промокод летуаль

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Промокоды Л'этуаль на Август

Акции и купоны Л'этуаль на Август 2022

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25%
купон

Скидка
Парфюмерная вода GUCCI Flora с дисконтом 25%
Истекает через 2 дня Открыть Акцию

35%
купон

Скидка
Тени для век MATT TINT с экономеий 35%
Истекает через 1 день Открыть Акцию

50%
купон

Скидка
NARS Набор мини-продуктов PEEK SHOW ORGASM с дисконтом 50%
Истекает через 23 дня Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
Минус 25% при покупке туши для ресниц VIVIENNE SABO
Истекает через 26 дней Открыть Акцию

25%
купон

Скидка
При покупке парфюма ANTONIO MARETTI Madonna получи выгоду 25%
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

38%
купон

Скидка
Минус 38% на весь ассортимент Tefia.
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

25%
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Промокоды на косметику и ароматы в Л'Этуаль

Если хочется по выгодным ценам купить оригинальные средства для ухода за кожей и макияжа, а также парфюм известных марок, воспользуйтесь каталогом магазина Л'Этуаль. Здесь есть все: от корейских сывороток и масок до популярных среди визажистов тональных средств и помад и нишевых аро ... матов. На сайте можно подобрать бьюти-продукты, технику и аксессуары для женщин, мужчин и детей, а также заказать подарочную упаковку и цветы. Шопинг будет экономным, если получить дисконтную карту магазина, а также не забывать о промокодах Л'Этуаль, скидки по которым суммируются с другими спецпредложениями.


Посетить Л'этуаль
Контакты Л'этуаль

Юридический адрес:
г. Москва, Симферопольский б-р, д. 28, стр. 2

Телефон:
+7 (800) 200-23-45

Соц. сети:

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Специальные предложения от Л'этуаль

Про бьюти-магазин Л'Этуаль

Торговая сеть L`Etoile — российская компания, занимающаяся продажей косметических и парфюмерных продуктов. Первый ее магазин открылся в Москве в 1997 году, и с тех пор уже четверть века фирма радует клиентов качественными и доступными товарами. Купить их можно в официальном интернет-магазине Летуаль с быстрой доставкой.

летуаль

В %year% году L'Etoile — это более 1000 магазинов сети по всей территории РФ, а также большой онлайн-портал, где можно заказать косметику и парфюм, а также другие товары для красоты и здоровья. Компания является официальным дилером крупных мировых и российских производителей, тесно сотрудничающим с ними. Ее специалисты контролируют все этапы поставок: от заключения договоров до транспортировки и хранения продукции.

Делать покупки товаров в Лэтуаль выгодно благодаря акциям, промокодам и распродажам, в рамках которых клиентам предоставляются скидки. Актуальные сведения о дисконте и бесплатные купоны Летуаль собраны в нашем каталоге. Здесь вы найдете множество действующих акций, промокодов компании, с которыми сможете покупать качественную косметику и парфюм дешевле.

Ассортимент и категории товаров в Летуаль

В ассортименте L`Etoile — десятки тысяч позиций, собранные в удобный каталог. На сайте магазина можно заказать:

  • парфюмерную продукцию;

  • средства для макияжа;

  • товары для ухода за кожей;

  • продукцию для волос;

  • аптечную косметику;

  • технику и оборудование для красоты;

  • аксессуары;

  • подарки;

  • товары для дома.

Помимо женской косметики и парфюмерии, в каталоге доступны товары для мужчин и детей. Они вынесены в отдельные рубрики, благодаря чему подбор продуктов для самых близких людей становится проще.

Используя акции из нашего каталога, вы можете получать скидки практически на весь ассортимент косметики и парфюмерии L`Etoile. Чтобы своевременно получать актуальные промокоды и уведомления об акциях на %month% %year% года, подпишитесь на нашу рассылку.

Акции и промокоды L`Etoile

Выбор акций и других выгодных предложений, в рамках которых можно сэкономить на покупке косметики и парфюма, в L`Etoile очень велик. Здесь регулярно проходят как постоянные распродажи, так и временные промо. Крупнейшие из них перечислены ниже.

Промокод на первый заказ

Для новых клиентов в Летуаль действует скидка на первый заказ, которую можно получить, используя актуальный промокод. В зависимости от условий акции размер дисконта может достигать 50% и более. Например, на любые товары можно получить дисконт 6% при сумме заказа от 500 рублей, а на избранные позиции скидка будет значительно больше. Найти действующие промокоды Летуаль можно на этой странице.

Бонусы «Спасибо»

Клиенты Сбербанка получают бонусы по программе лояльности «Спасибо», используя карту для оплаты покупок. При совершении в месяц только одной покупки размер кэшбэка составит 3%, а если их две и более — 10%. Платить баллами в магазине нельзя, но их можно использовать для оплаты покупок в других компаниях, поддерживающих оплату баллами «Спасибо».

Промокоды из VK

Для подписчиков в социальных сетях компания L`Etoile регулярно публикует новости об акциях. На ее странице во ВКонтакте регулярно доступны эксклюзивные купоны, воспользоваться которыми могут все читатели. Эти промокоды на %month% %year% года также можно найти и в нашем каталоге.

Бонусные карты

Для постоянных клиентов L'Etoile действует программа лояльности, размер скидки по которой зависит от активности покупателя. Первый уровень — Рубиновый, получить его можно при заказе от 400 рублей. Размер дисконта составляет 10%. Следующий шаг — Сапфировая скидочная карта, которая дается при покупках на 3000 рублей и более, она предоставляет скидку 15%. Аметистовую карту клиента можно получить при покупке на сумму от 15 000 рублей, по ней дисконт достигает 20%. Высший уровень — Бриллиантовый. Он достигается при покупках на сумму от 25 000 рублей и дарит скидку 25%.

Бонусная карта клиента L'Etoile может быть как физической (пластиковой), так и виртуальной (цифровой). Она накопительная, то есть для достижения нового уровня нужно не совершить разовую покупку на указанную выше сумму, а накопить соответствующую величину за все заказы.

Действующие акции

Список акций в Летуаль действительно очень большой. В любой момент времени в соответствующем разделе на сайте магазина доступно более десятка промомероприятий, в рамках которых предоставляется скидка. Дисконт можно получить при заказе на определенную сумму (например, от 500 или 1500 рублей), при покупке парфюмерии или косметики избранных производителей, при приобретении наборов и т. д. Некоторые акции и промокоды не дают скидку, зато позволяют бесплатно получить подарочный товар, упомянутый в правилах мероприятия.

Как активировать промокод в магазине L'Etoile для покупки со скидкой

Промокоды Летуаль — это специальные комбинации символов, ввод которых активирует дисконтное предложение. Найти коды можно на страницах нашего каталога. Чтобы применить актуальный промокод и получить скидку, нужно:

  1. Найти акцию в нашем каталоге и открыть ее описание.

  2. Скопировать код купона Летуаль, предоставляющего дисконт.

  3. Перейти на сайт магазина и найти в каталоге продукты, при заказе которых действует акция.

  4. Добавить выбранный товар в корзину для оформления заказа.

  5. Открыть корзину и внизу меню заказа найти поле для промокода Летуаль.

  6. Вставить код купона в предназначенную для этого графу и применить его.

  7. Завершить оформление заказа и оплатить его с учетом предоставленной скидки.

промокод летуаль


Найдя рабочий промокод интернет-магазина Летуаль на %month% %year%, ознакомьтесь с правилами его использования. Некоторые купоны можно использовать при заказе любых товаров, некоторые — только избранной косметики и парфюмерии. Если акция суммируется с другими, скидки можно объединять, например используя коды вместе с бонусной картой.

Часто задаваемые вопросы про Л'этуаль

★ Какие виды купонов на скидку бывают в косметической сети?

В этом разделе собраны спецпредложения, действующие на все, на покупки в определенные даты, на выделенный ассортимент, на новые бренды или конкретные косметические средства, парфюм или аксессуары.

★ Суммируются ли промокоды со скидкой по бонусной карте?

Да, скидки могут суммироваться.

★ Можно ли заказать на Л'Этуаль быструю доставку?

Да, в магазине есть целый раздел товаров, для которых доступна экспресс-доставка.

★ Какие подарки можно купить на сайте?

В бьюти-магазине есть палетки теней, наборы декоративной косметики в красивых косметичках, комплекты средств для ухода за кожей или волосами, а также наборы из аромата и парфюмированного крема и многие другие варианты подарков.

★ Работают ли промокоды на цветы?

Букеты можно выбрать на сайте, но они поставляются сторонними продавцами. Поэтому специальные предложения в основном работают только на косметику и парфюмерию.

Лучшие промокоды Л'этуаль

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПромокод Летуаль: дополнительная выгода 8% к скидке по карте до 25%LET***
ПромокодМинус 200 рублей при покупке от 1500 рублей на ВСЁ по промокоду Летуаль на скидкуL20***
ПромокодМинус 200 рублей дополнительно к дисконтной карте клиента с промокодом Летуаль на скидкуL20***
ПромокодМинус 10% на цветы с купоном ЛетуальSAL***
ПромокодПромокод Летуаль на скидку 10% на заказ букетов LetuFlowersFPF***
СкидкаПарфюмерная вода GUCCI Flora с дисконтом 25%не требуется
СкидкаТени для век MATT TINT с экономеий 35%не требуется
СкидкаNARS Набор мини-продуктов PEEK SHOW ORGASM с дисконтом 50%не требуется
СкидкаМинус 25% при покупке туши для ресниц VIVIENNE SABOне требуется
СкидкаПри покупке парфюма ANTONIO MARETTI Madonna получи выгоду 25%не требуется

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