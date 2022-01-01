О магазине Созвездие Красоты

Компания была основана в 1992 году. Первое время она была представлена одним магазином, но желание дарить красоту и делать уход доступным позволило перерасти в огромную сеть.

Сегодня ритейлер предлагает посетить один из офлайн-магазинов в Москве, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Омске, Самаре и Санкт-Петербурге или совершить покупку онлайн. Компания самостоятельно импортирует продукцию 27 брендов. Это позволяет гарантировать покупателям высокое качество и конкурентную цену продуктов.

Магазин Созвездие Красоты заботится о своих покупателях и дарит массу возможностей снижения цены покупок. Для этого на страницах сайта можно применить промокоды, поучаствовать во множественных акциях, программе лояльности и получить подарки.

В штате компании — отзывчивые консультанты, которых обучают врачи-косметологи. Клиенты могут получить консультацию по уходу за лицом, волосами, ногтями и телом, помощь в выборе подходящих продуктов.

Самые популярные товары в сети Созвездие Красоты

Все товары магазина делятся по назначению:

Уход за лицом — инструменты для аппаратной и инвазивной косметологии, аксессуары.

Уход за телом — средства для похудения, тренажеры, белье, косметика.

Косметика — средства для аппаратного и классического ухода.

Массажное оборудование — массажеры для глаз, ног, спины и тела в целом, а также масла.

Эпиляция — домашние фотоэпиляторы, средства для депиляции, расходные материалы и эпиляторы.

Уход за волосами — косметика и средства против выпадения, расчески, наборы, машинки для стрижки.

Маникюр и педикюр — инструменты, оборудование, косметика, расходные и покрывные материалы.

Товары, пользующиеся у покупателей наибольшей популярностью, магазин выносит в отдельную категорию — «Хиты продаж». Перейти к разделу можно на главной странице магазина. Перечень позиций в этой категории пополняется актуальными товарами, на них Созвездие Красоты снижает цену. В категорию попадает косметика, оборудование и инструменты из всех разделов. Это позволяет покупателям быстро найти те товары, которые уже по достоинству оценили другие клиенты, и купить их дешевле обычной цены.

Бонусная система сети Созвездие Красоты

Покупатели офлайн-магазинов и сайта розничной торговли могут участвовать в программе лояльности ритейлера. Карту постоянного клиента выдают уже при первом заказе, если его сумма соответствует минимальным требованиям программы.

В бонусной системе уже участвует порядка 200 тыс. человек. За каждую покупку через личный кабинет клиента они получают возврат 10% от суммы заказа. Эти средства зачисляются на специальный баланс в личном кабинете. При оплате части последующих покупок баллами они приравниваются к рублям.

Участники программы лояльности получают спецпредложения и промокоды, недоступные другим покупателям. Для них действует особенная система скидок на все или некоторые группы товаров. Члены клуба могут бесплатно консультироваться с персональным врачом-косметологом. Это позволяет подобрать правильный сбалансированный уход с учетом типа старения, структуры и особенностей кожи.

Способы оплаты покупок в сети Созвездие Красоты

Внести деньги за заказ можно на сайте, после выставления счета или онлайн. В таком случае можно использовать карту МИР, Visa, MasterCard, электронный кошелек или онлайн-банкинг. Доступна оплата наличными или картой при получении посылки.

Как получить посылку от Созвездия Красоты

Покупателям доступно несколько способов доставки. При выборе курьерской транспортировки посылку можно получить дома. При доставке компаниями-перевозчиками — забрать в указанном отделении службы. Также покупатели могут забрать свою первую покупку или последующие заказы в одном из магазинов сети.

Процесс возврата товаров в Созвездии Красоты

Неподошедшие товары, модели ненадлежащего качества и другие покупки можно вернуть ритейлеру. Для этого нужно сохранить полную комплектацию изделия и его товарный вид. Вернуть товары можно в магазинах или отправив посылку на почту. К товарам прилагается вся сопутствующая документация, заявление с указанием причин возврата.