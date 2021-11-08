Что произошло в ночь на 8 ноября

Ученые установили количество антител, которые должны содержаться в организме, чтобы защитить его от заболевания "дельта"-штаммом коронавирусной инфекции Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы собрали главные новости к утру 8 ноября 2021 года. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи провел исследование совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Ученые установили количество антител, которые должны содержаться в организме, чтобы защитить его от заболевания "дельта"-штаммом коронавирусной инфекции - это 300 единиц. Как рассказал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, при 500 и более единицах антител вероятность заболеть снижается в разы.

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