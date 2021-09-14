Последние новости на утро 14 сентября 2021: В России предложили ввести три выходных дня после вакцинации

Важные новости утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Последние новости на утро 14 сентября 2021 года.

Специалисты в Института социсследований и развития гражданских инициатив предложили ввести в России для граждан три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от коронавируса. Такое обращение директор института Максим Петунин направил на имя главы Минтруда, спикеров Совфеда и Госдумы. В частности, данная инициатива связана с тем, что сейчас в РФ предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.

Сбежавшего в августе 2021 года из изолятора временного содержания в Истре Александра Мавриди удалось задержать в Москве при помощи использования камер видеонаблюдения и системы распознавания лиц. СК уже опубликовал видео его допроса.

В поселке Бужаниново задержали двоих иностранцев, которых подозревают в убийстве и изнасиловании местной пенсионерки. Жители деревни, узнав о случившемся, собрались у здания общежития иностранцев. После этого власти анонсировали, что потребуют у владельца здания закрыть общежитие после трагедии.

Российский рубль по итогам июля 2021 года впервые с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах. Пять лет назад его процентная доля равнялась 0,26.

Депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что российская сторона готова к встрече с президентом Украины Владимира Зеленским при определенном условии - качественной организации переговоров.

Сенатор Алексей Пушков назвал пост украинского экс-премьера Николая Азарова в Твиттере "удачным троллингом" президента Украины Владимира Зеленского. В публикации он разместил фото Зеленского и Лукашенко с подписями сравнения цен на газ на Украине и в Белоруссии.

Обозреватель журнала National Interest Николас Гроздев заявил, что США не могут позволить себе игнорировать "уловку" России, которая ведет "газовую игру" за "Северный поток - 2". По его мнению, в случае, если "СП-2" так и не начнет свою работу, то в Европе может возникнуть энергетический кризис.

В России до конца 2021 года планируют принять законопроект, который позволит гражданам проводить по водительским правам отдельные финансовые операции. Речь идет о возможности совершать обмен валюты и получать займы на сумму до 15 тысяч рублей. Предполагается, что закон вступит в силу в 2022 году.

Американский генерал Джон Хайтен заявил, что цель США должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией и Китаем. По его мнению, в противном случае это может обернуться разрушительным последствиям не только для данных государств, но и для всего мира.

В возрасте 79 лет умерла Шарлотта Джонсон-Вол - мать британского премьера Бориса Джонсона. Что именно стало причиной ее смерти, пока неизвестно, однако отмечается, что кончина Шарлотты была "внезапной, но мирной".