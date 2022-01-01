промокод sephora

Как приобрести продукцию с выгодой

В разделе сайта Outlet представлено более 1000 товаров со скидкой. Ассортимент выгодных предложений регулярно обновляется, поэтому клиенты интернет-магазина Sephora найдут любимые товары с дисконтом по промокодам и купонам.

Каждый посетитель сайта Sephora может зарегистрироваться в дисконтной программе и получать бонусы с покупок. Предусмотрено два статуса аккаунта — Black и Gold. Бонусы начисляются за любую покупку, за регистрацию и в день рождения за заказ приумножаются в 2–3 раза. Заработанные баллы обмениваются на подарки в розничных магазинах, на сайте или на купон со скидкой.

Чтобы получить до 40% выгоды на любой из заказов, нужно воспользоваться промокодом. Акция не суммируется с дисконтом по карте постоянного покупателя и не действует на акционные товары. Если в заказе есть бренды с ограниченной скидкой, то она будет меньше.

Промокод Сефора на бесплатную доставку действует на все покупки. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, достаточно ввести уникальный код купона при оформлении заказа. Предложением могут воспользоваться новые и постоянные клиенты интернет-магазина.