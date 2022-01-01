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Косметика и ароматы YVES ROCHER со скидками

В российском интернет-магазине популярной французской марки можно купить уход для лица, волос и тела, декоративную косметику и ароматы, в состав которых входят растительные ингредиенты. В ассортименте бутика есть женские и мужские линейки, полноразмерные продукты и наборы миниатюр. ... Кроме того, в продаже бестселлеры бренда: легкие тональные флюиды, ванильные и кофейные гели для душа и манящие ароматы, включая «Натюрель». Экономить на косметическом шопинге поможет бонусная карта, которая выдается при первой покупке, а также купоны YVES ROCHER.


Посетить Yves Rocher
Контакты Yves Rocher

Юридический адрес:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д.47, стр.3

Электронная почта:
contact@yves-rocher.ru

Телефон:
8 (495) 787-76-72

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Yves Rocher

Подробнее об Yves Rocher

Французская компания уже более 60 лет выпускает популярную уходовую и декоративную косметику на основе натуральных компонентов. При производстве продукции бренда используются экстракты из растений, выращенных на собственных полях торговой марки. А для изготовления упаковок применяются переработанные материалы, помогающие сократить потребление пластика для заботы об экологии.

В интернет-магазине французской косметики Ив Роше можно пройти быструю онлайн-диагностику, которая поможет выбрать необходимый вашей коже и волосам уход. Каждый покупатель к любому заказу получает подарки и бесплатные пробники продукции. Кроме того, на официальном сайте действует множество выгодных акций и специальных предложений с доступными ценами как для постоянных, так и для новых клиентов.

Компания предлагает покупателям выбрать доставку почтой, курьерской службой или в ПВЗд. При этом, если купить товары на минимальную сумму, можно получить бесплатную доставку растительной косметики.

Ассортимент интернет-магазина Yves Rocher

В каталоге товаров известного французского бренда можно заказать любую продукцию для волос, кожи тела и лица:

  • все для демакияжа, умывания и увлажнения: от цветочной и мицеллярной воды до масок и кремов;

  • широкий выбор шампуней, кондиционеров и масок для разных типов волос;

  • лосьоны и гели для душа, содержащие натуральные растительные компоненты, уход для рук и ног;

  • специальные средства от дезодорантов до санскринов;

  • тональные кремы и румяна, помады и бальзамы, туши и тени, лаки для ногтей;

  • ароматы для мужчин и женщин, а также парфюмированный уход;

  • подарочные наборы парфюмерии и косметические наборы.

Ассортимент продукции компании Yves Rocher широк. Например, в разделе для лица можно выбрать косметические средства на основе природных компонентов для лифтинга, борьбы с недостатками, ухода за чувствительной кожей или коррекции признаков старения, а среди парфюмов подобрать свежий, цветочный, шипровый, древесный или восточный аромат.

Одни из самых популярных товаров французской марки Ив Роше — гель для душа с экстрактом натурального кофе, а также туалетная вода «Натюрэль».

Возможности сэкономить, включая промокоды

В популярном интернет-магазине натуральной косметики можно покупать товары по выгодным предложениям со специальными ценами и дополнительными скидками.

Sale и Outlet. В этих разделах собрана французская косметика с дисконтом до 70%.

Промокоды. Чтобы сэкономить дополнительные 10–15% от стоимости косметических средств, можно использовать коды компании Ив Роше.

Карта Мерси. Достаточно первой покупки, чтобы стать участником программы лояльности и получить карту привилегий. После каждого оформления заказа на нее начисляются приятные бонусы для постоянных покупателей. При накоплении определенной суммы бонусов можно выбрать подарок от бренда, обменять их на скидочный купон Ив Роше или пожертвовать на одно высаженное дерево. 

Актуальные акции. В специальном разделе акций можно найти хорошие предложения французской косметической продукции по выгодным ценам, например скидки на парфюмерные наборы. Но главная из актуальных акций — это постоянно действующая возможность получать приятные подарки за каждую покупку в Yves Rocher. Они отображаются в корзине, и их количество зависит от стоимости вашего заказа.

Подписка на новости. Заполнив специальные поля в форме подписки, можно получить скидку на первый заказ. Затем на электронную почту будут приходить письма с эксклюзивными предложениями и акциями, предлагающими возможность получить дополнительные подарки.

Как активировать промокод Ив Роше

Пользуйтесь нашим сайтом, чтобы делать выгодные покупки косметики на основе растительных компонентов в официальном интернет-магазине популярного французского бренда. Здесь мы публикуем актуальную информацию обо всех действующих на сегодня промокодах и акциях.

Как пошагово применить промокод магазина Ив:

  1. Просмотрите все коды бренда Ив Роше на этой странице, выберите нужный и нажмите на его кнопку.

  2. Скопируйте кодовое слово из купона и перейдите к странице интернет-магазина французской косметической марки Yves Rocher.

  3. Выберите любые товары из ассортимента магазина и начните оформление покупки.

  4. Укажите символы промокода в корзине. Их необходимо ввести в специальном поле, которое находится в начале страницы, и нажать ОК.

 

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  1. Проверьте общую сумму заказа — она должна уменьшиться.

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Часто задаваемые вопросы про Yves Rocher

★ Какими бывают промокоды французского бренда?

Наши посетители могут воспользоваться скидками на заказы свыше определенной суммы, на первую покупку, на конкретные разделы каталога косметики и парфюмерии, а также купонами на подарки.

★ Какую бесплатную косметику можно получить по промокоду или в подарок к заказу?

В основном магазин дарит наборы из полноразмерных или миниатюрных уходовых средств, кремы, гели для душа, мини-версии парфюма, туши и помады, а также брендированные вещи, к примеру косметички.

★ Можно ли заказать косметику в подарочной упаковке с доставкой близкому человеку?

Да, на сайте YVES ROCHER можно заказать такую опцию. Магазин упакует косметические средства в красивый пакет и передаст его в руки адресата, которому покупатель хочет сделать сюрприз.

★ Как можно узнать, где находится посылка?

Статус своего заказа удобно контролировать на сайте YVES ROCHER в разделе «Отслеживание заказа». Это можно делать по трек-номеру, номеру заказа, телефону, адресу электронной почты или номеру клиента. При заказе доставки Почтой России также доступно отслеживание через почтовое приложение.

★ Что нужно, чтобы получить бесплатную доставку?

Для бесплатной доставки нужно купить товары на минимальную сумму или воспользоваться специальным предложением на этой странице.

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