Что произошло в ночь на 26 января

«КП» – о последних новостях на утро 26 января 2022 года Фото: REUTERS

Американский лидер Джо Байден накануне заявил, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины не исключает возможности введения санкций США лично против президента России Владимира Путина.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков еще 13 января сделал жёсткое заявление, которое касалось возможных новых санкций против нашей страны, в том числе и в отношении российского лидера: «Введение санкций против главы государства и против главы России, ещё раз повторяю, это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений», - сказал официальный представитель Кремля.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило, что Германия настаивает на том, что если Запад будет вводить санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, необходимо исключить возможность введения ограничений в сфере энергетики, поскольку тогда могут оказаться под угрозой поставки природного российского газа в Европу.

Киев потребовал от президента Хорватии Зорана Милановича извиниться за свои «антиукраинские заявления» и публично опровергнуть слова о членстве Украины в НАТО и неуместности помощи Незалежной со стороны альянса на фоне напряженности ситуации на российско-украинской границе. Накануне Миланович, в частности, заявил, что если между Россией и Украиной возникнет конфликт, республика отзовет всех своих военнослужащих из НАТО, поскольку не желает иметь «ничего общего» с наращиванием военного присутствия Североатлантического альянса в Европе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу CNN заявил, что не исключает дальнейшего наращивания военного присутствия альянса на восточном фланге, однако размещать свои войска на территории Украины западный блок не будет.

А перед этим интервью CNN показал в прямом эфире показал сюжет, в котором обозначил Харьков российским городом. В правом верхнем углу экрана на протяжении 20 секунд высвечивалась надпись «Харьков, Россия».

Новейшие многоцелевые истребители Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) России продолжают перебазирование на аэродромы Белоруссии. К слову, пресс-секретарь госдепартамента США заявил, что Штаты и их союзники примут «решительные и быстрые» меры против Белоруссии, если Минск разрешит использовать территорию республики для «нападения» на Украину.

Стоит отметить, что некоторые еще недавно братские нам народы теперь воспитывают свои новые поколения на мысли, что мы всегда были для них врагами и поработителями. Специальный корреспондент отдела политики «КП» Олег Адамович выяснил, что пишут про Россию в школьных учебниках республик бывшего СССР..

Курс рубля во время торгов на бирже в понедельник стремительно снизился. Национальная валюта потеряла порядка 1,8 рубля по отношению к доллару и 1,6 — к евро, откатившись на уровень позапрошлого и прошлого годов, соответственно. В таких условиях Центральный банк России принял решение прекратить покупку валюты по бюджетному правилу. Это происходит на фоне напряженной ситуации вокруг Украины. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах в беседе с kp.ru сказал, что укреплению рубля поможет нефть и политика Центробанка.

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