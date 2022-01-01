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При покупке 1 средства (любого из гаммы нео) в подарок косметичка, при покупке 2 средств – косметичка+миниатюра ночного крема.
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12 оценок поставлено средняя 4.9
Французская марка известна как один из первых брендов косметики, начавших использовать в своих продуктах термальную воду и создавать формулы ухода для разных типов кожи. В российском интернет-магазине VICHY можно заказать все для очищения, увлажнения, улучшения тонуса и придания сия ... ния лицу. Также здесь есть тональные основы и пудры для разных типов кожи, санскрины, продукты для мужчин и множество другой полезной космецевтики, разработанной с участием медиков. Чтобы заказывать французскую косметику дешевле, зарегистрируйтесь в программе лояльности и используйте промокоды VICHY.
Юридический адрес:
г. Москва, Маросейка ул., д. 2, к. 15
Телефон:
8 (800) 2004005
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В российском интернет-магазине можно приобрести косметику французского бренда, более 80 лет создающего инновационные средства для чувствительной кожи. Главный ингредиент продукции марки — это термальные воды из заповедной территории в регионе Овернь. Они образуются на глубине в несколько километров при высоких температурах и вбирают в себя полезные для кожи минералы и микроэлементы, проходя свой путь по древним магматическим породам.
Источники, которые используются VICHY, были популярным местом для принятия ванн еще при древних кельтах и римлянах. Основатель бренда доктор Аллер, управлявший термальным центром, в начале XX века обратил внимание на свойства местной воды и впервые использовал ее в косметике. Он же классифицировал разные типы кожи, с научным подходом разработал уход для каждого из них и стал создателем первой сыворотки для лица.
Сегодня бренд по-прежнему придерживается той же концепции, что и в начале своего существования. И его дермокосметику на основе термальной воды можно заказать в магазине со скидками по промокодам.
Для ухода за кожей в интернет-магазине можно подобрать:
кремы, маски для лица, сыворотки и ампулы, очищающие средства, пилинги и мицеллярную воду;
обычные и сухие шампуни, бальзамы, маски и ампулы для волос;
шариковые и распыляемые дезодоранты;
солнцезащитные средства с разным SPF;
актуальные тональные основы, маскирующие стики и пудры для разных типов кожи;
мужские средства для бритья, ухода за кожей лица и волосами, а также дезодоранты;
наборы для лица, волос и тела.
В ассортименте VICHY есть продукты для любых потребностей: очищения, увлажнения, питания и улучшения цвета молодой и возрастной, жирной, проблемной и комбинированной кожи. Линейка для волос также разнообразна: в нее входят средства против перхоти, выпадения и истончения, для роста, для жирной и чувствительной кожи, а также сухих и поврежденных волос. И даже тональные кремы здесь можно подобрать отдельно для жирной и проблемной, нормальной и комбинированной или сухой кожи.
Кроме того, на сайте Виши можно пройти онлайн-диагностику кожи, которую разработали дерматологи. На основании ее результата искусственный интеллект индивидуально подберет продукты для ухода за лицом.
Чтобы присоединиться к VICHY Important Person, достаточно зарегистрироваться на сайте. Уже на первый заказ косметики после успешной доставки участнику программы будут начислены бонусы. Дополнительные баллы можно получить за авторизацию через соцсети и подписку на рассылку. Кроме того, за заказ на неделе до и неделе после дня рождения магазин дарит удвоенные бонусы.
Бонусные баллы можно обменивать на подарки или оплачивать ими до половины стоимости косметики. Их списывают на странице оплаты заказа при покупке любых товаров, включая позиции, на которые действует скидка до 15%.
Косметику VICHY общей стоимостью до 40 000 рублей можно оплатить наличными, получая посылку из рук курьера или в пункте самовывоза. При наличии технической возможности с курьером или сотрудником пункта также можно расплатиться банковской карточкой.
Поддерживается и оплата картами Visa, MasterCard и МИР онлайн сразу же на странице оформления покупки. Для некоторых заказов, доставляемых в пункты самовывоза, доступна только предоплата через интернет — эта информация отображается в корзине при оформлении заказа. Но важно: на сайте нельзя рассчитаться виртуальной картой.
Перед выбором способа доставки важно учесть, что в магазине действует ограничение: на протяжении 14 дней можно заказать не более 4 единиц товара одного наименования.
В зависимости от места проживания покупателям доступна курьерская доставка транспортными компаниями «Стриж», CDEK и DPD, а также самовывоз из пунктов PickPoint, CDEK и DPD. Стоимость услуги зависит от региона. Для заказов от 3000 рублей действует бесплатная доставка. Когда курьерская компания получает заказ, покупателю отправляется сообщение с датой и временем доставки.
Можно отказаться от покупки в любое время до получения посылки или заметив несоответствие заказанному при приемке товаров. Также VICHY принимает к возврату качественную косметику, не бывшую в употреблении, сохранившую упаковку и чек, на протяжении 7 дней после передачи товара. Вернуть же косметические средства с заводским браком можно на протяжении всего гарантийного срока, действующего на продукцию.
Для возврата нужно предоставить магазину полную информацию о заказе, фотографии недостатков, если они имеются, и копии документов об оплате. Если возвращается качественный товар, расходы по транспортировке ложатся на покупателя. Возврат денег магазин осуществляет на протяжении 10 дней с момента получения требования.
Косметика французской марки на термальной воде и минеральных ингредиентах может обходиться гораздо дешевле благодаря промокодам ритейлера. Мы отслеживаем и публикуем самые выгодные предложения магазина. Чтобы применить их, достаточно сделать пару кликов.
Как воспользоваться промокодом:
Нажмите на скидочный купон, в котором есть код.
После автоматического копирования и перехода к каталогу магазина положите в корзину нужные продукты для лица, волос или тела.
В корзине найдите подзаголовок «Применить промокод» и вставьте в него код купона.
Убедитесь, что сумма к оплате уменьшилась, и перейдите к оформлению покупки.
Промокоды не действуют на наборы, новинки и товары, уже продающиеся с дисконтом.
На текущей странице вы найдете еще один вид купонов на скидку, открывающих перед пользователем товары, на которые действует акция.
Кроме предложений, распространяющихся на все, у нас вы найдете промокоды на первую покупку, на скидки при оплате картой, на второй продукт, наборы, отдельные линейки и средства.
Да, к каждой покупке прилагаются бесплатные пробники, их можно выбрать при оформлении заказа в корзине. Кроме того, в подарок к некоторым продуктам идет мини-набор средств.
Да, заказав косметику на сумму свыше 3000 рублей, можно сэкономить на доставке.
Для этого в магазине есть онлайн-диагностика, в результате которой сайт предлагает оптимальный уход для индивидуальных потребностей кожи.
Да, заказ в личном кабинете магазина Виши можно изменять до того, как он отгружен в курьерскую службу.
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