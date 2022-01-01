Ассортимент популярного сервиса доставки пиццы Доминос

В меню сервиса доставки пиццы Доминос десятки вкусов и вариантов, где самый популярный — половинки. Клиент может самостоятельно выбрать 2 вида и соединить их в одной пицце в пропорции 50 на 50%. Также популярна пицца на заказ со вкусами 4 сыра, 4 сезона, Сырная с ветчиной, Пепперони по-деревенски, Маргарита Гурмэ и другие пиццы.

Еще ресторан Доминос славится вкусными закусками, приготовленными по оригинальным рецептам с ноткой классики американского фастфуда. Из закусок часто заказывают сосиски в тесте, хлебцы с чесноком и сыром, сэндвич-роллы, куриные крылья с разными соусами, куриное филе в панировке, печеный картофель по-деревенски и другие блюда.

На десерт можно заказать нежные завитушки с разной начинкой, шоколадное суфле и оригинальные pizza-роллы со сладкой начинкой и сыром. А из напитков Domino s Pizza предлагает пунши, кофе, холодный чай, лимонады, минеральную воду, энергетики и соки.

Чтобы эти и другие блюда заказать со скидкой, можно купить 2 и более пиццы, блюда по акции или использовать промокод Доминос Пицца. Найти актуальные промокоды от Доминос Пицца можно, отслеживая обновления на этой странице, а также подписавшись на рассылку сервиса доставки пиццы Доминос.