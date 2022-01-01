Подробнее об Yves Rocher

Французская компания уже более 60 лет выпускает популярную уходовую и декоративную косметику на основе натуральных компонентов. При производстве продукции бренда используются экстракты из растений, выращенных на собственных полях торговой марки. А для изготовления упаковок применяются переработанные материалы, помогающие сократить потребление пластика для заботы об экологии.

В интернет-магазине французской косметики Ив Роше можно пройти быструю онлайн-диагностику, которая поможет выбрать необходимый вашей коже и волосам уход. Каждый покупатель к любому заказу получает подарки и бесплатные пробники продукции. Кроме того, на официальном сайте действует множество выгодных акций и специальных предложений с доступными ценами как для постоянных, так и для новых клиентов.

Компания предлагает покупателям выбрать доставку почтой, курьерской службой или в ПВЗд. При этом, если купить товары на минимальную сумму, можно получить бесплатную доставку растительной косметики.