Pharmacosmetica — товары для здоровья кожи

Центр здоровья кожи Pharmacosmetica — это профессиональный уход за внешностью в домашних условиях: от средств личной гигиены, косметики и расходных материалов до салонного оборудования.

В ассортименте магазина Фармакосметика более 15 тысяч наименований продукции от 300 брендов профессиональной и аптечной косметики. Весь товар сертифицирован, а значит, не принесет вреда ни здоровью, ни внешности.

С заботой о клиентах на платформе Pharmacosmetica можно воспользоваться услугой профессионального подбора косметики: эксперт оценит текущее состояние кожи и предложит варианты продукции, которые максимально подойдут клиенту и помогут решить существующие проблемы.

Благодаря бонусным программам, промокодам на первый заказ, баллам за отзывы, купонам на скидку и корпоративным подаркам онлайн-магазин предлагает лучшие цены на рынке, позволяя своим клиентам экономить.

Магазин имеет широкую сеть пунктов выдачи, что дает клиентам возможность получать лучшую косметику в любом уголке России. Весь товар тщательно упаковывается, чтобы при перевозке не повредилась его целостность.

Популярные категории на Pharmacosmetica

В онлайн-магазине Pharmacosmetica представлено более тысячи наименований продукции для лица, волос, тела, макияжа, дома и здоровья. В хиты продаж, как правило, попадает косметика для тела, массажеры, аппараты для чистки лица, тканевые маски и патчи под глаза. Чтобы облегчить пользователю поиск нужных товаров, каталог Фармакосметики разбит на бренды и категории:

косметические средства для ухода за лицом, волосами, телом;

солнцезащитная косметика;

продукция по уходу за зубами;

для детей;

оборудование и косметика для эпиляции;

для здоровья;

для мужчин;

для дома;

оборудование;

для макияжа;

аксессуары;

для поездок;

акции.

В торговой сети Pharmacosmetica можно найти товары большинства популярных брендов лечебной косметики для кожи и волос: A-derma, Apivita, Avene, Bioderma, Dermedic, Kerastase, La Roche-Posay, Redken, Skincode, Uriage, Vichy.

На главной странице пользователям доступны подборки бестселлеров, новинок и специальных предложений с подробными отзывами на косметику.

Программа лояльности: баллы за отзывы

Чтобы получить больше выгоды от покупок на Pharmacosmetica, достаточно оставить отзыв о продукции, приобретенной на сайте: за каждый начисляются баллы на бонусный счет. Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо зарегистрироваться на сайте и оставить отзыв на странице выбранного продукта.

За каждый отзыв, если суммарно их не более трех, начисляется 10 баллов, которыми можно оплачивать до 20% стоимости заказа в течение 3 месяцев. При публикации отзыва с фотографиями бонусный счет увеличивается дополнительно на 20 баллов.

Оплата заказа

Оплатить заказ, оформленный на сайте Фармакосметика, можно наличными при доставке или сразу на сайте. К оплате принимаются банковские карты платежных систем MasterCard, Visa и МИР.

Обратите внимание, что держатели карты «Халва» могут оформить беспроцентную рассрочку до 4 месяцев и побаловать себя (и не только) любимыми косметическими продуктами.

Доставка

Доставка заказов осуществляется по всей территории РФ и стран СНГ курьерскими службами Boxberry, PickPoint, Почта РФ, МЛК Логистика, СДЭК, Связной. Также выбранные товары можно получить в стационарных магазинах «Космедэль».

Время, стоимость и сроки доставки будут зависеть от суммы заказа и региона. По Москве и МО — 1–2 дня, по Санкт-Петербургу и области — 2–3 дня.

Отгрузка товара осуществляется после подтверждения заказа и согласования всех деталей с оператором магазина Фармакосметика.

Возврат продукции

Возврат товара надлежащего качества осуществляется в соответствии с нормами законодательства в момент его передачи (на почте или курьерской службой) или в течение семи дней с момента его получения, если:

товар не был в употреблении;

комплектация не нарушена;

товарный вид (упаковка, ярлыки, бирки) и свойства продукта сохранены;

есть чек на покупку товара;

есть заявление на возврат продукции.

Отказ от товара влечет за собой корректировку бонусного счета (если оплата происходила баллами) и перевод покупателя на сотрудничество по предоплате.