Информация о бренде DC shoes

В 1989 году американец Кен Блок решил бросить учебу и посвятить себя спорту. Круг интересов у юноши был большой: от скейтбординга до раллийных гонок. Но спортсмен столкнулся с одним неприятным обстоятельством: на рынке не было удобной обуви для скейтбордистов. И он решил делать ее сам, для чего вместе с другом Даймоном Уэлсом организовал небольшое предприятие. Получилось это не сразу, стабильное производство удалось наладить только к 1994 году. Долго думать над названием своего проекта партнеры не стали и назвали его Droors Clothing, что можно перевести как «одежда из шкафа». Аббревиатура этого словосочетания, DC, и стала визитной карточкой бренда.

Время показало, что это успешная затея. Уже с первых лет работы продукцию Блока стали активно покупать. Но достаточную для расширения прибыль Кен и Даймонд получили только в 2004-м. Именно тогда они стали открывать филиалы DC shoes и покупать другие предприятия. Сегодня в линейке бренда представлена одежда и обувь для сноубординга, скейтбординга, других видов спорта, вещи для повседневного ношения. Купить все это можно в российском онлайн-магазине компании, а сэкономить на покупках помогут купоны и промокоды ДС шуз.

Самые популярные товары интернет-магазина

Чаще всего здесь по-прежнему покупают кеды для скейтбординга, которые подходят не только для занятий спортом, но и для повседневного ношения. Среди них есть классические и модерновые модели, большая часть которых изготовлена из натуральной кожи. При этом цена на многие модели выглядит очень привлекательно, ведь обувь DC shoes дешевле аналогичных кроссовок других популярных брендов. Сочетание качества и демократического ценника и стало главной причиной популярности этой категории товаров.

Еще довольно часто заказывают одежду: джинсы, куртки, толстовки, футболки.

Программа лояльности DC shoes

В российском подразделении ДС шуз действует программа лояльности Boardriders Club. Она предусматривает накопление баллов, которые потом можно использовать для оплаты покупки. За каждый потраченный рубль дают 1 бонус. После накопления 5000 единиц бонусных средств клиенту выдают сертификат на 500 рублей. Предусмотрены и другие привилегии: персональное право на скидку на некоторые товары, подарок на день рождения и Новый год.

В программе лояльности есть 3 уровня: бронзовый, серебряный и золотой. Но разница между ними минимальна: серебро позволяет пользоваться бесплатной доставкой, а золото — получать приглашения на эксклюзивные мероприятия. В остальном набор привилегий совершенно одинаковый.

Как оплатить покупку

Сегодня есть два способа оплаты покупки — банковской картой и наличными. Принимаются только карточки платежных систем Visa и MasterCard. Рассчитаться наличностью можно при получении заказа от курьера. Другие способы оплаты не предусмотрены.

Как получить товар

Доставка осуществляется курьерами транспортных компаний PonyExpress, RedExpress и CDEK. По Москве и Санкте-Петербургу она занимает до 4 дней, а по Московской и Ленинградской области — до 5. В остальные регионы Российской Федерации продолжительность доставки заказа составляет до 8 дней. Услуга платная и стоит 199 рублей независимо от пункта назначения. Плата не взимается при покупках на сумму от 5000 рублей. Также товар можно забрать в пунктах выдачи PickPoint. И при доставке курьером, и при самовывозе из ПВЗ возможна примерка.

Как вернуть товар

Любую покупку можно вернуть в течение 14 дней после получения. Для этого нужно заполнить бланк заявления на возврат (он скачивается на сайте DC shoes), упаковать товар и отправить его вместе с документом любым удобным способом. Расходы на пересылку оплачивает покупатель, их размер зависит от тарифов транспортной компании или почты. Деньги возвращают в течение 10 дней с момента поступления отправления на склад компании. Для возврата обязательно сохранение товарного вида, фирменной упаковки, бирок, этикеток вещи и чека.