Net Print — услуги профессиональной фотопечати

Компания Net Print с 1997 года оказывает услуги в области фотопечати. Сегодня филиалы организации работают в Москве, МО и Санкт-Петербурге, жителям остальных регионов посылки доставляет Почта России и другие транспортные службы. Чтобы сделать заказ на сайте Нетпринт, достаточно загрузить свои фото и оформить покупку. Для постоянных клиентов предусмотрены скидки по бонусной программе и промокодам.

Печать фотографий осуществляется на швейцарском оборудовании ImagingSolutions. Внедрение системы автоматической коррекции позволяет улучшить качество исходного снимка до 98% от оригинального изображения. Создание фото нестандартных размеров происходит в мини-лабораториях Noritsu и Agfa. Изображения печатают на фотобумаге Fujicolor Crystal Archive Paper, обеспечивающей снимки высокой четкости, цветопередачи и устойчивости.

Какие услуги предлагает компания

В каталоге Net Print представлено несколько разделов:

Фотографии. Клиент может заказать печать снимков в стандартном и премиальном качестве, разных размерах и стилях оформления.

Фотокниги. Альбомы, издания для детей и другие форматы в твердой или мягкой обложке с глянцевыми или мелованными страницами.

Интерьерная печать. Изображения наносят на холсты, пенокартон, акрил, дерево, превращая обычные фото в произведения искусства.

Фотосувениры. Оригинальные кружки, открытки, постеры и другие сувениры станут отличным подарком на разные случаи жизни.

Фотокалендари. Календари на основе фотографий клиента — перекидные, плакаты, настольные и карманные.

На большинство товаров распространяются скидки по акциям и промокодам. Актуальные предложения Net Print бесплатно доступны на этой странице.

Бонусная программа

Для постоянных клиентов разработана бонусная программа, участники которой получают скидки за покупательскую активность. При заказе клиенту сообщают, сколько баллов ему положено. Вознаграждение представляет собой определенный процент от суммы чека: чем дороже покупка, тем больше кэшбэк для клиента (от 0,5% до 10%).

Баллы зачисляются на бонусный счет, впоследствии их можно обменять на скидочные сертификаты в магазине на сайте Нетпринт. Срок действия этих электронных купонов — 6 месяцев с момента получения. Каждый из них предназначен для конкретной услуги. Чтобы получить 50%-ную скидку, достаточно указать уникальный код в поле «Есть промокод или сертификат» при оформлении заказа в корзине. Сразу после этого должна отобразиться новая цена.

Если у покупателя есть одновременно промокод и сертификат, необязательно выбирать, каким из вариантов воспользоваться. Можно применить их один за другим, если в условиях акций нет ограничений. Бонусные баллы дарят не только за покупки. Люди, которым нравится оставлять отзывы, могут на этом заработать, написав пост на одной из площадок, предложенных Net Print. Сразу после проверки текста по ссылке администрация начисляет баллы на бонусный счет клиента.

Как оплатить услугу

Компания предлагает несколько способов оплаты заказа. При расчете в момент оформления покупки можно использовать банковскую карту — Мир, Visa, MasterCard или JCB. Операции проводятся через ПАО Сбербанк. Альтернативный вариант — завести на сайте лицевой счет. Это позволит оплачивать любой заказ в считанные секунды. Пополнять счет можно картой или банковским переводом (в последнем случае обычно взимается комиссия).

При наличии подарочного сертификата нужно указать его оригинальный код в соответствующем поле при оформлении покупки. Купить подобную карту для друга или знакомого можно на сайте продавца. При расчете в момент приема посылки на почте, в отделении транспортной компании или от курьера всегда подойдут наличные. Возможность перевести деньги с карты следует уточнять отдельно.

Как получить товар

Стоимость доставки будет ниже, если посылка оплачивается заранее на сайте Net Print. Если сумма заказа выше определенного минимума, услуга оказывается бесплатно. Логистические партнеры компании — Почта России (только предоплата), Boxberry, Мультифото и Fotoproekt, Pickpoint, а также курьерская служба IML. Забрать посылку можно в пунктах выдачи этих компаний или на дому от курьера.

Как вернуть товар

Если клиент считает фотопродукцию бракованной, он может ее вернуть. Для этого нужно заполнить на сайте форму обратной связи с указанием номера заказа, комплектации и сути претензий. К письму следует приложить фото чека (при оплате наличными), упаковки с этикеткой, дефектной продукции, штрихкода (если есть). Сроки рассмотрения — 7 рабочих дней.

Если жалобу признают обоснованной, компания Нетпринт предложит частичную или полную денежную компенсацию. Клиенту нужно отправить посылку обратно Почтой России и написать заявление о возврате средств. Деньги переведут на карту не позднее чем через 5–7 банковских дней. На лицевой счет средства не возвращают, скидки по акциям и бонусной программе обычно не восстанавливают, но этот момент лучше уточнять.