другие привилегии: персональное право на скидку на некоторые товары, подарок на день рождения и Новый год.

В программе лояльности есть 3 уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Но разница между ними минимальна: серебро позволяет пользоваться бесплатной доставкой, а золото — получать приглашения на эксклюзивные мероприятия. В остальном набор привилегий совершенно одинаковый.

Как оплатить покупку

Сегодня есть два способа оплаты покупки — банковской картой и наличными. Принимаются только карточки платежных систем Visa и MasterCard. Рассчитаться наличностью можно при получении заказа от курьера. Другие способы оплаты не предусмотрены.

Как получить товар

Доставка осуществляется курьерами транспортных компаний PonyExpress, RedExpress и CDEK. По Москве и Санкте-Петербургу она занимает до 4 дней, а по Московской и Ленинградской области — до 5. В остальные регионы Российской Федерации продолжительность доставки заказа составляет до 8 дней. Услуга платная и стоит 199 рублей независимо от пункта назначения. Плата не взимается при покупках на сумму от 5000 рублей. Также товар можно забрать в пунктах выдачи PickPoint. И при доставке курьером, и при самовывозе из ПВЗ возможна примерка.

Как вернуть товар

Любую покупку можно вернуть в течение 14 дней после получения. Для этого нужно заполнить бланк заявления на возврат (он скачивается на сайте DC shoes), упаковать товар и отправить его вместе с документом любым удобным способом. Расходы на пересылку оплачивает покупатель, их размер зависит от тарифов транспортной компании или почты. Деньги возвращают в течение 10 дней с момента поступления отправления на склад компании. Для возврата обязательно сохранение товарного вида, фирменной упаковки, бирок, этикеток вещи и чека.

Часто задаваемые вопросы про DC shoes

★ Как правильно подобрать размер обуви при оформлении заказа в DC shoes?

В российском магазине бренда в размерной сетке используются не американские, а европейские обозначения. Они же применяются и в России, поэтому никаких проблем с подбором не будет.

★ Нужно ли регистрироваться на ресурсе ритейлера для покупок?

Да, регистрация обязательна. Лучше пройти ее до оформления первого заказа — так процедура будет проще и понятнее. Если покупатель создаст аккаунт в ДС шуз, он автоматически станет участником программы лояльности Boardriders Club.

★ Предусмотрены ли у продавца подарочные карты?

Да, но их можно приобрести только в офлайн-магазинах DC shoes. Номинал карточки может составлять 1000, 3000, 5000 или 10 000 рублей.

★ Как связаться со службой поддержки компании?

Самый простой способ — воспользоваться телефоном горячей линии. Звонок на него бесплатный из любого региона Российской Федерации. Сам номер можно найти на ресурсе продавца.

★ Как узнать адреса фирменных магазинов DC shoes?

В специальном разделе на официальном сайте бренда. Там есть виртуальная карта, на которой отмечены все работающие на сегодня торговые точки.

Лучшие промокоды DC shoes

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПоследний размер со скидкой 25% по промокоду DC shoesTAK***
ПромокодСкидка 5% при оплате онлайн-заказа картой по промокоду DC shoesZAB***
СкидкаБольшой выбор детских пеналов от DC Shoes с выгодой до 30%не требуется
СкидкаСкидка 30% на женские сноубордические ботинки BOA® MORAне требуется
СкидкаБелоснежные женские сланцы с дисконтом 30% по промокоду DC Shoesне требуется
СкидкаДисконт 30% на ярко-розовую женскую сноубордическую куртку «PANORAMIC»не требуется
СкидкаДисконт 30% на детский сноубордический анорак ASAP Shell 8-16 по купону DC Shoesне требуется
СкидкаБроская детская футболка цвета электрик со скидкой 30% по промокоду DC Shoesне требуется
СкидкаСкидка 30% на женскую сноубордическую куртку «DIVA» классической расцветкине требуется
СкидкаДисконт 30% на стильный рюкзак вороного цвета от DC SHOESне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.