Про официальный магазин VICHY

В российском интернет-магазине можно приобрести косметику французского бренда, более 80 лет создающего инновационные средства для чувствительной кожи. Главный ингредиент продукции марки — это термальные воды из заповедной территории в регионе Овернь. Они образуются на глубине в несколько километров при высоких температурах и вбирают в себя полезные для кожи минералы и микроэлементы, проходя свой путь по древним магматическим породам.

Источники, которые используются VICHY, были популярным местом для принятия ванн еще при древних кельтах и римлянах. Основатель бренда доктор Аллер, управлявший термальным центром, в начале XX века обратил внимание на свойства местной воды и впервые использовал ее в косметике. Он же классифицировал разные типы кожи, с научным подходом разработал уход для каждого из них и стал создателем первой сыворотки для лица.

Сегодня бренд по-прежнему придерживается той же концепции, что и в начале своего существования. И его дермокосметику на основе термальной воды можно заказать в магазине со скидками по промокодам.

Косметика французской марки, доступная на сайте

Для ухода за кожей в интернет-магазине можно подобрать:

кремы, маски для лица, сыворотки и ампулы, очищающие средства, пилинги и мицеллярную воду;

обычные и сухие шампуни, бальзамы, маски и ампулы для волос;

шариковые и распыляемые дезодоранты;

солнцезащитные средства с разным SPF;

актуальные тональные основы, маскирующие стики и пудры для разных типов кожи;

мужские средства для бритья, ухода за кожей лица и волосами, а также дезодоранты;

наборы для лица, волос и тела.

В ассортименте VICHY есть продукты для любых потребностей: очищения, увлажнения, питания и улучшения цвета молодой и возрастной, жирной, проблемной и комбинированной кожи. Линейка для волос также разнообразна: в нее входят средства против перхоти, выпадения и истончения, для роста, для жирной и чувствительной кожи, а также сухих и поврежденных волос. И даже тональные кремы здесь можно подобрать отдельно для жирной и проблемной, нормальной и комбинированной или сухой кожи.

Кроме того, на сайте Виши можно пройти онлайн-диагностику кожи, которую разработали дерматологи. На основании ее результата искусственный интеллект индивидуально подберет продукты для ухода за лицом.

Программа лояльности

Чтобы присоединиться к VICHY Important Person, достаточно зарегистрироваться на сайте. Уже на первый заказ косметики после успешной доставки участнику программы будут начислены бонусы. Дополнительные баллы можно получить за авторизацию через соцсети и подписку на рассылку. Кроме того, за заказ на неделе до и неделе после дня рождения магазин дарит удвоенные бонусы.

Бонусные баллы можно обменивать на подарки или оплачивать ими до половины стоимости косметики. Их списывают на странице оплаты заказа при покупке любых товаров, включая позиции, на которые действует скидка до 15%.

Способы оплатить покупки

Косметику VICHY общей стоимостью до 40 000 рублей можно оплатить наличными, получая посылку из рук курьера или в пункте самовывоза. При наличии технической возможности с курьером или сотрудником пункта также можно расплатиться банковской карточкой.

Поддерживается и оплата картами Visa, MasterCard и МИР онлайн сразу же на странице оформления покупки. Для некоторых заказов, доставляемых в пункты самовывоза, доступна только предоплата через интернет — эта информация отображается в корзине при оформлении заказа. Но важно: на сайте нельзя рассчитаться виртуальной картой.

Опции доставки в VICHY

Перед выбором способа доставки важно учесть, что в магазине действует ограничение: на протяжении 14 дней можно заказать не более 4 единиц товара одного наименования.

В зависимости от места проживания покупателям доступна курьерская доставка транспортными компаниями «Стриж», CDEK и DPD, а также самовывоз из пунктов PickPoint, CDEK и DPD. Стоимость услуги зависит от региона. Для заказов от 3000 рублей действует бесплатная доставка. Когда курьерская компания получает заказ, покупателю отправляется сообщение с датой и временем доставки.

Особенности возврата косметики

Можно отказаться от покупки в любое время до получения посылки или заметив несоответствие заказанному при приемке товаров. Также VICHY принимает к возврату качественную косметику, не бывшую в употреблении, сохранившую упаковку и чек, на протяжении 7 дней после передачи товара. Вернуть же косметические средства с заводским браком можно на протяжении всего гарантийного срока, действующего на продукцию.

Для возврата нужно предоставить магазину полную информацию о заказе, фотографии недостатков, если они имеются, и копии документов об оплате. Если возвращается качественный товар, расходы по транспортировке ложатся на покупателя. Возврат денег магазин осуществляет на протяжении 10 дней с момента получения требования.