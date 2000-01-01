Промокоды Яндекс Услуги на Август

Сервис поиска исполнителей Яндекс Услуги

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С помощью сайта можно указать собственное местоположение и выбирать исполнителей поблизости от своего дома. Менеджеры интернет-ресурса оценивают отзывы клиентов и ставят объективную оценку каждому специалисту. Все, что требуется от заказчика, — найти нужную категорию в каталоге сайта или мобильного приложения и пригласить кандидата для решения поставленной задачи.

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