Вашингтон стоит за атакой украинских беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Фото: Shutterstock

Вашингтон стоит за атакой украинских беспилотников на Кремль. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга в четверг, 4 мая, назвав смехотворными попытки США «откреститься» от причастности к данным атакам.

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