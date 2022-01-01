  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Domino's Pizza

Промокоды Domino's Pizza на Август

Акции и купоны Domino's Pizza на Август 2022

37%
купон

Промокод
Эксклюзив
По промокоду Доминос Пицца получи дисконт 37%
Истекает через 27 дней Открыть Промокод

35%
на всё

Промокод
Дарим выгоду 35% на ВСЁ при заказе от 600 рублей с промокодом Доминос Пицца на первый заказ
Истекает через 30 дней Открыть Промокод

35%
купон

Промокод
Скидка 35% при заказе доставки или пиццы на вынос с промокодом Domino s Pizza
Истекает через 28 дней Открыть Промокод

249Р
купон

Скидка
Два клюквенных морса всего за 249 рублей при заказе от 1200 рублей до 12 часов дня
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

1099Р
купон

Скидка
Промокод на Доминос Пицца сегодня: две сырные пиццы всего за 1099 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

33%
купон

Скидка
Промокод Доминос Пицца: минус 33% на картофель фри
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

36%
купон

Скидка
Выгода 36% на две средние пиццы с купоном Доминос Пицца
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

1=2
купон

Скидка
Две средние пиццы по цене одной с промокодом Доминос
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

2=3
купон

Скидка
Покупаем три маленькие пиццы по цене двух
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

1399р
купон

Скидка
3 большие пиццы всего от 1399 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

299р
купон

Скидка
Успей купить сэндвич-ролл, картофель и напиток всего за 299 рублей
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

2399р
купон

Скидка
Закажи 5 больших пицц всего от 2399 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

319р
купон

Скидка
Ланч из печи + напиток всего за 319 рублей
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

1099р
купон

Скидка
Успей купить 2 средние пиццы всего за 1099 рублей
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

37%
купон

Промокод
Эксклюзив
По промокоду Доминос Пицца получи дисконт 37%
Истекает через 27 дней Открыть Промокод

35%
на всё

Промокод
Дарим выгоду 35% на ВСЁ при заказе от 600 рублей с промокодом Доминос Пицца на первый заказ
Истекает через 30 дней Открыть Промокод

35%
купон

Промокод
Скидка 35% при заказе доставки или пиццы на вынос с промокодом Domino s Pizza
Истекает через 28 дней Открыть Промокод

249Р
купон

Скидка
Два клюквенных морса всего за 249 рублей при заказе от 1200 рублей до 12 часов дня
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

1099Р
купон

Скидка
Промокод на Доминос Пицца сегодня: две сырные пиццы всего за 1099 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

33%
купон

Скидка
Промокод Доминос Пицца: минус 33% на картофель фри
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

36%
купон

Скидка
Выгода 36% на две средние пиццы с купоном Доминос Пицца
Истекает через 58 дней Открыть Акцию

1=2
купон

Скидка
Две средние пиццы по цене одной с промокодом Доминос
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

2=3
купон

Скидка
Покупаем три маленькие пиццы по цене двух
Истекает через 30 дней Открыть Акцию

1399р
купон

Скидка
3 большие пиццы всего от 1399 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

299р
купон

Скидка
Успей купить сэндвич-ролл, картофель и напиток всего за 299 рублей
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

2399р
купон

Скидка
Закажи 5 больших пицц всего от 2399 рублей
Истекает через 29 дней Открыть Акцию

319р
купон

Скидка
Ланч из печи + напиток всего за 319 рублей
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

1099р
купон

Скидка
Успей купить 2 средние пиццы всего за 1099 рублей
Истекает через 27 дней Открыть Акцию

Похожие промокоды

Алло Пицца

-Беспл

Акция

Бесплатная пицца в подарок

Нияма

-1000Р

Промокод

Дисконт 1000 рублей на "Фурендзо сет" по Нияма промокоду

Сбермаркет

-250р

Промокод

При покупке от 1500 рублей получи выгоду 250 рублей

Много лосося

/

Промокод

Ролл Снежная Калифорния в подарок при заказе от 1500 рублей с купоном Много Лосося

Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать

38%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Dominos Pizza купон: используйте единоразовую скидку минус 38% на ВСЁ
Открыть Промокод

38%
на всё

Промокод
Эксклюзив
С промокодом Доминос Пицца получи скидку 38% на первый заказ
Открыть Промокод

35%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Дарим выгоду 35% на ВСЁ
Открыть Промокод

37%
купон

Промокод
Эксклюзив
Промокод Доминос Пицца: Дарим дисконт 37% на доставку

Один пользователь может воспользоваться промокодом один раз. Промокод не действует на стандартный размер пицц: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Веджи Fit & Fresh, Карамельный Ананас.

Открыть Промокод

37%
купон

Промокод
Эксклюзив
Dominos Pizza купон на доставку: получите скидку 37% на ВСЁ
Открыть Промокод

35%
на всё

Промокод
Эксклюзив
Купон Доминос Пицца: минус 35% на повторный заказ
Открыть Промокод

Популярные магазины

Спасибо за оценку!

5 оценок поставлено средняя 5

Купоны сервиса доставки Domino's Pizza

Выгодные акции, бесплатные пиццы по программе лояльности и скидочные промокоды Domino's Pizza предлагает российская ресторанная сеть крупнейшей компании США, представленной в 70 странах мира. Время доставки свежеиспеченных блюд составляет всего 30 минут с момента согласования заказа ... благодаря уникальной технологии приготовления и курьерской доставке на трехколесных скутерах. Все пиццы и закуски готовятся только из свежих овощей, фруктов, мяса, сыра и других натуральных ингредиентов.


Посетить Domino's Pizza
Контакты Domino's Pizza

Юридический адрес:
Москва, БЦ «Парк Победы», ул. Василисы Кожиной, д.1, 15-й этаж

Телефон:
8–800–333–16–16

Соц. сети:

vk

У вас есть купон?

Если у вас есть купон, то мы будем рады его добавить!

Специальные предложения от Domino's Pizza

О сети Domino's Pizza

История всемирно известной Domino s Pizza началась в 1960 году с открытия одного ресторана. Американская сеть Доминос Пицца на сегодня насчитывает 15 900 пиццерий с сервисом доставки в 85 странах и реализует более 3 млн пицц в сутки. Сети принадлежит 390 ресторанов в США, а остальные пиццерии работают по франшизе. В России Доминос Пицца появилась в 1998 году, и за период присутствия открылось более 200 ресторанов в Москве и других регионах страны.

Ключевые преимущества Domino s Pizza — большой ассортимент, восхитительный вкус, фирменная хрустящая корочка, 30-минутная доставка и выгодные цены. Сервис постоянно запускает акции, делает скидки при покупке нескольких пицц и дарит промокоды Доминос Пицца на первый заказ и следующие покупки.

Ассортимент популярного сервиса доставки пиццы Доминос

В меню сервиса доставки пиццы Доминос десятки вкусов и вариантов, где самый популярный — половинки. Клиент может самостоятельно выбрать 2 вида и соединить их в одной пицце в пропорции 50 на 50%. Также популярна пицца на заказ со вкусами 4 сыра, 4 сезона, Сырная с ветчиной, Пепперони по-деревенски, Маргарита Гурмэ и другие пиццы.

Еще ресторан Доминос славится вкусными закусками, приготовленными по оригинальным рецептам с ноткой классики американского фастфуда. Из закусок часто заказывают сосиски в тесте, хлебцы с чесноком и сыром, сэндвич-роллы, куриные крылья с разными соусами, куриное филе в панировке, печеный картофель по-деревенски и другие блюда. 

На десерт можно заказать нежные завитушки с разной начинкой, шоколадное суфле и оригинальные pizza-роллы со сладкой начинкой и сыром. А из напитков Domino s Pizza предлагает пунши, кофе, холодный чай, лимонады, минеральную воду, энергетики и соки.

Чтобы эти и другие блюда заказать со скидкой, можно купить 2 и более пиццы, блюда по акции или использовать промокод Доминос Пицца. Найти актуальные промокоды от Доминос Пицца можно, отслеживая обновления на этой странице, а также подписавшись на рассылку сервиса доставки пиццы Доминос.

Как заказать фирменную пиццу Доминос и другие блюда ресторана со скидкой

В Доминос предусмотрена система скидок и программа лояльности, благодаря которым можно существенно сэкономить на заказе вкусной пиццы. Так, воспользовавшись акцией «2+1» и оформив заказ на две пиццы, клиент получит в подарок еще одну. Еще есть выгодные комбо-предложения. Например, в рамках некоторых акций заказ картофеля вместе с куриной закуской обойдется всего в 299 рублей. Кроме этого, всегда можно воспользоваться промокодом Доминос Пиццы и получить эксклюзивную скидку.

Как применить промокод на скидку ресторана Domino s Pizza

Купоны, опубликованные на этой странице, содержат описание акций и промокоды, активировав которые клиент получит скидку на заказ Доминос Пицца.

Чтобы воспользоваться специальным предложением Доминос Пицца, нужно сделать следующее:

  1. Выбрать подходящее специальное предложение.

  2. Кликнуть по нему и перейти в меню сервиса доставки.

  3. Положить блюда в корзину и приступить к оформлению заказа.

  4. Вставить промокод и кликнуть на стрелочку.

активация промокода dominos

После активации промокода сумма заказа изменится на номинал скидки. Если код не сработал, следует проверить корзину на соответствие заказа условиям промокода.

Как оформить заказ в Доминос Pizza

При первом заказе на сайте ресторана порядок действий следующий:

  1. Добавить в корзину выбранные блюда.

  2. Перейти к оформлению покупки.

  3. Воспользоваться промокодом.

  4. Ввести имя, телефон и электронный адрес.

  5. Указать адрес доставки.

  6. Указать время доставки, способ оплаты и кликнуть «Заказать».

  7. Произвести оплату (при способе онлайн) и дождаться доставки пиццы.

При втором и последующих заказах указывать контактную информацию не потребуется.

Часто задаваемые вопросы про Domino's Pizza

★ Как заказать бесплатную пиццу?

Для этого нужно вступить в программу лояльности Domino's Pizza, накопить 5 слайсов и добавить бесплатную пиццу в заказ. Количество накопленных баллов можно посмотреть в личном кабинете.

★ В чем секрет такой быстрой доставки?

Время выпекания пиццы составляет всего 7 минут, а сразу после приготовления свежее блюдо доставляется курьером на трехколесном скутере в обход пробок. Кроме того, у каждого ресторана есть собственная географическая зона ответственности, что сокращает время на доставку.

★ Как начисляются баллы лояльности?

После завершения заказа за каждые потраченные 500 рублей автоматически начисляется один балл. Как только клиент накопит 5 баллов, у него появляется возможность заказать бесплатную пиццу.

★ На сколько бесплатных пицц можно накопить?

Максимальное количество бесплатных пицц, которые можно обменять на накопленные баллы, составляет 3 штуки.

★ Каков срок действия начисленных баллов, в течение которого можно обменять их на бесплатные пиццы при заказе в Доминос Пицца?

90 дней с момента начисления, после чего баллы сгорают.

Лучшие промокоды Domino's Pizza

Тип купонаОписаниеКод
ПромокодПо промокоду Доминос Пицца получи дисконт 37%WLP***
ПромокодДарим выгоду 35% на ВСЁ при заказе от 600 рублей с промокодом Доминос Пицца на первый заказADM***
ПромокодСкидка 35% при заказе доставки или пиццы на вынос с промокодом Domino s Pizzaне требуется
СкидкаДва клюквенных морса всего за 249 рублей при заказе от 1200 рублей до 12 часов дняне требуется
СкидкаПромокод на Доминос Пицца сегодня: две сырные пиццы всего за 1099 рублейне требуется
СкидкаПромокод Доминос Пицца: минус 33% на картофель фрине требуется
СкидкаВыгода 36% на две средние пиццы с купоном Доминос Пиццане требуется
СкидкаДве средние пиццы по цене одной с промокодом Доминосне требуется
СкидкаПокупаем три маленькие пиццы по цене двухне требуется
Скидка3 большие пиццы всего от 1399 рублейне требуется

Мы используем файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.