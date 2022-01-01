промокод летуаль

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113 оценок поставлено средняя 4.1
Если хочется по выгодным ценам купить оригинальные средства для ухода за кожей и макияжа, а также парфюм известных марок, воспользуйтесь каталогом магазина Л'Этуаль. Здесь есть все: от корейских сывороток и масок до популярных среди визажистов тональных средств и помад и нишевых аро ... матов. На сайте можно подобрать бьюти-продукты, технику и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также заказать подарочную упаковку и цветы. Шопинг будет экономным, если получить дисконтную карту магазина, а также не забывать о промокодах Л'Этуаль, скидки по которым суммируются с другими спецпредложениями.
Юридический адрес:
г. Москва, Симферопольский б-р, д. 28, стр. 2
Телефон:
+7 (800) 200-23-45
Соц. сети:
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Торговая сеть L`Etoile — российская компания, занимающаяся продажей косметических и парфюмерных продуктов. Первый ее магазин открылся в Москве в 1997 году, и с тех пор уже четверть века фирма радует клиентов качественными и доступными товарами. Купить их можно в официальном интернет-магазине Летуаль с быстрой доставкой.
В %year% году L'Etoile — это более 1000 магазинов сети по всей территории РФ, а также большой онлайн-портал, где можно заказать косметику и парфюм, а также другие товары для красоты и здоровья. Компания является официальным дилером крупных мировых и российских производителей, тесно сотрудничающим с ними. Ее специалисты контролируют все этапы поставок: от заключения договоров до транспортировки и хранения продукции.
Делать покупки товаров в Лэтуаль выгодно благодаря акциям, промокодам и распродажам, в рамках которых клиентам предоставляются скидки. Актуальные сведения о дисконте и бесплатные купоны Летуаль собраны в нашем каталоге. Здесь вы найдете множество действующих акций, промокодов компании, с которыми сможете покупать качественную косметику и парфюм дешевле.
В ассортименте L`Etoile — десятки тысяч позиций, собранные в удобный каталог. На сайте магазина можно заказать:
парфюмерную продукцию;
средства для макияжа;
товары для ухода за кожей;
продукцию для волос;
аптечную косметику;
технику и оборудование для красоты;
аксессуары;
подарки;
товары для дома.
Помимо женской косметики и парфюмерии, в каталоге доступны товары для мужчин и детей. Они вынесены в отдельные рубрики, благодаря чему подбор продуктов для самых близких людей становится проще.
Используя акции из нашего каталога, вы можете получать скидки практически на весь ассортимент косметики и парфюмерии L`Etoile. Чтобы своевременно получать актуальные промокоды и уведомления об акциях на %month% %year% года, подпишитесь на нашу рассылку.
Выбор акций и других выгодных предложений, в рамках которых можно сэкономить на покупке косметики и парфюма, в L`Etoile очень велик. Здесь регулярно проходят как постоянные распродажи, так и временные промо. Крупнейшие из них перечислены ниже.
Для новых клиентов в Летуаль действует скидка на первый заказ, которую можно получить, используя актуальный промокод. В зависимости от условий акции размер дисконта может достигать 50% и более. Например, на любые товары можно получить дисконт 6% при сумме заказа от 500 рублей, а на избранные позиции скидка будет значительно больше. Найти действующие промокоды Летуаль можно на этой странице.
Клиенты Сбербанка получают бонусы по программе лояльности «Спасибо», используя карту для оплаты покупок. При совершении в месяц только одной покупки размер кэшбэка составит 3%, а если их две и более — 10%. Платить баллами в магазине нельзя, но их можно использовать для оплаты покупок в других компаниях, поддерживающих оплату баллами «Спасибо».
Для подписчиков в социальных сетях компания L`Etoile регулярно публикует новости об акциях. На ее странице во ВКонтакте регулярно доступны эксклюзивные купоны, воспользоваться которыми могут все читатели. Эти промокоды на %month% %year% года также можно найти и в нашем каталоге.
Для постоянных клиентов L'Etoile действует программа лояльности, размер скидки по которой зависит от активности покупателя. Первый уровень — Рубиновый, получить его можно при заказе от 400 рублей. Размер дисконта составляет 10%. Следующий шаг — Сапфировая скидочная карта, которая дается при покупках на 3000 рублей и более, она предоставляет скидку 15%. Аметистовую карту клиента можно получить при покупке на сумму от 15 000 рублей, по ней дисконт достигает 20%. Высший уровень — Бриллиантовый. Он достигается при покупках на сумму от 25 000 рублей и дарит скидку 25%.
Бонусная карта клиента L'Etoile может быть как физической (пластиковой), так и виртуальной (цифровой). Она накопительная, то есть для достижения нового уровня нужно не совершить разовую покупку на указанную выше сумму, а накопить соответствующую величину за все заказы.
Список акций в Летуаль действительно очень большой. В любой момент времени в соответствующем разделе на сайте магазина доступно более десятка промомероприятий, в рамках которых предоставляется скидка. Дисконт можно получить при заказе на определенную сумму (например, от 500 или 1500 рублей), при покупке парфюмерии или косметики избранных производителей, при приобретении наборов и т. д. Некоторые акции и промокоды не дают скидку, зато позволяют бесплатно получить подарочный товар, упомянутый в правилах мероприятия.
Промокоды Летуаль — это специальные комбинации символов, ввод которых активирует дисконтное предложение. Найти коды можно на страницах нашего каталога. Чтобы применить актуальный промокод и получить скидку, нужно:
Найти акцию в нашем каталоге и открыть ее описание.
Скопировать код купона Летуаль, предоставляющего дисконт.
Перейти на сайт магазина и найти в каталоге продукты, при заказе которых действует акция.
Добавить выбранный товар в корзину для оформления заказа.
Открыть корзину и внизу меню заказа найти поле для промокода Летуаль.
Вставить код купона в предназначенную для этого графу и применить его.
Завершить оформление заказа и оплатить его с учетом предоставленной скидки.
Найдя рабочий промокод интернет-магазина Летуаль на %month% %year%, ознакомьтесь с правилами его использования. Некоторые купоны можно использовать при заказе любых товаров, некоторые — только избранной косметики и парфюмерии. Если акция суммируется с другими, скидки можно объединять, например используя коды вместе с бонусной картой.
В этом разделе собраны спецпредложения, действующие на все, на покупки в определенные даты, на выделенный ассортимент, на новые бренды или конкретные косметические средства, парфюм или аксессуары.
Да, скидки могут суммироваться.
Да, в магазине есть целый раздел товаров, для которых доступна экспресс-доставка.
В бьюти-магазине есть палетки теней, наборы декоративной косметики в красивых косметичках, комплекты средств для ухода за кожей или волосами, а также наборы из аромата и парфюмированного крема и многие другие варианты подарков.
Букеты можно выбрать на сайте, но они поставляются сторонними продавцами. Поэтому специальные предложения в основном работают только на косметику и парфюмерию.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Летуаль: дополнительная выгода 8% к скидке по карте до 25%
|LET***
|Промокод
|Минус 200 рублей при покупке от 1500 рублей на ВСЁ по промокоду Летуаль на скидку
|L20***
|Промокод
|Минус 200 рублей дополнительно к дисконтной карте клиента с промокодом Летуаль на скидку
|L20***
|Промокод
|Минус 10% на цветы с купоном Летуаль
|SAL***
|Промокод
|Промокод Летуаль на скидку 10% на заказ букетов LetuFlowers
|FPF***
|Скидка
|Парфюмерная вода GUCCI Flora с дисконтом 25%
|не требуется
|Скидка
|Тени для век MATT TINT с экономеий 35%
|не требуется
|Скидка
|NARS Набор мини-продуктов PEEK SHOW ORGASM с дисконтом 50%
|не требуется
|Скидка
|Минус 25% при покупке туши для ресниц VIVIENNE SABO
|не требуется
|Скидка
|При покупке парфюма ANTONIO MARETTI Madonna получи выгоду 25%
|не требуется