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10%
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3%
на всё
Акция НЕ суммируется с другими промокодами, не действует в будние дни, с 08:00 до 10:00 утра по московскому времени.
590Р
купон
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купон
Лучшее
предложение
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Акция не распространяется на подарочные наборы и средства из лимитированных серий: «Любовь и сливы», «Доброта и груши», «Радость и жасмин». Не суммируется с другими акциями и промокодами.
10 оценок поставлено средняя 4.8
Веганы и все, кто ценит косметику, изготавливаемую с бережным отношением к животным и нашей планете, могут посетить магазин английского бренда The Body Shop. Здесь продаются экологичные продукты для ухода за кожей лица и тела, lkz макияжа, ароматы и аксессуары. Также на сайте можно ... заказать бестселлеры марки: нежные баттеры для тела с разной отдушкой, сыворотки для молодости кожи, фирменные духи с синтетическим мускусом и даже натуральные мочалки и массажеры. Чтобы покупать косметику бренда дешевле, выбирайте промокоды The Body Shop со скидками на все и на отдельные продукты марки.
Электронная почта:
tbs_rus@alshaya.com
Телефон:
8 (800 )250-32-40 8 (499) 270-40-40
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Боди Шоп — онлайн-магазин, который специализируется на натуральной парфюмерной и косметической продукции, а также средствах по уходу за волосами и любой частью тела. Ассортимент бренда состоит из более чем тысячи продуктов с уникальным составом, созданных экспертами красоты интернет-магазина The Body Shop. А поскольку они содержат естественные компоненты, то идеально подходят веганам, а также всем, кто предпочитает косметику, производимую с бережным отношением к экологии нашей планеты и животным.
Выгодные цены — другая причина полюбить данный магазин. Чтобы воспользоваться возможностью получить дополнительные скидки, можно обратить внимание на одну из действующих акций или применить для дисконта промокод.
Обширный ассортимент английского бренда состоит из продуктов, ориентированных на бережный уход за всем телом, и распределен на сайте по нескольким категориям.
Лицо. Скрабы, пенки, кремы и т. д.
Тело. Масла, бронзаторы, защитные кремы и т. д.
Волосы. Продукция для волос любого типа.
Макияж. Обширный косметический ассортимент.
Ароматы. Парфюмерная продукция для обоих полов.
Подарки. Праздничные комплекты для обоих полов.
Серии. Коллекционные продуктовые наборы интернет-магазина Боди Шоп.
Главными бестселлерами официального сайта британской косметической марки натуральной косметики являются массажеры и натуральные мочалки, фирменная парфюмерия с синтетическим мускусом, сыворотки для кожи и нежные баттеры.
Для максимально выгодной покупки той или иной товарной позиции интернет-магазина следует использовать несколько доступных для клиентов The Body Shop спецпредложений.
Специальный раздел «Акции» содержит действующие акции официального сайта популярного бренда.
Также зарегистрированные покупатели автоматически становятся членами клуба привилегий The Body Shop, что гарантирует им скидку 10% на весь доступный ассортимент. Более того, через каждые 300 потраченных в онлайн-магазине рублей клиентский статус вырастает на 1 звезду. По достижении статуса в 25, 100 и 200 звезд пользователь может выбрать себе презенты. Подарок также предоставляется и на день рождения. Так что не стоит при регистрации забывать указывать дату своего появления на свет.
Дополнительную выгоду предоставляет опция бесплатной доставки, которая доступна при определенной сумме заказа, а также дисконтные купоны с промокодами. Последние можно использовать для получения скидки при покупке продукции, на которую ориентирована акция.
Чтобы воспользоваться спецпредложением и получить выгодную цену на акционный продукт, промокод нужно активировать таким образом:
Выбрать купон с подходящим акционным предложением и скопировать его промокод.
Перейти на сайт интернет-магазина The Body Shop и авторизоваться или зарегистрироваться на нем.
Выбрать товар, на который распространяется акция выбранного купона, и положить его в корзину.
В специально предназначенном для этого поле ввести дисконтный код и нажать на кнопку «Применить».
Оформить покупку.
После этого сумма стоимости заказа автоматически сократится на соответствующий процент. На этой странице нашего сайта масса актуальных купонов The Body Shop. Некоторые из них не содержат промокода, а просто направляют покупателя на страницу конкретной действующей акции.
Оформить заказ на продукцию бренда можно всего за несколько простых шагов:
Перейти на сайт и авторизоваться.
Добавить товар в корзину.
При необходимости ввести и активировать промокод.
Заполнить корректными данными форму заказа.
Выбрать метод доставки.
Оплатить покупку.
Подтвердить заказ.
Заплатить за косметику The Body Shop можно картами MasterCard и Visa. Для жителей МКАД и Ленинградской области возможна доставка курьером. Представители остальных регионов могут воспользоваться еще и услугами почты. Кроме того, онлайн-магазин оставляет опцию самовывоза товара из фирменной торговой точки.
В любой момент до получения заказанного товара есть возможность от него отказаться. Это можно сделать, обратившись к менеджеру онлайн-магазина, если товар еще не получен, и в течение двухнедельного срока после доставки. Во втором случае важно, чтобы возвращаемая продукция сохранила свой товарный внешний вид, включая все возможные пломбы, ярлыки и чеки.
Важно учесть, что после того как промокод активирован, его нельзя использовать еще раз. Поэтому его нужно вводить только непосредственно перед оплатой. Также он может распространяться только на определенный товар или сумму покупки — важно выполнить эти условия.
Чаще всего встречаются скидки на первый заказ любой косметики и аксессуаров и отдельные продукты, а также акции наподобие второй единицы средства в подарок.
В продуктах бренда используются как природные компоненты, так и качественные синтетические вещества, в том числе заменяющие ингредиенты животного происхождения.
Покупка на сайте будет доставлена одним из следующих сервисов: СДЭК, Почта России, ИМЛ, ДПД, КСЭ, Сберлогистика, Pony express.
В магазине продаются восстанавливающие масла для лица, тоники с маслом чайного дерева, очищающие гели для умывания, крем-гели для душа, питательные маски для волос, йогурты для тела и другие средства для веганов.
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