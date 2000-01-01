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1250Р
купон
100Р
купон
беспл
доставка
При покупке от 2900 рублей и 100% предоплате доставка на пункты выдачи Ozon бесплатна. В мобильном приложении акция не действует. Предложение активно до 6 июня 2022 (12.00 по Мск).
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9 оценок поставлено средняя 4.6
Сервис Net Print оказывает услуги по печати фотографий и нанесению их на различные носители. Здесь можно заказать альбом, портрет или сувенир с оригинальными изображениями. На сайте действует бонусная программа, позволяющая получать 50% скидки на покупки. При каждом заказе клиенту н ... ачисляют баллы — кэшбэк, процент которого напрямую зависит от суммы чека. Подаренные средства впоследствии можно обменять на скидочный сертификат в местном магазине. Кроме того, снизить цену помогают промокоды Net Print с этой страницы. Достаточно скопировать код и указать его на сайте продавца при оформлении заказа.
Юридический адрес:
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 1, пом. 1, ком. 6.3-23H
Телефон:
+7 (495) 601-96-96
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Компания Net Print с 1997 года оказывает услуги в области фотопечати. Сегодня филиалы организации работают в Москве, МО и Санкт-Петербурге, жителям остальных регионов посылки доставляет Почта России и другие транспортные службы. Чтобы сделать заказ на сайте Нетпринт, достаточно загрузить свои фото и оформить покупку. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки по бонусной программе и промокодам.
Печать фотографий осуществляется на швейцарском оборудовании ImagingSolutions. Внедрение системы автоматической коррекции позволяет улучшить качество исходного снимка до 98% от оригинального изображения. Создание фото нестандартных размеров происходит в мини-лабораториях Noritsu и Agfa. Изображения печатают на фотобумаге Fujicolor Crystal Archive Paper, обеспечивающей снимки высокой четкости, цветопередачи и устойчивости.
В каталоге Net Print представлено несколько разделов:
Фотографии. Клиент может заказать печать снимков в стандартном и премиальном качестве, разных размерах и стилях оформления.
Фотокниги. Альбомы, издания для детей и другие форматы в твердой или мягкой обложке с глянцевыми или мелованными страницами.
Интерьерная печать. Изображения наносят на холсты, пенокартон, акрил, дерево, превращая обычные фото в произведения искусства.
Фотосувениры. Оригинальные кружки, открытки, постеры и другие сувениры станут отличным подарком на разные случаи жизни.
Фотокалендари. Календари на основе фотографий клиента — перекидные, плакаты, настольные и карманные.
На большинство товаров распространяются скидки по акциям и промокодам. Актуальные предложения Net Print бесплатно доступны на этой странице.
Для постоянных клиентов разработана бонусная программа, участники которой получают скидки за покупательскую активность. При заказе клиенту сообщают, сколько баллов ему положено. Вознаграждение представляет собой определенный процент от суммы чека: чем дороже покупка, тем больше кэшбэк для клиента (от 0,5% до 10%).
Баллы зачисляются на бонусный счет, впоследствии их можно обменять на скидочные сертификаты в магазине на сайте Нетпринт. Срок действия этих электронных купонов — 6 месяцев с момента получения. Каждый из них предназначен для конкретной услуги. Чтобы получить 50%-ную скидку, достаточно указать уникальный код в поле «Есть промокод или сертификат» при оформлении заказа в корзине. Сразу после этого должна отобразиться новая цена.
Если у покупателя есть одновременно промокод и сертификат, необязательно выбирать, каким из вариантов воспользоваться. Можно применить их один за другим, если в условиях акций нет ограничений. Бонусные баллы дарят не только за покупки. Люди, которым нравится оставлять отзывы, могут на этом заработать, написав пост на одной из площадок, предложенных Net Print. Сразу после проверки текста по ссылке администрация начисляет баллы на бонусный счет клиента.
Компания предлагает несколько способов оплаты заказа. При расчете в момент оформления покупки можно использовать банковскую карту — Мир, Visa, MasterCard или JCB. Операции проводятся через ПАО Сбербанк. Альтернативный вариант — завести на сайте лицевой счет. Это позволит оплачивать любой заказ в считанные секунды. Пополнять счет можно картой или банковским переводом (в последнем случае обычно взимается комиссия).
При наличии подарочного сертификата нужно указать его оригинальный код в соответствующем поле при оформлении покупки. Купить подобную карту для друга или знакомого можно на сайте продавца. При расчете в момент приема посылки на почте, в отделении транспортной компании или от курьера всегда подойдут наличные. Возможность перевести деньги с карты следует уточнять отдельно.
Стоимость доставки будет ниже, если посылка оплачивается заранее на сайте Net Print. Если сумма заказа выше определенного минимума, услуга оказывается бесплатно. Логистические партнеры компании — Почта России (только предоплата), Boxberry, Мультифото и Fotoproekt, Pickpoint, а также курьерская служба IML. Забрать посылку можно в пунктах выдачи этих компаний или на дому от курьера.
Если клиент считает фотопродукцию бракованной, он может ее вернуть. Для этого нужно заполнить на сайте форму обратной связи с указанием номера заказа, комплектации и сути претензий. К письму следует приложить фото чека (при оплате наличными), упаковки с этикеткой, дефектной продукции, штрихкода (если есть). Сроки рассмотрения — 7 рабочих дней.
Если жалобу признают обоснованной, компания Нетпринт предложит частичную или полную денежную компенсацию. Клиенту нужно отправить посылку обратно Почтой России и написать заявление о возврате средств. Деньги переведут на карту не позднее чем через 5–7 банковских дней. На лицевой счет средства не возвращают, скидки по акциям и бонусной программе обычно не восстанавливают, но этот момент лучше уточнять.
Актуальные купоны компании собраны на этой странице. Чтобы ими воспользоваться, необязательно здесь регистрироваться. В большинстве подарочных предложений содержатся промокоды, которые нужно указать при оформлении покупки. Они представляют собой комбинации символов или просто слова. Если в купоне нет такой информации, значит, для его активации достаточно перейти по ссылке и сделать заказ, придерживаясь подсказок системы.
Краткая инструкция по применению промокода:
Скопировать код купона на этой странице и перейти по ссылке в магазин Net Print.
Зарегистрироваться или авторизоваться на площадке.
Выбрать нужную услугу.
Указать место, где хранятся фотографии.
Выбрать параметры обработки изображений и добавить их в корзину.
Вставить комбинацию в поле «Есть промокод или сертификат».
Убедиться в получении скидки и завершить оформление покупки.
Перед активацией купона стоит внимательно ознакомиться с его условиями. Иногда имеет смысл приберечь бонус для более масштабной покупки, чтобы получить максимальную выгоду.
Чтобы узнать статус посылки, нужно на странице «Где мой заказ?» ввести его номер в соответствующую форму.
Да, есть программы для девайсов на Android и iOS. Также можно подписаться на группы магазина в соцсетях.
Да, если собираетесь делать покупки.
На сайте есть бесплатные офлайн- и онлайн-редакторы, можно заказать услуги дизайнера и оцифровку пленочных фотографий.
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