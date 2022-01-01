промокод летуаль

Акции и промокоды L`Etoile

Выбор акций и других выгодных предложений, в рамках которых можно сэкономить на покупке косметики и парфюма, в L`Etoile очень велик. Здесь регулярно проходят как постоянные распродажи, так и временные промо. Крупнейшие из них перечислены ниже.

Промокод на первый заказ

Для новых клиентов в Летуаль действует скидка на первый заказ, которую можно получить, используя актуальный промокод. В зависимости от условий акции размер дисконта может достигать 50% и более. Например, на любые товары можно получить дисконт 6% при сумме заказа от 500 рублей, а на избранные позиции скидка будет значительно больше. Найти действующие промокоды Летуаль можно на этой странице.

Бонусы «Спасибо»

Клиенты Сбербанка получают бонусы по программе лояльности «Спасибо», используя карту для оплаты покупок. При совершении в месяц только одной покупки размер кэшбэка составит 3%, а если их две и более — 10%. Платить баллами в магазине нельзя, но их можно использовать для оплаты покупок в других компаниях, поддерживающих оплату баллами «Спасибо».

Промокоды из VK

Для подписчиков в социальных сетях компания L`Etoile регулярно публикует новости об акциях. На ее странице во ВКонтакте регулярно доступны эксклюзивные купоны, воспользоваться которыми могут все читатели. Эти промокоды на %month% %year% года также можно найти и в нашем каталоге.

Бонусные карты

Для постоянных клиентов L'Etoile действует программа лояльности, размер скидки по которой зависит от активности покупателя. Первый уровень — Рубиновый, получить его можно при заказе от 400 рублей. Размер дисконта составляет 10%. Следующий шаг — Сапфировая скидочная карта, которая дается при покупках на 3000 рублей и более, она предоставляет скидку 15%. Аметистовую карту клиента можно получить при покупке на сумму от 15 000 рублей, по ней дисконт достигает 20%. Высший уровень — Бриллиантовый. Он достигается при покупках на сумму от 25 000 рублей и дарит скидку 25%.

Бонусная карта клиента L'Etoile может быть как физической (пластиковой), так и виртуальной (цифровой). Она накопительная, то есть для достижения нового уровня нужно не совершить разовую покупку на указанную выше сумму, а накопить соответствующую величину за все заказы.

Действующие акции

Список акций в Летуаль действительно очень большой. В любой момент времени в соответствующем разделе на сайте магазина доступно более десятка промомероприятий, в рамках которых предоставляется скидка. Дисконт можно получить при заказе на определенную сумму (например, от 500 или 1500 рублей), при покупке парфюмерии или косметики избранных производителей, при приобретении наборов и т. д. Некоторые акции и промокоды не дают скидку, зато позволяют бесплатно получить подарочный товар, упомянутый в правилах мероприятия.