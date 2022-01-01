Подробнее об интернет-магазине косметики Рив Гош

Интернет-магазин Рив Гош предлагает большой выбор парфюмерно-косметической продукции, средств для макияжа и ухода за кожей, а также других товаров для поддержания красоты и здоровья. Компания, основанная в 1995 году, носит свое название в честь знаменитого аромата Ив Сен Лорана. Право на использование этого бренда она получила, когда стала первым официальным дилером фирмы легендарного кутюрье в России. Сегодня в штате компании Рив Гош – более 7,5 тысяч сотрудников, которые заботятся о качестве продукции и уровне обслуживания клиентов. Ее головной офис расположен в Санкт-Петербурге, представительства работают в Москве, Ростове-на-Дону и Пятигорске, а розничные магазины расположены в десятках крупных городов РФ.

Популярные дисконтные предложения в Рив Гош

Интернет-магазин предлагает выбор парфюмов и косметики, насчитывающий тысячи наименований. Компания является официальным дилером торговых марок, продукты которых представлены в каталоге, а ее ассортимент насчитывает тысячи позиций. В интернет-магазине можно заказать как продукты бюджетной и средней ценовой категории, так и товары премиальных брендов, таких как Dior, Chanel, Gucci, D&G. Они часто доступны со скидками благодаря акциям компании, которые проходят регулярно, и промокодам. На этой странице всегда можно найти актуальные купоны, позволяющие тратить меньше на покупку брендовой косметики и парфюмерии.

Программа лояльности для постоянных клиентов

В интернет-магазине работает программа лояльности. Стать ее участником можно, получив дисконтную карту. После ее оформления и активации на первые покупки предоставляется скидка в размере 5%. Когда общая сумма заказов превысит 3 тысячи рублей, размер дисконта увеличится до 10%. После преодоления порога в 10 тысяч обычную карту можно обменять на Золотую, предоставляющую расширенные привилегии. Для обмена нужно обратиться в ближайший фирменный магазин Рив Гош.

Размер скидки для держателей Золотых карт составляет до 25%. Кроме того, 5% от суммы заказов начисляется на бонусный счет в виде кэшбэка. Бонусные баллы в дальнейшем используются для оплаты новых покупок. Ими можно погашать до 100% от суммы в чеке.

Помимо общей программы лояльности, в магазине действуют специальные накопительные акции избранных производителей, таких как Kenzo, Givenchy, Lancome. В рамках этих промо можно получать дополнительные баллы, а затем использовать их при покупке продуктов этих брендов.

Условия оплаты заказов

Магазин предлагает разные виды оплаты, доступность которых зависит от местоположения клиента и выбранного способа доставки. Поддерживается предоплата на сайте с использованием банковских карт, которой можно воспользоваться для любого заказа. При выборе курьерской доставки возможен расчет наличными при получении. В таком случае максимальная сумма обратного перевода может ограничиваться правилами логистической компании, поэтому иногда требуется разделение крупного заказа на несколько меньших.

Способы доставки товаров

Интернет-магазин Рив Гош пересылает покупки по всей территории России, в том числе на Дальний Восток. Заказать доставку в магазине можно посредством различных транспортных служб, таких как:

СберЛогистика;

Яндекс.Доставка;

DPD;

МастерПост;

EMS;

PickPoint.

В городах присутствия компании можно оформить бесплатный самовывоз заказа из фирменного магазина. Тарифы на пересылку зависят от объемов заказа и расценок транспортной компании. Крупные покупки доставляются за счет продавца.

Правила обмена и возврата

Магазин предусматривает возможность возврата товара надлежащего качества в течение 7 дней с момента его получения. Вернуть его можно в фирменном магазине или дистанционно, в зависимости от способа покупки. При этом следует учитывать, что некоторые непродовольственные товары по закону не подлежат возврату. Обязательным требованием является отсутствие следов использования и сохранение упаковки, а расходы на пересылку ложатся на клиента.

Если товар был доставлен не полностью, нарушена комплектация заказа или целостность отдельных позиций, от него можно отказаться в момент приема. В случае покупки, совершенной по предоплате, для обмена или возврата средств необходимо связаться с менеджером магазина и обсудить этот вопрос. Замена продуктов ненадлежащего качества на аналогичные производится за счет продавца.