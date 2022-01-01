промокод sephora

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Промокоды Sephora на Август

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Промокоды на косметику и парфюмерию в Sephora

В российском интернет-магазине международной косметической сети можно купить все самые топовые средства, которыми пользуются блогеры и визажисты. На сайте Sephora продается декоративная косметика, продукты для ухода за волосами и ногтями, мужские и женские ароматы, а также качествен ... ные аксессуары. Здесь есть тени Urban Decay и Too Faced, румяна Benefit, увлажняющие средства от Shiseido и Clarins, кисти Zoeva, а также нишевые парфюмы от Mugler до Giorgio Armani. Все это можно приобрести как в полноразмерных версиях, так и в мини-форматах, а также в составе бьюти-боксов. А главное — со скидками по купонам Sephora.


Посетить Sephora
Контакты Sephora

Юридический адрес:
г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74, стр. 1

Электронная почта:
info@sephora.ru

Телефон:
+7 (800) 100-00-05

Соц. сети:

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Специальные предложения от Sephora

Информация о магазине косметики и парфюмерии Sephora

Сайт Sephora — это официальный ритейлер косметики и парфюмерии от более чем 100 брендов. В России у магазина есть 34 физических отделения, они базируются в крупных городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Владивостоке, Казани и др. 

Чтобы клиенты совершали более выгодные покупки, для них регулярно проводятся акции, крупные распродажи, а также есть дисконтная программа, в которой может зарегистрироваться любой желающий. Скидки для пользователей по промокодам и купонам достигают 50%.

Ассортимент товаров интернет-магазина

Чаще всего клиенты Sephora приобретают товары из раздела «Парфюмерия». В нем представлено больше 1600 продуктов для мужчин, женщин и унисекс-версии. Стоимость некоторых ароматов превышает 80 000 рублей, но есть и бюджетные варианты. Товары можно отсортировать по категориям: лимитированный выпуск, новинки, бестселлеры или со скидками. 

Нередко пользователи Сефора заходят в раздел «Уход». Они выбирают из ассортимента средства для лица, тела, защиту от солнца и эксклюзивные продукты от брендов, созданных звездами. Например, одно из последних предложений — Fenty Beauty, официальным лицом и одним из основателей которого является Rihanna.

Как приобрести продукцию с выгодой

В разделе сайта Outlet представлено более 1000 товаров со скидкой. Ассортимент выгодных предложений регулярно обновляется, поэтому клиенты интернет-магазина Sephora найдут любимые товары с дисконтом по промокодам и купонам. 

Каждый посетитель сайта Sephora может зарегистрироваться в дисконтной программе и получать бонусы с покупок. Предусмотрено два статуса аккаунта — Black и Gold. Бонусы начисляются за любую покупку, за регистрацию и в день рождения за заказ приумножаются в 2–3 раза. Заработанные баллы обмениваются на подарки в розничных магазинах, на сайте или на купон со скидкой. 

Чтобы получить до 40% выгоды на любой из заказов, нужно воспользоваться промокодом. Акция не суммируется с дисконтом по карте постоянного покупателя и не действует на акционные товары. Если в заказе есть бренды с ограниченной скидкой, то она будет меньше. 

Промокод Сефора на бесплатную доставку действует на все покупки. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, достаточно ввести уникальный код купона при оформлении заказа. Предложением могут воспользоваться новые и постоянные клиенты интернет-магазина.

Как активировать промокод на сайте

Перед активацией промокода на сайте его нужно скопировать, это можно сделать, нажав на один из купонов Сефора на этой странице. После произойдет перенаправление в интернет-магазин. 

Чтобы воспользоваться выгодным предложением с кодом, нужно следовать инструкции:

  1. Добавить понравившийся товар, нажав на кнопку «В корзину». 

  2. Перейти к покупкам, кликнув на корзину. 

  3. Ввести промокод Sephora в специальное поле. 

  4. Нажать на кнопку «Применить». 

промокод sephora

После применения промокода страница моментально обновится и отобразится цена со скидкой.

В случае, если код не нужен, достаточно кликнуть на купон на этой странице сайта — и произойдет перенаправление на страницу с акционными продуктами. Останется добавить их в корзину, при переходе к оформлению заказа сразу отобразится ценв со скидкой.

Как оформить заказ на сайте

Перед оформлением заказа рекомендуется авторизоваться в личном кабинете и зарегистрироваться в программе лояльности Sephora. При покупке онлайн ее номер не придется вводить, бонусы начислятся на счет автоматически. 

Далее нужно придерживаться инструкции: 

  1. Открыть каталог Сефора и выбрать нужный раздел. 

  2. Положить товар в корзину, кликнув на кнопку «Добавить в корзину».

купон сефора

  1. Перейти к оформлению покупки, кликнув на корзину в правом углу страницы. 

активация промокода

  1. Ввести в специальное поле промокод Сефора.

  2. Нажать на кнопку «Оформить заказ». 

  3. Далее нужно указать контактные данные, доставку курьером или самовывоз и способ оплаты покупки. 

При выборе онлайн-оплаты на сайте Сефора потребуется ввести данные карты: номер, срок действия, имя владельца и CVC-код. Далее на номер телефона или в приложение мобильного банка придет одноразовый код. После его ввода на электронную почту будет отправлено письмо с детальной информацией о заказе.

Часто задаваемые вопросы про Sephora

★ Какие скидочные купоны чаще всего действуют в магазине?

В онлайн-маркете косметики и парфюмерии часто есть спецпредложения на весь ассортимент, а также на отдельные бренды и средства.

★ Какие подарки Sephora дарит к заказам?

Подарки сразу же высвечиваются на странице оформления покупки. Обычно это миниатюры косметических средств и ароматов.

★ Можно ли сдать флаконы от косметики на переработку?

Да, возможно сдать упаковки от использованных средств на повторную переработку, но для этого нужно посетить розничный магазин Сефора.

★ Где можно посмотреть срок годности косметических продуктов и ароматов?

Об этом можно узнать, связавшись с магазином по электронной почте либо получив товар — срок годности указывается на упаковке.

★ Есть ли ограничения по количеству бьюти-продуктов в одном заказе на Sephora?

Общее число позиций в заказе не ограничено, но есть максимальная сумма и ограничение по количеству упаковок одного средства — 5 шт.

Лучшие промокоды Sephora

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