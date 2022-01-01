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Один пользователь может воспользоваться промокодом один раз. Промокод не действует на стандартный размер пицц: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Веджи Fit & Fresh, Карамельный Ананас.
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5 оценок поставлено средняя 5
Выгодные акции, бесплатные пиццы по программе лояльности и скидочные промокоды Domino's Pizza предлагает российская ресторанная сеть крупнейшей компании США, представленной в 70 странах мира. Время доставки свежеиспеченных блюд составляет всего 30 минут с момента согласования заказа ... благодаря уникальной технологии приготовления и курьерской доставке на трехколесных скутерах. Все пиццы и закуски готовятся только из свежих овощей, фруктов, мяса, сыра и других натуральных ингредиентов.
Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж
Телефон:
8–800–333–16–16
Соц. сети:
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История всемирно известной Domino s Pizza началась в 1960 году с открытия одного ресторана. Американская сеть Доминос Пицца на сегодня насчитывает 15 900 пиццерий с сервисом доставки в 85 странах и реализует более 3 млн пицц в сутки. Сети принадлежит 390 ресторанов в США, а остальные пиццерии работают по франшизе. В России Доминос Пицца появилась в 1998 году, и за период присутствия открылось более 200 ресторанов в Москве и других регионах страны.
Ключевые преимущества Domino s Pizza — большой ассортимент, восхитительный вкус, фирменная хрустящая корочка, 30-минутная доставка и выгодные цены. Сервис постоянно запускает акции, делает скидки при покупке нескольких пицц и дарит промокоды Доминос Пицца на первый заказ и следующие покупки.
В меню сервиса доставки пиццы Доминос десятки вкусов и вариантов, где самый популярный — половинки. Клиент может самостоятельно выбрать 2 вида и соединить их в одной пицце в пропорции 50 на 50%. Также популярна пицца на заказ со вкусами 4 сыра, 4 сезона, Сырная с ветчиной, Пепперони по-деревенски, Маргарита Гурмэ и другие пиццы.
Еще ресторан Доминос славится вкусными закусками, приготовленными по оригинальным рецептам с ноткой классики американского фастфуда. Из закусок часто заказывают сосиски в тесте, хлебцы с чесноком и сыром, сэндвич-роллы, куриные крылья с разными соусами, куриное филе в панировке, печеный картофель по-деревенски и другие блюда.
На десерт можно заказать нежные завитушки с разной начинкой, шоколадное суфле и оригинальные pizza-роллы со сладкой начинкой и сыром. А из напитков Domino s Pizza предлагает пунши, кофе, холодный чай, лимонады, минеральную воду, энергетики и соки.
Чтобы эти и другие блюда заказать со скидкой, можно купить 2 и более пиццы, блюда по акции или использовать промокод Доминос Пицца. Найти актуальные промокоды от Доминос Пицца можно, отслеживая обновления на этой странице, а также подписавшись на рассылку сервиса доставки пиццы Доминос.
В Доминос предусмотрена система скидок и программа лояльности, благодаря которым можно существенно сэкономить на заказе вкусной пиццы. Так, воспользовавшись акцией «2+1» и оформив заказ на две пиццы, клиент получит в подарок еще одну. Еще есть выгодные комбо-предложения. Например, в рамках некоторых акций заказ картофеля вместе с куриной закуской обойдется всего в 299 рублей. Кроме этого, всегда можно воспользоваться промокодом Доминос Пиццы и получить эксклюзивную скидку.
Купоны, опубликованные на этой странице, содержат описание акций и промокоды, активировав которые клиент получит скидку на заказ Доминос Пицца.
Чтобы воспользоваться специальным предложением Доминос Пицца, нужно сделать следующее:
Выбрать подходящее специальное предложение.
Кликнуть по нему и перейти в меню сервиса доставки.
Положить блюда в корзину и приступить к оформлению заказа.
Вставить промокод и кликнуть на стрелочку.
После активации промокода сумма заказа изменится на номинал скидки. Если код не сработал, следует проверить корзину на соответствие заказа условиям промокода.
При первом заказе на сайте ресторана порядок действий следующий:
Добавить в корзину выбранные блюда.
Перейти к оформлению покупки.
Воспользоваться промокодом.
Ввести имя, телефон и электронный адрес.
Указать адрес доставки.
Указать время доставки, способ оплаты и кликнуть «Заказать».
Произвести оплату (при способе онлайн) и дождаться доставки пиццы.
При втором и последующих заказах указывать контактную информацию не потребуется.
Для этого нужно вступить в программу лояльности Domino's Pizza, накопить 5 слайсов и добавить бесплатную пиццу в заказ. Количество накопленных баллов можно посмотреть в личном кабинете.
Время выпекания пиццы составляет всего 7 минут, а сразу после приготовления свежее блюдо доставляется курьером на трехколесном скутере в обход пробок. Кроме того, у каждого ресторана есть собственная географическая зона ответственности, что сокращает время на доставку.
После завершения заказа за каждые потраченные 500 рублей автоматически начисляется один балл. Как только клиент накопит 5 баллов, у него появляется возможность заказать бесплатную пиццу.
Максимальное количество бесплатных пицц, которые можно обменять на накопленные баллы, составляет 3 штуки.
90 дней с момента начисления, после чего баллы сгорают.
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