Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 7:18

Последние новости на утро 14 сентября 2021: В России предложили ввести три выходных дня после вакцинации

Мы собрали последние новости на утро 14 сентября 2021 года
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Важные новости утра

Важные новости утра

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 14 сентября 2021 года.

Специалисты в Института социсследований и развития гражданских инициатив предложили ввести в России для граждан три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Такое обращение директор института Максим Петунин направил на имя главы Минтруда, спикеров Совфеда и Госдумы. В частности, данная инициатива связана с тем, что сейчас в РФ предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.

Сбежавшего в августе 2021 года из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди удалось задержать в Москве при помощи использования камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. СК уже опубликовал видео его допроса.

В поселке Бужаниново задержали двоих иностранцев, которых подозревают в убийстве и изнасиловании местной пенсионерки. Жители деревни, узнав о случившемся, собрались у здания общежития иностранцев. После этого власти анонсировали, что потребуют у владельца здания закрыть общежитие после трагедии.

Российский рубль по итогам июля 2021 года впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах. Пять лет назад его процентная доля равнялась 0,26.

Депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что российская сторона готова к встрече с президентом Украины Владимира Зеленским при определенном условии - качественной организации переговоров.

Сенатор Алексей Пушков назвал пост украинского экс-премьера Николая Азарова в Твиттере "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского. В публикации он разместил фото Зеленского и Лукашенко с подписями сравнения цен на газ на Украине и в Белоруссии.

Обозреватель журнала National Interest Николас Гроздев заявил, что США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток - 2". По его мнению, в случае, если "СП-2" так и не начнет свою работу, то в Европе может возникнуть энергетический кризис.

В России до конца 2021 года планируют принять законопроект, который позволит гражданам проводить по водительским правам отдельные финансовые операции. Речь идет о возможности совершать обмен валюты и получать займы на сумму до 15 тысяч рублей. Предполагается, что закон вступит в силу в 2022 году.

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем. По его мнению, в противном случае это может обернуться разрушительным последствиям не только для данных государств, но и для всего мира.

В возрасте 79 лет умерла Шарлотта Джонсон-Вол - мать британского премьера Бориса Джонсона. Что именно стало причиной ее смерти, пока неизвестно, однако отмечается, что кончина Шарлотты была "внезапной, но мирной".