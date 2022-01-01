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Промокоды The Body Shop на Август

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Истекает через 84 дня Открыть Акцию

3%
на всё

Скидка
Получите дисконт 3% на ВСЁ при оплате заказа онлайн по купону The Body Shop

Акция НЕ суммируется с другими промокодами, не действует в будние дни, с 08:00 до 10:00 утра по московскому времени.

Истекает через 37 дней Открыть Акцию

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купон

Скидка
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Истекает через 31 день Открыть Акцию

430Р
купон

Скидка
Выбери свой уход за сухой кожей по цене от 430 рублей
Истекает через 72 дня Открыть Акцию

Лучшее
предложение

Скидка
Супер скидки на товары из раздела Аутлет
Истекает сегодня Открыть Акцию

беспл
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Скидка
Получи бесплатную доставку при заказе на сумму от 1600 рублей
Истекает через 72 дня Открыть Акцию

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Акция не распространяется на подарочные наборы и средства из лимитированных серий: «Любовь и сливы», «Доброта и груши», «Радость и жасмин». Не суммируется с другими акциями и промокодами.

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Скидки на экологичную косметику The Body Shop

Веганы и все, кто ценит косметику, изготавливаемую с бережным отношением к животным и нашей планете, могут посетить магазин английского бренда The Body Shop. Здесь продаются экологичные продукты для ухода за кожей лица и тела, lkz макияжа, ароматы и аксессуары. Также на сайте можно ... заказать бестселлеры марки: нежные баттеры для тела с разной отдушкой, сыворотки для молодости кожи, фирменные духи с синтетическим мускусом и даже натуральные мочалки и массажеры. Чтобы покупать косметику бренда дешевле, выбирайте промокоды The Body Shop со скидками на все и на отдельные продукты марки.


Посетить The Body Shop
Контакты The Body Shop

Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com

Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от The Body Shop

Интернет-магазин натуральной современной косметики The Body Shop

Боди Шоп — онлайн-магазин, который специализируется на натуральной парфюмерной и косметической продукции, а также средствах по уходу за волосами и любой частью тела. Ассортимент бренда состоит из более чем тысячи продуктов с уникальным составом, созданных экспертами красоты интернет-магазина The Body Shop. А поскольку они содержат естественные компоненты, то идеально подходят веганам, а также всем, кто предпочитает косметику, производимую с бережным отношением к экологии нашей планеты и животным.

Выгодные цены — другая причина полюбить данный магазин. Чтобы воспользоваться возможностью получить дополнительные скидки, можно обратить внимание на одну из действующих акций или применить для дисконта промокод.

Ассортимент официального интернет-магазина Боди Шоп

Обширный ассортимент английского бренда состоит из продуктов, ориентированных на бережный уход за всем телом, и распределен на сайте по нескольким категориям.

Лицо. Скрабы, пенки, кремы и т. д.

Тело. Масла, бронзаторы, защитные кремы и т. д.

Волосы. Продукция для волос любого типа.

Макияж. Обширный косметический ассортимент.

Ароматы. Парфюмерная продукция для обоих полов.

Подарки. Праздничные комплекты для обоих полов.

Серии. Коллекционные продуктовые наборы интернет-магазина Боди Шоп.

 Главными бестселлерами официального сайта британской косметической марки натуральной косметики являются массажеры и натуральные мочалки, фирменная парфюмерия с синтетическим мускусом, сыворотки для кожи и нежные баттеры.

 

Промокоды The Body Shop и другие варианты получить скидку

Для максимально выгодной покупки той или иной товарной позиции интернет-магазина следует использовать несколько доступных для клиентов The Body Shop спецпредложений.

Специальный раздел «Акции» содержит действующие акции официального сайта популярного бренда.

Также зарегистрированные покупатели автоматически становятся членами клуба привилегий The Body Shop, что гарантирует им скидку 10% на весь доступный ассортимент. Более того, через каждые 300 потраченных в онлайн-магазине рублей клиентский статус вырастает на 1 звезду. По достижении статуса в 25, 100 и 200 звезд пользователь может выбрать себе презенты. Подарок также предоставляется и на день рождения. Так что не стоит при регистрации забывать указывать дату своего появления на свет.

Дополнительную выгоду предоставляет опция бесплатной доставки, которая доступна при определенной сумме заказа, а также дисконтные купоны с промокодами. Последние можно использовать для получения скидки при покупке продукции, на которую ориентирована акция.

Как активировать промокод на The Body Shop

Чтобы воспользоваться спецпредложением и получить выгодную цену на акционный продукт, промокод нужно активировать таким образом:

  1. Выбрать купон с подходящим акционным предложением и скопировать его промокод.

  2. Перейти на сайт интернет-магазина The Body Shop и авторизоваться или зарегистрироваться на нем.

  3. Выбрать товар, на который распространяется акция выбранного купона, и положить его в корзину.

  4. В специально предназначенном для этого поле ввести дисконтный код и нажать на кнопку «Применить».

  5. Оформить покупку.

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После этого сумма стоимости заказа автоматически сократится на соответствующий процент. На этой странице нашего сайта масса актуальных купонов The Body Shop. Некоторые из них не содержат промокода, а просто направляют покупателя на страницу конкретной действующей акции.

Как сделать покупку в магазине The Body Shop

Оформить заказ на продукцию бренда можно всего за несколько простых шагов:

  1. Перейти на сайт и авторизоваться.

  2. Добавить товар в корзину.

  3. При необходимости ввести и активировать промокод.

  4. Заполнить корректными данными форму заказа.

  5. Выбрать метод доставки.

  6. Оплатить покупку.

  7. Подтвердить заказ.

Заплатить за косметику The Body Shop можно картами MasterCard и Visa. Для жителей МКАД и Ленинградской области возможна доставка курьером. Представители остальных регионов могут воспользоваться еще и услугами почты. Кроме того, онлайн-магазин оставляет опцию самовывоза товара из фирменной торговой точки.

 

В любой момент до получения заказанного товара есть возможность от него отказаться. Это можно сделать, обратившись к менеджеру онлайн-магазина, если товар еще не получен, и в течение двухнедельного срока после доставки. Во втором случае важно, чтобы возвращаемая продукция сохранила свой товарный внешний вид, включая все возможные пломбы, ярлыки и чеки.

Часто задаваемые вопросы про The Body Shop

★ Почему промокод на косметику не срабатывает?

Важно учесть, что после того как промокод активирован, его нельзя использовать еще раз. Поэтому его нужно вводить только непосредственно перед оплатой. Также он может распространяться только на определенный товар или сумму покупки — важно выполнить эти условия.

★ Какие спецпредложения The Body Shop можно найти на сайте?

Чаще всего встречаются скидки на первый заказ любой косметики и аксессуаров и отдельные продукты, а также акции наподобие второй единицы средства в подарок.

★ Полностью ли натуральна косметика, которую выпускает Боди Шоп?

В продуктах бренда используются как природные компоненты, так и качественные синтетические вещества, в том числе заменяющие ингредиенты животного происхождения.

★ Какими курьерскими службами выполняется доставка косметики?

Покупка на сайте будет доставлена одним из следующих сервисов: СДЭК, Почта России, ИМЛ, ДПД, КСЭ, Сберлогистика, Pony express.

★ Какие веганские продукты можно купить на сайте The Body Shop?

В магазине продаются восстанавливающие масла для лица, тоники с маслом чайного дерева, очищающие гели для умывания, крем-гели для душа, питательные маски для волос, йогурты для тела и другие средства для веганов.

Лучшие промокоды The Body Shop

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаКрем для тела "Сатсума" по выгодным ценам с дисконтом до 10%не требуется
СкидкаПолучите дисконт 3% на ВСЁ при оплате заказа онлайн по купону The Body Shopне требуется
СкидкаЭссенции и сыворотки для лица от 590 рублей по купону The Body Shopне требуется
СкидкаВыбери свой уход за сухой кожей по цене от 430 рублейне требуется
СкидкаСупер скидки на товары из раздела Аутлетне требуется
СкидкаПолучи бесплатную доставку при заказе на сумму от 1600 рублейне требуется

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