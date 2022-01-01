Об интернет-магазине Планета Спорт

Ритейлер Планета Спорт, специализирующийся на реализации outdoor-продукции, имеет физические торговые залы в 7 городах России, а также в США, Непале и Швейцарии. В ассортименте магазина представлено снаряжение и экипировка для экстремальных видов спорта, пешего туризма, кемпинга, легкой атлетики и активного образа жизни. Вся продукция Планета Спорт 100% подлинная и имеет сертификат качества.

Бренд Red Fox, ставший основой будущей торговой сети, создали экстремальные туристы из Санкт-Петербурга, когда осознали дефицит качественного снаряжения и экипировки для альпинизма на российском рынке. Так в 1989 году было основано производство спортивной одежды, которая к 2000-м стала популярна на всем постсоветском пространстве и за его пределами.

Бренд является официальным представителем материала Gore-Tex, обладающего золотым стандартом водонепроницаемости и авторизованным сервисным центром компании Gore в России, осуществляющим ремонт изделий с различными мембранами Gore-Tex. Марке доверяет служба МЧС России и другие официальные ведомства.

Большую часть товаров ритейлер Планета Спорт реализует напрямую от производителей и официальных дистрибьюторов, что позволяет формировать низкие цены. Торговая сеть и онлайн-магазин постоянно запускают распродажи, предлагают программу бонусов и публикуют купоны с акциями и промокодами, дающими право на индивидуальную скидку.

Популярные товары магазина Планета Спорт

Высоким спросом среди клиентов магазина пользуются сезонные товары, палатки, топливное оборудование, рюкзаки и прочий инвентарь для туризма. Спортсмены найдут здесь инвентарь и экипировку для плавания, скейтборда, лонгборда, альпинизма, бега, фитнеса, слэклайна, скандинавской ходьбы и водного туризма. А еще здесь большой выбор одежды и обуви для спорта, походов и экстремальных развлечений.

Программа лояльности Планета Спорт

Участником программы лояльности может стать любой покупатель, оформивший карту. Уже на первую покупку клиент получит клубную скидку 3%, которая будет расти по мере совершения заказов. Так, при покупках на сумму от 5 тысяч рублей клубная скидка составит до 5%, от 10 — до 10%, от 20 — до 12%, от 40 — до 14%, от 60 — 16%, от 80 — 18%, от 100 — 20%. Указанная скидка действует на товары брендов Red-Fox И Vr. На позиции других марок размер дисконта по карте меньше.

При утере карты ее можно восстановить с сохранением накопленной скидки по фамилии и имени держателя. Участники клуба в числе первых оповещаются о новых акциях, новостях и интересных событиях магазина Планета Спорт.

Методы оплаты Planeta Sport

Оплатить товар, купленный в Планета Спорт, можно только безналичным способом: онлайн картой при оформлении заказа или банковским переводом. Оплата по счету может производиться в любом отделении российского банка. При этом важно учитывать, что кредитная организация может взимать комиссию, а срок зачисления средств в среднем составляет 2–3 рабочих дня.

Способы доставки

Интернет-магазин Planeta Sport доставляет товары по городам России, Казахстану и Беларуси курьерскими службами EMS, DPD и Boxberry. При заказе на определенную сумму доставка по России бесплатная. Кроме курьерских услуг, магазин предлагает самовывоз из пунктов выдачи Boxberry и магазинов торговой сети. Срок доставки составляет от 1 до 21 дня после предоплаты.

Возврат товара Planeta Sport

Согласно закону «О защите прав потребителей» покупатель может гарантированно вернуть товар в течение 15 дней после получения, независимо от причины возврата. Важно, чтобы у товара был сохранен первозданный товарный вид и потребительские свойства. Если в процессе эксплуатации вещь оказалась бракованной, в течение гарантийного срока покупатель может также вернуть или заменить дефектный товар.